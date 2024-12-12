«Карат» x Deasign: перезапуск бренд-комьюнити

«Карат» — производитель плавленых и творожных сыров, а также зерненого творога и молочной продукции. В марте 2024 года они обратились в диджитал-агентство Deasign Russia с целью возродить присутствие бренда в соцсетях после годового перерыва, обновиться в глазах сложившейся аудитории, привлечь внимание молодых современных семей, объединив их в одном сообществе, а также стимулировать ЦА на повторные покупки. Новой концепцией сообщества, а также тем, как удалось реализовать новую SMM-стратегию и какие были результаты, агентство поделилось с редакцией Sostav.

Традиции и современность за одним столом

В брифе клиент указал, что хочет привлечь новую, более молодую аудиторию с другими ценностями, объединить за одним столом всю семью из разных поколений.

С одной стороны, у бренда «народное» позиционирование, высокая лояльность среди старшего поколения. С другой стороны, добавляется образ новой аудитории — молодых современных семей, которые живут полной жизнью, воспитывают детей, любят мероприятия. Нам нужно было охватить обе аудитории и показать ситуации совместного потребления продукта. Основной площадкой выбрали «ВКонтакте».

В мире плавленого сыра

Для максимального погружения наша команда отправилась в Москву в гости к «Карату». Нам провели экскурсию, где мы своими глазами увидели производство, узнали про видение и бизнес-стратегию компании. Мы погрузились в мир «Карата», остались под впечатлением и приступили к продвижению.

SMM-задачи

растить знание среди ЦА (в том числе молодого сегмента);

выйти с обновленным позиционированием, яркой выделяющейся на рынке стратегией;

строить вовлекающую эмоциональную связь с подписчиками.

Концепция сообщества

Мы решили создать место, где можно переключиться с повседневных дел на беззаботные моменты, сделав сырный бутерброд и другие любимые блюда из детства. Так родилась идея сообщества: «FOOD&СЫР&FUN — Место для удивительного».

Стратегия отстройки в архетипах

При анализе конкурентов мы вышли на интересный инсайт. Архетипически все бренды находятся на одной территории «Заботливого», оттого и контент, и TOV получаются одинаковыми: про пользу, заботу, ЗОЖ и приготовление еды. Да, это релевантно. Но по-настоящему интересное сообщество получается там, где эти архетипы заменяются на контрастные, либо к ним присоединяется дополнительные акцентные. Мы выделили такие архетипы согласно платформе бренда и знаниям о ЦА, что и легло в основу подхода.

В центре остался тот самый «Заботливый» архетип, но мы пошли дальше и добавили акцентные — «Мудрец» и «Славный малый». Первый фокусируется на глубоком понимании мира, видении истинных ценностей — близкие, семья, человеческая доброта. А второй — более расслабленный, верный спутник и друг, который знает, что для движения вперед нужно уметь расслабляться, и с охотой в этом поддерживает.

О чем говорит бренд

В кулинарных традициях мы воплощаем старые добрые рецепты, которые возвращают нас на территорию беззаботного детства.

Для молодого поколения мы можем создавать новые семейные традиции: будь то совместная готовка или завтраки по воскресеньям.

Чтобы подчеркнуть «народность» бренда, мы говорим про культурные особенности локальных регионов.

По форматам

Мы сфокусировались на коротких видео и анимациях, на подсвечивании реальных людей в контенте. Привлекли контентмейкеров и инфлюенсеров, отражающих дух домашнего единения, любящих готовить в кругу семьи и превращать этот процесс в увлекательное хобби.

Самый большой челлендж в контенте — объединить два подхода для поколения постарше и помоложе, ведь им нравится разное. Но «Карат» говорит на языке простых ценностей, понятных любому возрасту. Им пронизан весь контент, от развлекательных постов до продуктовых.

Мы разработали несколько рубрик

«VK Клипы» — «Тот самый рецепт»

В клипах было важно показать настоящие эмоции: если по сюжету человек хочет есть, то в кадре он тоже голодный.

Кстати, некоторые клипы мы снимали сами, и в кадре наши сотрудники со своими семьями.

Чтобы построить комьюнити, мы сделали так, чтобы потребитель мог принять участие и выбрать, какой рецепт будет опубликован в «VK Клипах».

Мы запустили первый пост с предложением написать в комментариях варианты блюд для следующего ролика. Подписчики охотно участвовали и присылали свои «те самые рецепты» из детства.

«"Карат" х Россия: любимый сыр вместе с городами»

Чтобы подсветить народность и массовость продукта, мы создали рубрику коллабораций с городами России.

Мы придумывали «Блюдо региона». Кажется, в меню было все: тульский пряник с плавленым сыром, пельмени с сырной начинкой, а еще самса, шаурма и даже эчпочмак.

Вначале эта рубрика вызвала у подписчиков недоумение, но мы изменили подачу, и она стала одной из любимых.

С помощью этой рубрики мы подчеркивали богатую историю и российское производство.

Рубрика с мемами и ситуативами

В ситуативах мы выбирали традиционные семейные праздники. Например: День Семьи, День Защиты Детей.

В использовании мемов мы были тактичны и соблюдали баланс, чтобы не отпугнуть старшую аудиторию и не быть слишком душными для молодых, мы выбирали добрые мемы без экстрима, черного юмора и сленга.

Конкурсные активности и продвижение

Для увеличения охватов и большего вовлечения аудитории мы использовали игровые конкурсные механики с помощью «ВК-ботов».

Например, через розыгрыш сертификата OZON на покупку сыра мы подсветили способ быстрой покупки, получили более 28 тыс. комментариев и активность участников с ERR в 40,4%.

Также с помощью бота мы запустили игру на составление предложений в новые слова. В пик конкурса Engagement Rate достигали 100%.

Таргетированную рекламу мы запускали из нового рекламного кабинета «VK Реклама». В рамках стратегии продвижения у нас была возможность работать с двумя типами закупки и оптимизации — CPM и CPA. Используя их, мы получали сбалансированное количество показов на посты и количество пользовательских вовлечений.

Наши KPI — это показы, суммарный рекламный охват, регулярный прирост новых подписчиков в сообщество и прирост пользовательских вовлечений.

Наши заявленные ежемесячные показатели в цифрах:

показы: 1 526 316;

количество пользовательских реакций за период работы: 75 135.

При продвижении мы работали с различными сегментами аудитории. Мы тестировали подписчиков сообществ конкурентов, собирая их активную емкость, ключевые и нишевые целевые запросы, которые можно было собрать с помощью контекстного таргетинга на тему плавленого сыра и в целом рынка сыров России. В том числе мы работали с опциями подбора заинтересованной аудитории, расширения аудитории, задействовали пользовательские интересы на тему кулинарии. Отдельно мы собрали большое количество сообществ с рецептами и в нише кулинарии, что позволило использовать эту аудиторию для пересечения с другими сегментами, тем самым качественно сужая и выделяя нужные нам емкости целевой аудитории. Именно эти емкости отрабатывали лучше всего, так как, выделив нужные, мы точно попадали в запросы нашей аудитории, транслируя им релевантный контент.

Результаты сотрудничества

перезапустили сообщество с новым позиционированием;

охватили 3 751 681 пользователей;

привлекли 7 982 подписчиков 30−35 лет (ядро ЦА), тем самым омолодив аудиторию;

с помощью комьюнити-ориентированной стратегии повысили вовлеченность подписчиков (ER) с 2,76% до 8,78%;

собрали 75 135 пользовательских реакций;

создали дружное комьюнити, которое интересуется брендом и активно вовлекается в контент.

Напомним, одной из задач было построение активного сообщества бренда. Нам было важно, чтобы аудитория часто заходила в сообщество, чтобы люди сами интересовались новостями. И у нас получилось это сделать с помощью контента. Появилось ядро подписчиков, которые специально заходили поблагодарить. Мы выстроили прямую связь бренда с потребителями. После общения с брендом в соцсетях подписчик уходит не просто со знанием о продукте, а с желанием приготовить с ним что-нибудь вкусное.

Наталья Кондратьева, директор по маркетингу «Карат»: Всей команде Deasign хочется сказать огромное спасибо за быструю и эффективную работу с нашим пабликом. Спасибо за то, что сделали сообщество «Карат» активным, живым, настоящим и интересным, особенно для молодой аудитории. Эмоциональная связь бренда «Карат» с аудиторией окрепла, имидж бренда стал более выраженным, а контент — более цепляющим, простым и оттого «трушным». Думаю, для многих опыт общения с нашим брендом в соцсетях был первым, но, уверена, запоминающимся и ярким.

Команда проекта

Deasign (агентство)

Head of SMM: Дарья Мурзина

SMM Стратег: Дарья Денежная

SMM Специалист: Михаил Архипов

SMM Арт-директор: Родион Швырков

Старший таргетолог: Иван Сафонов

Продюсер: Мария Шаповалова

Модератор: Екатерина Меликова

Руководитель по работе с клиентами: Кирилл Несин

Аккаунт-директор: Анастасия Стожилова

Аккаунт-менеджер: Яна Шмигельская

«Карат» (клиент)

Директор по маркетингу: Наталья Кондратьева

Менеджер по маркетингу: Артем Малахов

Специалист по маркетингу: Артем Аптуков

PR-менеджер: Юлия Абрамова

Старший бренд-менеджер: Ольга Новикова