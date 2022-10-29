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29.10.2022 в 20:00

Как игровые механики помогли увеличить продажи на 77% — кейс «Едадила» и «Индилайт»

Компании запустили акцию с розыгрышем и накопительным кешбэком

С процессом цифровизации ритейлеры и бренды ищут новые способы, как привлечь внимание аудитории, наряду с уже привычными каналами коммуникации, например, скидками на полке в магазине. Такая же цель была и у «Индилайт», когда команда бренда обратилась к сервису «Едадил» — агрегатору скидок и специальных предложений на товары. Совместно они запустили проект, в основе которого лежало вознаграждение пользователей за покупки. В результате продажи продукции, участвующей в промо, выросли на 77% в рублях. Подробнее — в материале Sostav.

Цель

Команде «Индилайт» было необходимо привлечь новых покупателей к бренду, а также рассказать постоянным клиентам о сезонной линейке продукции. Для этого были разработаны специальные активности в приложении «Едадила» для пользователей.

Реализация

У пользователей в приложении было три точки входа: раздел кешбэка, раздел розыгрышей и баннер на главной странице, что позволило максимально охватить аудиторию внутри «Едадила». Чтобы добиться максимальной эффективности, команда приложения решила расширить стандартную кешбэк-механику, добавив к ней розыгрыш призов. Для дополнительного трафика бренд запустил медийное анонсирование — всё в рамках сервиса.

Как это работало? Пользователи покупали определенные товары «Индилайт», сканировали чеки в «Едадиле» и получали кэшбек в качестве вознаграждения, а также автоматически участвовали в розыгрыше призов. Количество отсканированных чеков напрямую влияло на размер кешбэка и на шансы получить выигрыш. Таким образом, если покупателю понравился товар, у него был дополнительный стимул купить его вновь.

Дарья Лащенко, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате»:

Для нас, как и для любого производителя, при выводе новой продуктовой линейки одной из наиболее важных задач становится привлечение потребителя к совершению пробной покупки. Механика кешбэка в сочетании с медийным анонсированием и дополнительным стимулом в виде подарков за каждый последующий загруженный чек помогает решить не только эту задачу, но и замотивировать участников на повторную покупку

Запуская накопительный кешбэк, «Едадил» с «Индилайт» вовлекли покупателей в своего рода игру: чем больше продукции они покупали, тем большее вознаграждение получали, а чем больше чеков загружено — тем выше шансов выиграть ценный приз.

Результаты

Акция с розыгрышем и накопительным кешбэком продлилась два месяца. Команда проанализировала чеки пользователей «Едадила» — продажи продукции, участвующей в промо, выросли на 77% в рублях и 68% в штуках. Кроме этого, по результатам активностей выяснилось, что 70% участников акции попробовали продукцию «Индилайт» впервые — ранее в их чеках в сервисе она не встречалась. Завоевать удалось и лояльность — у 35% пользователей товары бренда вновь появлялись в чеках.

кейс Едадил Индилайт
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