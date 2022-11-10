АКАР представила карту рынка креативных агентств

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) составила карту рынка креативных агентств в России. В ней агентства распределены по национальному и локальному виду членства в АКАР, принадлежности к холдингам. Как пояснили Sostav в АКАР, встроенные фильтры позволяют найти участников и лидеров рейтингов креативности и эффективности ассоциации.

«Цель карты рынка креативных агентств — собрать в одном месте объективную информацию о состоянии отрасли, чтобы игроки могли разобраться в специализации агентств и проанализировать их на предмет сотрудничества», — подчеркнули в ассоциации.

Агентства представлены на карте в виде персональных карточек, по которым можно кликать, переходя на страницу с актуальными сведениями о компаниях, включающих данные о типе предоставляемых услуг. Например, среди агентств указаны те, которые создают идеи мультиканальных рекламных кампаний или отвечают за продвижение в цифровой среде, а также разрабатывают позиционирование и коммуникационные стратегии.

По словам сопредседателя комитета креативных агентств АКАР, управляющего директор BBDO Group Russia Игоря Кирикчи, «инициатива очень своевременна, особенно с учётом того, какие изменения претерпел рынок рекламных агентств в этом году».

Сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, директор по развитию бизнеса РА «Восход» Михаил Пишванов уточняет, что перед тем, как попасть на карту, потенциальные участники проходили верификацию — каждое агентство присылало в АКАР не менее трёх кейсов, которые подтверждали их экспертизу и были реализованы за последние три года. «После чего сопредседатели профильного комитета АКАР лично оценивали все проекты, проверяя профессионализм и надёжность агентств», — подчеркнул Пишванов.

В октябре АКАР опубликовала карту рекламного рынка Нижнего Новгорода. Участников карты распределили по шести направлениям: ивент, диджитал, креатив, медиасервис, маркетинговые коммуникации и селлеры.