Кейс «Авиапарк»: история о том, как Arena пригласила всех на шопинг

Агентство Arena (группа АДВ ) разработало и реализовало многоканальную рекламную кампанию для ТЦ «Авиапарк», ориентированную на российских и иностранных туристов. С помощью сочетания онлайн и офлайн-инструментов, включая рекламу в аэропорту, на вокзале, брендирование транспорта и триггерный диджитал-таргетинг, кампания охватила 7,5 млн человек и увеличила посещаемость торгового центра на 13%. О результатах команда проекта рассказала Sostav.

«Авиапарк»: шопинг в Москве

В течение нескольких лет сотрудничества агентства Arena и «Авиапарк» основной фокус в продвижении был направлен на работу с различными видами целевых сегментов, используя точечное таргетирование и комплексный медиамикс для проработки качественного взаимодействия с аудиторией.

Ранее для увеличения трафика посетителей в торговый центр команда Arena использовала Smart GEO подход, построив гравитационную модель притяжения населения районов Москвы к «Авиапарку».

Для более широкого охвата и увеличения уровня рекламного давления в каждом районе Москвы использовали OOH, DOOH и диджитал-форматы с возможностью настройки показа через Super GEO. Такой подход позволил достигнуть высоких результатов и трафик в торговый центр увеличился на 23%, оптимизация стоимости визита позволила снизить затраты на 49%, а количество сеансов посещения сайта выросло на 56%.

В 2024 году было решено разработать стратегию, которая позволит привлечь в «Авиапарк» не только жителей Москвы, но и российских и иностранных туристов.

Среди основных задач выделили:

максимизация охвата туристов;

увеличение узнаваемости;

формирование знания об «Авиапарк» как обязательной локации для посещения в Москве.

Стратегия и реализация

В рамках проекта команда Arena разработала комплексный подход, который включал в себя несколько эффективных инструментов, позволивших таргетироваться на специфическую целевую аудиторию и реализовать все поставленные задачи клиентом.

В качестве целевой аудитории были выбраны жители городов-миллионников от 20 до 45 лет с высоким уровнем дохода, которые путешествовали в этом году по России, а также иностранные туристы, приезжающие в Москву.

При разработке стратегии команда выделила несколько вариантов прибытия туристов в Москву и сформировала пул инструментов для офлайн-поддержки, который включал в себя:

размещение на бортовых экранах на рейсах «Аэрофлота», в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево для охвата туристов, прибывших самолетом;

размещение на экранах Московского вокзала в зоне посадки на «Сапсан»;

брендирование туристического автобуса;

размещение в путеводителе на китайском языке для иностранных туристов.

Диджитал-поддержка осуществлялась по триггерному сценарию. Особенность подхода заключалась в том, что мобильные устройства передают через приложения данные по геопозиции и перемещениям пользователей, что позволило найти необходимую целевую аудиторию среди российской и иностранной. Российских туристов находили с помощью таргетингов по смене локации, покупке билетов и бронированиям отелей, а иностранных гостей столицы — по смене языка устройства и местоположению.

Дарья Боброва, директор по медиакоммуникациям «Авиапарк»: Для нас было важно, чтобы «Авиапарк» стал не только местом для шопинга, но и важной частью туристического опыта для гостей столицы. Благодаря сотрудничеству с агентством Arena мы смогли повысить узнаваемость нашего бренда и привлечь новую аудиторию в торговый центр. Увеличение посещаемости сразу после начала кампании продемонстрировало, что мы не ошиблись в своем выборе.

Результаты

По итогам рекламной кампании команда агентства смогла достигнуть следующих результатов:

Согласно данным правительства Москвы, турпоток в 2024 году составил порядка 12,7 млн человек, при этом охват кампании достиг порядка 60% аудитории — 7,63 млн человек.

В диджитал были охвачены как российские туристы — 1,5 млн человек, так и представители других стран — 0,5 млн человек.

Количество посещений «Авиапарка» увеличилось на 13% в течение 30 дней после проведения рекламной кампании.

Средняя стоимость привлеченного пользователя составила ~ 40 руб.

Увеличилась узнаваемость «Авиапарка»: +22 п.п среди тех, кто видел рекламную кампанию.

Большинство туристов заметили рекламу на улицах города (58%), в интернете (51%), а другая доля опрошенных (24%) увидела рекламу в аэропорту.

Андрей Сенаторов, диджитал-директор по работе с клиентами Arena: Благодаря точечному таргетингу и тщательному планированию рекламной кампании, прогноз по кликам был перевыполнен на 22% в тотале из-за высокого CTR%, а конверсия в посетителя составила 3%. Итоги кампании действительно успешные, и в дальнейшем мы планируем продолжать находить эффективные решения для наших клиентов.