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09.02.2021 в 14:05

Умная колонка «Капсула» от Mail.ru Group теперь поддерживает Spotify Connect

Голосовой помощник позволит управлять воспроизведением

Умная колонка Mail.ru Group «Капсула» стала первой умной колонкой в России, которая поддерживает Spotify Connect, сообщили Sostav в пресс-службе компании. В репертуаре «Капсулы» уже есть песни из музыкального сервиса BOOM и «Музыки ВКонтакте» (принадлежат Mail.ru Group).

Функция Spotify Connect позволяет включать плейлисты из стримингового сервиса на колонке. Например, можно будет начать слушать песню со смартфона — а вернувшись домой, одним нажатием включить ее на «Капсуле», при этом трек родолжится с того же места, уточнили в компании. Голосовой помощник «Маруся» подскажет, какая песня играет, и поможет управлять воспроизведением — переключать и ставить на паузу.

«Теперь звук «Капсулы» смогут оценить и пользователи Spotify. Мы знаем, что в одной семье часто слушают музыку из нескольких музыкальных сервисов. Мы рады представить первую в России колонку, поддерживающую Spotify Connect», — прокомментировал Алексей Кривенков, руководитель направления голосовых ассистентов и умных устройств Mail.ru Group.

В ноябре прошлого года Mail.ru Group появилась информация о предстоящем запуске уменьшенной версии умной колонки «Капсула». Источники «Коммерсанта» сообщали, что устройство планируется выпустить весной 2021 года.

Mail.Ru Group Spotify Капсула
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