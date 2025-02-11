Как Estima и фонд «Простые вещи» открывают детям дорогу в большое будущее

Популярность проектов помощи детям, которые остались без опеки и воспитания родителей, в России с каждым годом возрастает. В них все чаще участвуют известные отечественные бренды и компании, готовые оказывать поддержку ребятам с непростой судьбой. Компания Estima , являющаяся крупным производителем керамогранита в стране, в партнерстве с фондом «Простые вещи» запустили в декабре 2024 года проект, ориентированный на профессиональную ориентацию детей из центров содействия семейному воспитанию в Москве. Важной составляющей стала организация экскурсии на завод Estima: ребята посетили производственные цеха, складские помещения и дизайнерский отдел Estima, где происходит разработка новых коллекций и проектирование индивидуальных заказов. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Организация экскурсии на производство керамогранита Estima

Поддержка детей через образование и творчество

Будущее детей и качество их жизни зависит от полученного образования, опыта и развития творческих способностей. Инвестиции в образовательные программы создают базу для последующей успешной профессиональной деятельности, открывают новые возможности и перспективы.

«Простые вещи»

Фонд «Простые вещи» помогает подросткам, выросшим без родительской опеки, адаптироваться к жизни в обществе. Основой работы является индивидуальный подход: учитываются интересы, способности и уровень восприятия каждого ребенка. Главное внимание уделяется развитию мотивации к обучению и приобретению знаний, которые станут фундаментом для их профессиональной жизни.

Зоя Глухова, директор фонда «Простые вещи»: Наша миссия заключается в том, чтобы дать детям не просто материальную помощь, но и научить их важнейшему навыку — учиться. Мы верим, что образование — это основа, без которой невозможно построить успешное будущее. Мы акцентируем внимание не только на бытовых потребностях, но и на развитии навыков, которые помогут детям в дальнейшем самостоятельно выбирать свой путь и преодолевать жизненные трудности. Важно, чтобы они понимали: для достижения целей нужно учиться, развиваться и делать выбор среди множества возможностей, что мы стараемся донести через наши программы и инициативы.

Миссия компании Estima

Свою корпоративную миссию компания Estima видит в том, чтобы поддерживать образовательные и социальные инициативы. Организация экскурсии на предприятие обеспечивает возможность для подростков увидеть собственными глазами, как налажено производство, оценить профессионализм сотрудников и командную работу при выполнении тех или иных операций.

С помощью мероприятия компания стремится:

сформировать у молодежи четкое представление о характере и технологиях производственных процессов;

показать особенности современного бизнеса;

дать позитивную мотивацию, вдохновить на профессиональный выбор.

Компания вносит вклад в будущее своей отрасли и помогает молодежи определиться со своими жизненными ориентирами.

Андрей Воронин, исполнительный директор компании Estima: Поддержка социальных инициатив — это обоюдный вклад, между фондом и компанией. Мы, со своей стороны, оказываем ту помощь, которая требуется ребятам: покупка товаров для обучения и творчества, знакомство с миром производственных профессий и яркие впечатления. Сотрудничество с фондом оказывает важное влияние на бренд и корпоративные ценности: как команда, мы понимаем, что вносим вклад не только в будущее строительной отрасли, но и в будущее подрастающего поколения.

Значение экскурсии для детей и целевая аудитория проекта

Экскурсия на завод Estima знакомит подростков с современным производством, разрушая стереотипы о рабочей среде. Они видят автоматизированные процессы, высокотехнологичное оборудование и полный производственный цикл, что вдохновляет на осознание возможностей карьерного роста и расширяет представления о профессиях.

Проект ориентирован на детей из центров содействия семейному воспитанию, которые находятся под опекой фонда «Простые вещи». Это около 100 воспитанников, нуждающихся в поддержке в выборе жизненных приоритетов, будущей профессиональной деятельности.

Цель и задачи проекта

Цель проекта — ознакомление с реальными условиями труда, расширение кругозора и профориентация, что поможет им сделать осознанный выбор будущей профессии.

Задачи:

познакомить с современным производством, его профессиями и перспективами карьеры;

вдохновить подростков и поддержать их интересы.

Основная идея и стратегия проекта

Стратегия проекта направлена на создание пространства, где воспитанники фонда смогут познакомиться с производственным процессом и реализовать свои творческие идеи. Помимо экскурсии, для ребят было закуплено почти 250 кг материалов для художественных и образовательных занятий.

Креативное сопровождение проекта

Важной составляющей проекта выступают специально изготовленные для его участников утепленные жилеты. Основными элементами жилетов являются брендированные пуллеры и вшивная жаккардовая бирка с логотипами Estima и фонда «Простые вещи». Подход позволяет подчеркнуть совместный характер прилагаемых усилий общественной организации и бизнеса, делает акцент на внимательном отношении к каждому участвующему в проекте воспитаннику.

Особенности проведения экскурсии

Во время посещения завода Estima подростки:

узнали об особенностях строительной отрасли;

познакомились с производственными технологиями изготовления керамогранита и изделий из керамогранита;

задавали вопросы и получают ответы от профессионалов с большим опытом работы;

посещали складские помещения для изучения порядка и особенностей сборки заказов.

Знакомство с практикой производства расширило кругозор ребят, помогает в формировании представлений о возможной профессиональной деятельности.

Вызовы и решения

В ходе реализации проекта возникают определенные трудности, которые преодолевались за счет совместных усилий организаторов и самих участников.

Искренний интерес и открытость детей на экскурсии

Воспитанники фонда по-разному реагируют на новые и непривычные для них ситуации. Однако создание комфортной, доброжелательной обстановки помогает каждому ребенку чувствовать себя увереннее. Экскурсия на производство вызвала живой интерес у подростков: они задавали вопросы, активно участвовали в беседах. Это позволило детям раскрыться и насладиться новым опытом в дружелюбной атмосфере.

Ограниченность кругозора

Воспитанники центров во многом лишены возможностей изучать окружающий мир, впитывать социальный и бытовой опыт родителей. Экскурсии позволяют расширять границы внешнего мира, помогают увидеть, как организован рабочий процесс на примере конкретного предприятия, познакомиться со слаженностью коллектива, объединенного едиными целями и ценностями.

Непрерывное производство

Рабочие циклы и процессы на заводе носят постоянный характер и не могут быть остановлены под организацию встреч. Цель экскурсии — демонстрация функционирования всех систем и механизмов, занятых в производстве. Это не исключает общения с занятыми выполнением функциональных обязанностей специалистами, за счет этого разговор получается более предметным, связанным непосредственно с осуществляемыми операциями.

Недостаточная мотивация и страх перед самостоятельной жизнью

Андрей Воронин, исполнительный директор компании Estima: Одной из главных проблем, с которой сталкиваются подростки, являются недостаточная мотивация и страх перед самостоятельной жизнью. Основная задача этих мероприятий — помочь детям осознать, что ответственность за свое будущее — это то, к чему нужно стремиться.

В рамках проекта предусмотрено повышение мотивации воспитанников, укрепление уверенности в собственных силах. Подростки оценивают возможности трудовой деятельности, непосредственно наблюдая рабочий процесс.

Оценка результатов

Основными критериями являются количественные и качественные показатели. В первом случае речь идет о числе участников экскурсий, а также подростков, занятых в занятиях творчеством. Оценка качества проекта связана с эмоциональным состоянием воспитанников, проявленным интересом, общением с сотрудниками предприятия. Основные результаты проекта проявятся в долгосрочной перспективе, когда дети будут выбирать свою будущую профессию и сферу деятельности.

В своих отзывах участники особенно выделили роботизированные линии и весь процесс производства керамогранита — от сушки и нанесения рисунка до упаковки. Масштабы производства также произвели на них сильное впечатление.

Планы на перспективу

Компания Estima и фонд «Простые вещи» настроены на продолжение совместной работы с целью ознакомления подростков с особенностями строительной отрасли. Сотрудничество включает поддержку фонда через благотворительные инициативы и реализацию совместных социально значимых проектов.