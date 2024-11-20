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20.11.2024 в 12:50

Rutube заключил стратегическое партнерство с Indoor TV

Платформа продолжает развивать собственную видеосеть

Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») заключил стратегическое партнерство с Indoor TV. Сотрудничество направлено на развитие собственной видеосети Rutube, сообщили Sostav в компании.

Отмечается, что Indoor TV будет использовать плеер видеосервиса. Компания специализируется на трансляции видеоконтента на экранах в общественных местах, таких как торговые центры, магазины, аэропорты, вокзалы.

«Для платформы это возможность опробовать новый формат дистрибуции контента. За счет высокой проходимости Indoor TV станет эффективным инструментом для привлечения внимания аудитории и увеличения охватов», — уверены в компании.

Кроме того, Rutube расширит собственную библиотеку за счет контента Indoor TV. На панельной дискуссии НРФ управляющий партнер Indoor TV Андрей Бургарт заявил, что сейчас компания «ориентирована на российский продукт», поэтому переводит трансляции на Rutube.

Также на платформе появится канал с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта при участии продакшена Indoor TV.

Компания сможет монетизировать предоставленный контент не только на самом видеохостинге, но и на сайтах, включенных в видеосеть.

«Это станет возможно благодаря работе с рекламной платформой Rutube Media. Рекламодатели, использующие сервис, могут не только размещать in-stream видеорекламу, но и гибко настраивать ее показ в зависимости от контекста и аудитории каждого ресурса, что позволяет более эффективно планировать бюджеты и управлять охватами кампаний», — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что Rutube запускает собственный телеканал. На Rutube TV будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости.

Rutube Indoor TV
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