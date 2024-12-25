Похудеть и накопить денег: какие желания россияне загадают в новогоднюю ночь

В 2025 году половина опрошенных россиян (49%) планируют вести здоровый образ жизни. Некоторые из респондентов хотят заняться спортом (16%), выработать полезную привычку (12%) или похудеть (8%). Таковы данные специалистов «Яндекс Маркета», которые опросили соотечественников и выяснили, какие желания они загадывают на Новый год и что делают для их достижения (результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно опросу, среди других популярных целей — саморазвитие. Каждый пятый респондент (20%) рассчитывает больше учиться: например, читать книги, пройти онлайн-курсы или выучить иностранный язык. Еще 18% стремятся достичь финансового успеха (в том числе накопить значительную сумму за год и открыть бизнес), а 7% планируют заняться ремонтом дома.

Большинство россиян настроены реализовать планы незамедлительно — 62% опрошенных хотят внести корректировки в свою жизнь уже с января. При этом 19% из них планируют изменения с первых чисел месяца.

«Поэтому в январе может вырасти спрос на книги, товары для здорового образа жизни и ремонта», — прогнозируют аналитики «Маркета». Например, статистика площадки за 2024 год показывает, что в январе спрос на бумажные книги и учебные материалы возрос в пять раз, на товары для организации рабочего пространства — в 2,7 раза, на продукты для диетического питания — в 2,2 раза, на спортивную одежду — в 2,4 раза, на сантехнику и отделочные материалы — в два раза, а на тренажеры и фитнес-товары — в 1,4 раза. В наступающем году также прогнозируется повышение интереса к этим категориям товаров.

Для достижения поставленных целей чаще всего респонденты (49%) мысленно проговаривают их под бой курантов в новогоднюю ночь. Некоторые опрошенные предпочитают озвучивать свои желания в полночь, зажигать свечи или сжигать листочки с написанными целями — каждый из этих способов выбирает по 12% респондентов.

Исследование основано на данных опроса 1348 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на данных аналитики «Яндекс Маркета».