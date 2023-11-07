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07.11.2023 в 15:40

Sostav выпускает обновлённую карту рекламного рынка

В новой карте можно посмотреть краткую информацию о каждом агентстве

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Sostav запускает обновлённую карту рекламного рынка. Она отражает актуальную структуру крупнейших рекламных холдингов в России, независимых групп и агентств. Исследуя карту, также можно ознакомиться со списками ключевых клиентов ряда ведущих коммуникационных групп.

В Карту рекламного рынка Sostav 2023 вошли такие группы, как ГК «Родная Речь», OKKAM (ex dentsu Russia), OMD OM Group, Мedia Instinct Group, АДВ , BBDO Russia, Игроник , Instinct & More, Media Direction Group, «СберМаркетинг», Group4Media и другие. Среди независимых групп и агентств на карте можно увидеть Platforma, RedDigital , Ambitica , 1147 PRODUCTIONS .

Скачать: Карта рекламного рынка Sostav 2023 (png, 1.33 MB)

Карта доступна в двух форматах: электронном и физическом.

В электронной версии отображены все рекламные группы и независимые агентства с учётом произошедших изменений на рекламном рынке за последние несколько лет. В отличие от предыдущих версий, новая карта работает в интерактивном формате — пользователи могут посмотреть краткую информацию о каждом агентстве, кликнув на его название. Чтобы ознакомиться с электронной картой, перейдите по ссылке.

Также вы можете получить печатную версию Карты рекламного рынка Sostav 2023 в редакции. Для этого напишите запрос Ирине Жинжировой на почту [email protected] или позвоните по телефону +7 (495) 274-05-25.

Instinct BBDO OMD OM Group АДВ 1147 PRODUCTIONS Ambitica RedDigital Игроник Group4Media ГК «Родная речь» OKKAM (ex-dentsu Russia)
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