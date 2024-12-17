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17.12.2024 в 13:00

Кейс DSP BYYD и Jetour: как увеличить знание о моделях авто с помощью in-app рекламы

Кампания была разделена на два флайта, в которых было зафиксировано более 700 тыс. и 1,4 млн показов

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Покупка автомобиля — важное решение, и осведомленность о преимуществах моделей играет ключевую роль. Команда BYYD рассказала Sostav, как с помощью точного таргетинга и Rich Media баннеров удалось повысить знание юзеров о моделях Jetour T2 и X70 Plus.

Клиент

Jetour — дочерний бренд компании Chery, представленный на китайском рынке с 2018 года. Ориентирован на семейную аудиторию, ценящую комфорт, безопасность и совместные путешествия.

Цель кампании: увеличить осведомленность о моделях Jetour T2 и X70 Plus, а также привлечь целевой трафик на сайт бренда.

Проект реализован совместно с дистрибьютором Allur.

Решение

Автобренды используют имиджевые каналы, чтобы привлечь внимание на старте воронки продаж. Для Jetour мобильная реклама в BYYD стала важным инструментом для решения медийных задач. В данной кампании акцент был на повышение осведомленности о моделях Jetour T2 и X70 Plus. Специалисты применили сочетание таргетингов: соцдем параметры, интересы и геолокация.

Целевая аудитория — мужчины и женщины от 25 до 55 лет, интересующиеся автомобилями, бизнесом, семьей, путешествиями, активным отдыхом и шоппингом. Эти пользователи имеют высокий уровень дохода и открыты для покупки новых автомобилей.

Кампания охватила ключевые города Казахстана, включая Алматы, Астану, Шымкент, Атырау, Караганду и Актобе, где сосредоточена нужная бренду аудитория.

Креатив

Для креативов использовались Rich Media баннеры, которые показывали преимущества моделей Jetour T2 и X70 Plus в разных сценариях: семейных поездках, внедорожных путешествиях и городской среде.

Каждый баннер акцентировал внимание на особенностях автомобилей, подчеркивая их универсальность и готовность к различным условиям.

Ключевая информация, яркие слоганы и кнопка для перехода на сайт позволяли создать привлекательное сообщение, не перегружая пользователя деталями. Это способствовало вовлечению и интересу к бренду.

Результаты

Оптимизация кампании проводилась по статистике платформы BYYD в связке с «Яндекс Метрикой». Менеджеры платформы отбирали приложения с лучшими постклик-показателями, включая низкий процент отказов и высокую вовлеченность пользователей.

Кампания была разделена на два флайта. В первом флайте было зафиксировано более 700 тыс. показов с CTR 2,11%. Поведенческие показатели подтвердили заинтересованность целевой аудитории: время на сайте составило 59 секунд (при среднем значении по рынку — от 30 секунд).

Во втором флайте кампания достигла 1,4 млн показов с CTR 2,09%. Показатели вовлеченности увеличились: время на сайте возросло до 1 минуты 12 секунд, что подтверждает рост интереса аудитории.

Лучшие результаты показали приложения из категорий утилит, видеоредакторов, игр и финансов. Наибольший интерес к предложению был зафиксирован в Алматы и Астане.

Таким образом, благодаря качественным креативам, точному таргетингу и грамотной оптимизации, кампания достигла поставленных целей, значительно повысив осведомленность о моделях Jetour T2 и X70 Plus среди казахстанских пользователей.

Команда платформы BYYD:

Результаты кампании подтвердили значимость медийного продвижения для автобрендов. Мобильная реклама не только увеличила узнаваемость, но и усилила интерес и лояльность. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества и дальнейшую оптимизацию с использованием передовых инструментов in-app канала.

Команда Jetour:

Благодарим платформу BYYD за эффективную работу. Мы довольны результатами и считаем мобильный канал ключевым элементом нашей диджитал-стратегии.

BYYD Jetour DSP BYYD
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