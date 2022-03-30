В сети кинотеатров «Каро» покажут новый контент популярных блогеров

Федеральная сеть кинотеатров «Каро» запустила проект «Видеоблогеры в кино» — в рамках него инфлюенсеры презентуют новые видео. Как отметили авторы активации, благодаря такому формату у аудитории появится шанс увидеть новый контент любимых блогеров на большом экране, не переживая за блокировки видеохостингов и соцсетей.

Первыми резидентами проекта станет YouTube-канал «Чикен Карри» — 4 апреля в киноцентре «Октябрь» состоится премьера нового выпуска шоу «Подземелье Чикен Карри». Зрителей сеансов нового формата будут ждать дискуссии с блогерами (Q&A), а также презентация уникальных видеоматериалов.

Ранее кинотеатры заявили, что сохранят докризисные цены на кинобилеты и продукцию кинобаров. Вместо голливудских блокбастеров кинотеатры из-за санкций вынуждены российские и советские картины, зарубежную классику, болливудские, южнокорейские и латиноамериканские фильмы.