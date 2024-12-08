«Зайчатки разума» рассказали, как обращаться с деньгами

Для «Банка ПСБ» рекламное агентство «Игроник», «ГПМ Реклама» и телеканал 2×2 разработали и запустили промо-кампанию «Банк ПСБ на 2×2» в эфире и диджитал. Главные герои роликов и игрового онлайн-курса по финансовой грамотности — зайцы — объясняли зрителям, как не потерять свои деньги и почему стоит доверить защиту средств ПСБ.
Идея и решение
Для эфира телеканала были созданы анимационный образовательный мини-сериал и коммерческие ролики, которые шли сразу после серий и наглядно показывали, как можно избежать финансовых проблем, воспользовавшись услугами «Банка ПСБ». В качестве героев были использованы существующие персонажи анимационного сериала 2×2 «ЮРфакт».
На лендинге проекта был запущен интерактивный курс по финансовой грамотности «Зайчатки разума». Курс состоял из трёх уроков, представленных в виде увлекательных игр.
Каждая игра предоставляла пользователям возможность освоить важные финансовые навыки: как правильно хранить деньги, как распознавать мошеннические схемы в интернете и как выявлять потенциальные риски в договоре. По завершении курса пользователи получали диплом от 2×2 и «Банка ПСБ».
Курс был дополнен эфирными видеороликами и пасхалками с участием зайцев, которые были интегрированы в лендинг, что увеличивало вовлеченность пользователей.
Проект активно продвигался через три ключевых канала:
1. Эфир телеканала 2×2 — редакционные материалы и рекламные ролики.
2. Сайт телеканала 2х2tv.ru — медийная реклама с ссылкой на спецпроект.
3. Официальные соцсети телеканала 2×2 — анонсы и публикации.
Дмитрий Лимарь, директор телеканала 2×2:
Основная задача заключалась в создании запоминающегося и интерактивного контента, способного эффективно донести ключевые принципы финансовой грамотности до молодых людей. Мы стремились создать уникальный опыт, который не только познакомит аудиторию с банковскими продуктами, но и поможет развить их навыки в управлении личными финансами. В понятной для наших зрителей дерзкой манере мы рассказали о том, какие базовые правила финансовой грамотности необходимо знать, чтобы умело распоряжаться своими деньгами.
Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, ТВ-3, «Суббота!», «ГПМ Реклама»:
В основе сильного брендированного контента всегда лежит неповторимая креативная идея. Она помогает подчеркнуть индивидуальность бренда и выигрышно интегрировать в контекст, который близок и интересен аудитории. Так, вместе с коллегами мы придумали проект «Зайчатки разума», где брендированный контент в эфире и в digital — это единая история, одновременно развлекательная, обучающая и интерактивная. Благодаря такому подходу и дружелюбному ToV мы смогли вызвать позитивные эмоции у пользователей и решить маркетинговые задачи бренда.
Ярослава Жардецкая, старший менеджер по спонсорским и специальным проектам группы компаний «Игроник»:
Телеканал 2×2 имеет уникальную молодежную аудиторию, достучаться до которой можно только говоря на их языке. Поэтому было принято решение использовать анимационных персонажей, на примере которых мы показали проблемы, с которыми можно столкнуться, если не владеть базовыми инструментами финансовой грамотности. К редакционным креативам мы добавили коммерческую «пристежку» банка в том же стиле. А чтобы кампания имела единое визуальное решение во всех медиаканалах, диджитальную часть сделали с отсылками к телевизионному эфиру, с тем же героем.
Константин Козлов, начальник отдела медиапродвижения «Банка ПСБ»:
Информации о финансовой грамотности в последнее время стало с избытком. В большинстве случаев она разрозненна и отрывочна. Поставив задачей прорваться сквозь общий шум информационного поля, донести действительно важные азы, а не сыграть на трендовом словосочетании, мы считаем, что мини-сериал — небольшая, приближенная к жизни история с существующими, уже полюбившимися героями, которым доверяет зритель, — это отличный прием.
Интегрированные в ролик пасхалки позволили нам почувствовать самый живой отклик и понять, что знания, которыми мы хотели поделиться, нашли свою аудиторию. В целом, мы в Банке ПСБ, современном и максимально цифровизированном, всегда открыты новому и с удовольствием интегрируемся в креативные и творческие проекты. Именно таким получились "Зайчатки разума".
Результаты
Количество участников курса: 1 тыс. 040
Просмотры лендинга: 286 тыс. 386
Посетители лендинга: 47 тыс. 835
Digital reach 619k
Состав творческой группы:
«Банк ПСБ»:
Станислав Лахман — начальник отдела дизайна,
Константин Козлов — начальник отдела медиапродвижения
Группа компаний «Игроник»:
Надежда Туровская — директор по спонсорским и специальным проектам
Ярослава Жардецкая — старший менеджер по спонсорским и специальным проектам
Телеканал 2×2:
Аниматор: Петр Гордиенко
Генеральный директор: Дмитрий Лимарь
Руководитель спонсорских проектов: Мария Карпухина
Менеджер спонсорских проектов: Евгения Берлизева
Копирайт: Сергей Трафедлюк
Диджитал-директор: Татьяна Быкова
Руководитель диджитал проектов: Эльмира Любаева
Диджитал-менеджер: Екатерина Колесникова
Промо-директор: Андрей Сурков
Арт-директор: Наталья Щегольскова
Руководитель отдела маркетинга: Анастасия Соловова
Фулл-стак разработчик: Матвей Радыков
Дизайнер: Анастасия Скрипникова
«ГПМ Реклама» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»):
Руководитель управления продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Светлана Дорогонова
Менеджер отдела продаж и коммуникаций с каналами «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Синицина Александра
Менеджер по реализации спец проектов «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Пушкарева Анастасия
Руководитель группы диджитал спецпроектов «Пятница!», 2×2, TВ-3, «Суббота!»: Немирович Дарья