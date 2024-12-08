«Зайчатки разума» рассказали, как обращаться с деньгами

Для «Банка ПСБ» рекламное агентство «Игроник», «ГПМ Реклама» и телеканал 2×2 разработали и запустили промо-кампанию «Банк ПСБ на 2×2» в эфире и диджитал. Главные герои роликов и игрового онлайн-курса по финансовой грамотности — зайцы — объясняли зрителям, как не потерять свои деньги и почему стоит доверить защиту средств ПСБ.

Идея и решение

Для эфира телеканала были созданы анимационный образовательный мини-сериал и коммерческие ролики, которые шли сразу после серий и наглядно показывали, как можно избежать финансовых проблем, воспользовавшись услугами «Банка ПСБ». В качестве героев были использованы существующие персонажи анимационного сериала 2×2 «ЮРфакт».

На лендинге проекта был запущен интерактивный курс по финансовой грамотности «Зайчатки разума». Курс состоял из трёх уроков, представленных в виде увлекательных игр.

Каждая игра предоставляла пользователям возможность освоить важные финансовые навыки: как правильно хранить деньги, как распознавать мошеннические схемы в интернете и как выявлять потенциальные риски в договоре. По завершении курса пользователи получали диплом от 2×2 и «Банка ПСБ».

Курс был дополнен эфирными видеороликами и пасхалками с участием зайцев, которые были интегрированы в лендинг, что увеличивало вовлеченность пользователей.

Проект активно продвигался через три ключевых канала:

1. Эфир телеканала 2×2 — редакционные материалы и рекламные ролики.

2. Сайт телеканала 2х2tv.ru — медийная реклама с ссылкой на спецпроект.

3. Официальные соцсети телеканала 2×2 — анонсы и публикации.

Дмитрий Лимарь, директор телеканала 2×2: Основная задача заключалась в создании запоминающегося и интерактивного контента, способного эффективно донести ключевые принципы финансовой грамотности до молодых людей. Мы стремились создать уникальный опыт, который не только познакомит аудиторию с банковскими продуктами, но и поможет развить их навыки в управлении личными финансами. В понятной для наших зрителей дерзкой манере мы рассказали о том, какие базовые правила финансовой грамотности необходимо знать, чтобы умело распоряжаться своими деньгами.





Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, ТВ-3, «Суббота!», «ГПМ Реклама»: В основе сильного брендированного контента всегда лежит неповторимая креативная идея. Она помогает подчеркнуть индивидуальность бренда и выигрышно интегрировать в контекст, который близок и интересен аудитории. Так, вместе с коллегами мы придумали проект «Зайчатки разума», где брендированный контент в эфире и в digital — это единая история, одновременно развлекательная, обучающая и интерактивная. Благодаря такому подходу и дружелюбному ToV мы смогли вызвать позитивные эмоции у пользователей и решить маркетинговые задачи бренда.

Ярослава Жардецкая, старший менеджер по спонсорским и специальным проектам группы компаний «Игроник»: Телеканал 2×2 имеет уникальную молодежную аудиторию, достучаться до которой можно только говоря на их языке. Поэтому было принято решение использовать анимационных персонажей, на примере которых мы показали проблемы, с которыми можно столкнуться, если не владеть базовыми инструментами финансовой грамотности. К редакционным креативам мы добавили коммерческую «пристежку» банка в том же стиле. А чтобы кампания имела единое визуальное решение во всех медиаканалах, диджитальную часть сделали с отсылками к телевизионному эфиру, с тем же героем.

Константин Козлов, начальник отдела медиапродвижения «Банка ПСБ»: Информации о финансовой грамотности в последнее время стало с избытком. В большинстве случаев она разрозненна и отрывочна. Поставив задачей прорваться сквозь общий шум информационного поля, донести действительно важные азы, а не сыграть на трендовом словосочетании, мы считаем, что мини-сериал — небольшая, приближенная к жизни история с существующими, уже полюбившимися героями, которым доверяет зритель, — это отличный прием. Интегрированные в ролик пасхалки позволили нам почувствовать самый живой отклик и понять, что знания, которыми мы хотели поделиться, нашли свою аудиторию. В целом, мы в Банке ПСБ, современном и максимально цифровизированном, всегда открыты новому и с удовольствием интегрируемся в креативные и творческие проекты. Именно таким получились "Зайчатки разума".

Результаты

Количество участников курса: 1 тыс. 040

Просмотры лендинга: 286 тыс. 386

Посетители лендинга: 47 тыс. 835

Digital reach 619k

Состав творческой группы:

«Банк ПСБ»:

Станислав Лахман — начальник отдела дизайна,

Константин Козлов — начальник отдела медиапродвижения

Группа компаний «Игроник»:

Надежда Туровская — директор по спонсорским и специальным проектам

Ярослава Жардецкая — старший менеджер по спонсорским и специальным проектам

Телеканал 2×2:

Аниматор: Петр Гордиенко

Генеральный директор: Дмитрий Лимарь

Руководитель спонсорских проектов: Мария Карпухина

Менеджер спонсорских проектов: Евгения Берлизева

Копирайт: Сергей Трафедлюк

Диджитал-директор: Татьяна Быкова

Руководитель диджитал проектов: Эльмира Любаева

Диджитал-менеджер: Екатерина Колесникова

Промо-директор: Андрей Сурков

Арт-директор: Наталья Щегольскова

Руководитель отдела маркетинга: Анастасия Соловова

Фулл-стак разработчик: Матвей Радыков

Дизайнер: Анастасия Скрипникова

«ГПМ Реклама» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»):

Руководитель управления продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Светлана Дорогонова

Менеджер отдела продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Синицина Александра

Менеджер по реализации спец проектов «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Пушкарева Анастасия

Руководитель группы диджитал спецпроектов «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Немирович Дарья