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22.08.2023 в 07:15

«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple

Под ограничение попали смартфоны и smart-часы

Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях. В компании объяснили решение тем, что продукция американской компании признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации, сообщают «Вести Камаза».

Сотрудникам запретили использовать iPhone, а также планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-часы американского производителя. Корпоративные SIM-карты не должны использоваться в устройствах Apple.

Информационные системы «КАМАЗа» впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple, уточнили в компании.

Ранее некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Холдинг РЖД и «Ростех» также ввели аналогичный запрет.

Apple КАМАЗ
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