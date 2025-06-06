Прокатчикам — «одно окно»: сеть «Каро» стала эксклюзивным селлером рекламы на Indoor TV

Сеть кинотеатров «Каро» объявила о партнерстве с медиахолдингом Indoor TV. В рамках нового формата сотрудничества кинодистрибуторы получат доступ к расширенным рекламным возможностям — как на площадках сети, так и на медиаресурсах холдинга. Партнерство позволит прокатчикам приобретать рекламу киноновинок у кинотеатральной сети в режиме «одного окна». Об этом сообщает «Кинобизнес».

Медиасеть Indoor TV включает более 5 тыс. экранов в тысяче локаций, включая рестораны, бизнес-центры, фитнес-клубы, аэропорты и отели. Канал вещает в 25 крупнейших городах России и обеспечивает ежемесячный охват более 31 млн человек, в том числе премиальную и бизнес-аудиторию.

Рекламные возможности сети кинотеатров «Каро» предполагают размещения на 32 площадках в восьми мегаполисах России и включают как классические ролики перед сеансами, так и экраны, поверхности на площадках и онлайн-размещения.

Партнерство «Каро» и Indoor TV открывает перед кинодистрибьюторами новые возможности для продвижения релизов, а также снижает издержки на планирование и медиабаинг, отмечают стороны. По словам вице-президента по маркетингу «Каро» Ольги Проскуряковой, кинотеатральной отрасли — это «уникальный кейс».

Андрей Бургарт, управляющий партнер Indoor TV, подчеркнул, что официальное закрепление партнерства — логичный шаг в развитии многолетнего сотрудничества с «Каро». Новая модель взаимодействия подтверждает эффективность indoor-канала для продвижения крупных кинопроектов.

Ранее видеохостинг Rutube заключил стратегическое партнерство с Indoor TV. Сотрудничество направлено на развитие собственной видеосети Rutube.