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03.11.2023 в 18:38

«Московский транспорт» открыл станцию «Киберспортивная» в Counter-Strike 2

Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей

Большая Киберспортивная Лига (БКЛ) создала новую карту для Counter-Strike 2, вдохновленную московским метрополитеном и электробусным депо. Новость была объявлена на странице БКЛ в «ВКонтакте».

Новая карта, названная «Дептранс Москвы», будет двухуровневой. Верхний уровень представляет собой электробусное депо, где игроки могут увидеть несколько электробусов, знакомых жителям Москвы. Нижний уровень — это станция метро «Киберспортивная», которая находится на этапе строительства, но уже украшена фирменными вывесками и другими элементами московского метро.

Игроки также смогут посетить новый электропоезд «Москва». Видео, демонстрирующее новый вагон и другие локации карты, было опубликовано на YouTube-канале БКЛ.

Первый турнир по CS2 в России пройдет на Южном речном вокзале. Шесть профессиональных команд и стримеров будут соревноваться на этой карте 11−12 ноября за призовой фонд в 1 млн рублей. Трансляция будет доступна на Twitch. После турнира карта станет доступна для всех игроков.

Дептранс Москвы БКЛ Counter-Strike 2 Большая Киберспортивная Лига
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