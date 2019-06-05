Канал студии RuHub в мае стал самым популярным на Twitch

По данным Esports Observer за май 2019 года киберспортивные трансляции студии RuHub по Dota 2 на стриминговой платформе Twitch стали самыми просматриваемыми во всем мире. Суммарно игры киберспортивных турниров, которые транслировала студия на своём канале Dota2RuHub, набрали за месяц 10,8 млн часов просмотров.

Этот показатель позволил студии обойти по популярности самого известного стримера в мире Тайлера Ninja Блевинса, чьи трансляции набрали 9,9 млн часов просмотров. В мае русскоязычная студия RuHub показывала игры четвертого мейджора сезона 2018−2019 MDL Disneyland Paris Major, отборы на EPICENTER Major и турнир Adrenaline Cyber League 2019 по Dota 2.

Пример одной из самых популярных трансляций, набравшей более 138 млн просмотров:

Русский язык занимает второе по популярности место в киберспортивном контенте на стриминговой платформе Twitch. Около 15% всех киберспортивных трансляций на этом ресурсе ведутся на русском языке. Лидирует английский язык с 63,3% от всего контента, связанного с киберспортом.

Студия RuHub — ключевой производитель медийного контента для киберспортивной аудитории и крупнейшая русскоязычная киберспортивная студия в мире. RuHub является частью киберспортивного холдинга ESforce Holding .