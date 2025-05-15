Kantar представил рейтинг самых дорогих брендов 2025 года

Исследовательская компания Kantar опубликовала 20-й юбилейный выпуск рейтинга BrandZ Most Valuable Global Brands, который оценивает бренды по сочетанию финансовых показателей и потребительского восприятия.

По данным отчета, доля американских компаний в совокупной стоимости топ-100 брендов продолжает расти и в 2024 году достигла 82% — против 63% в 2006-м. Китайские бренды удвоили свою совокупную стоимость, заняв 6% в общем объеме рейтинг. Европейские бренды демонстрируют обратную динамику: их доля сократилась с 26% в 2006 году до 7% сегодня. Такая трансформация указывает на глобальный сдвиг в распределении брендингового влияния и инвестиционной привлекательности на фоне ускоряющейся цифровизации и роста внутреннего потребления в Азии. Kantar отмечает, что изменения в географии брендов — не просто статистика, а индикатор масштабных сдвигов в мировой экономике, торговле и стратегиях маркетинга.

Первую строчку рейтинга вновь заняла американская компания Apple. Оценка стоимости бренда компании достигла практически 1,3 трлн долларов — это на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Google занял второе место со стоимостью нематериальных активов 944 млрд долларов (+25% за год), Microsoft — на третьем месте с 884 млрд долларов (+24%). Amazon расположился на четвертой строчке, показав рост стоимости на 50% — до 866 млрд долларов. Компания упрочила свои позиции благодаря фокусу на удобстве и доступности, что обеспечило ей процветание даже в условиях экономической нестабильности. Топ-5 замыкает производитель чипов Nvidia, который увеличил стоимость бренда сразу на 152% — до 509 млрд долларов. Этот результат стал самым впечатляющим в рейтинге, что отражает растущий мировой интерес к разработкам в области ИИ и высокопроизводительных вычислений.

За пределами США рост продемонстрировали стриминговый сервис Spotify, который вернулся в топ-100 самых ценных брендов мира, заняв 76-ю строчку. Индийский телеком-бренд Airtel стал самым быстрорастущим в своем сегменте на глобальном уровне. Аргентинский маркетплейс Mercado Libre сохранил статус единственного представителя Латинской Америки в мировом рейтинге, подчеркнув устойчивость регионального ретейла на фоне глобальной конкуренции. Испанская Zara поднялась на пять позиций до 65-го места, а канадский банк RBC показал наибольший годовой прирост стоимости бренда (43%) среди всех финансовых институтов за пределами США.

Некоторые крупные международные игроки продемонстрировали снижение стоимости в рейтинге. Так, американский производитель спортивной одежды и обуви Nike потерял 31% своей брендовой стоимости, южнокорейский Samsung — 27%. Также ощутимый спад показал французский люксовый бренд Louis Vuitton, стоимость которого сократилась на 14%.

Общая стоимость топ-100 мировых брендов достигла рекордной отметки в 10,7 трлн долларов, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом. Такой рост обусловлен активным развитием инновационных компаний, использующих передовые технологии — именно они стали ключевым драйвером роста брендинговой стоимости на протяжении последних двух десятилетий во всех отраслях.