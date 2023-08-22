«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple

Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях. В компании объяснили решение тем, что продукция американской компании признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации, сообщают «Вести Камаза».

Сотрудникам запретили использовать iPhone, а также планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-часы американского производителя. Корпоративные SIM-карты не должны использоваться в устройствах Apple.

Информационные системы «КАМАЗа» впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple, уточнили в компании.



Ранее некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Холдинг РЖД и «Ростех» также ввели аналогичный запрет.