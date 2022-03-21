Кинотеатры заморозили цены на билеты и товары из кинобаров

Кинотеатры заявили, что сохранят докризисные цены на кинобилеты и продукцию кинобаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей пяти сетей: объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». В совокупности компании занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов, приводит издание данные «Невафильм Research» на 1 января 2022 года.

Такое решение обусловлено популярностью кинотеатров как места досуга у россиян, а также приостановкой выпуска новых фильмов голливудских студий в России. Уход компаний вызвал дефицит популярного контента, признают гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин и гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин.

В начале марта на фоне военной спецоперации на Украине выпуск релизов в России остановили Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount. На их долю пришлось 74,4% выручки от продажи билетов в 2021 году — тогда бокс-офис кинотеатров составил почти 41 млрд руб.

Вместо голливудских блокбастеров кинотеатры покажут российские и советские картины, зарубежную классику, болливудские, южнокорейские и латиноамериканские фильмы. В мартовском расписании сетей кинотеатров сейчас значится более 70 фильмов из более чем 15 стран. Руководители компаний отметили, что фильмы Болливуда идут успешно в российских кинотеатрах.

В частности, президент киносети «Каро» Ольга Зинякова отметила, что показ концерта южнокорейской группы BTS стал лидером прошлого уикенда после показа в 224 кинозалах страны, собрав 68,7 млн руб., приводит данные издание. Зинякова пояснила, что закупка контента из разных стран позволит сделать программу разнообразной, хотя процесс замещения голливудского контента займёт не одну неделю. «Мы работаем как с дистрибуторами, так и с правообладателями, к примеру «Мосфильмом», над развитием альтернативного предложения. На Болливуд в кинотеатрах когда-то стояли очереди, что говорит об интересе к этому контенту. Главное сейчас — отладить маркетинг», заявила она.

Васясин также сообщил, что в качестве эксперимента «Синема парк» и «Формула кино» выпустили индийский блокбастер «Радхе Шьям» на оригинальном языке с субтитрами, и это принесло объединённой сети аншлаги и новых зрителей. Компания уже установила график показов болливудских новинок.

Главред отраслевого портала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев отметил, что у сетей нет объективных причин для повышения цен на билеты, а заявление о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом». «Инфляция в России, скорее всего, будет носить продолжительный характер. В ситуации роста цен на товары и услуги кинотеатрам в какой-то момент придется пойти на повышение стоимости своих услуг, чтобы поддерживать бизнес на уровне рентабельности. Но это точно не актуально для сегодняшних обстановки и репертуара», — пояснил Нечаев.