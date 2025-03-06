Топ-15 PR-трендов в 2025 году: новые горизонты коммуникаций в мире технологий

Мир PR стремительно меняется, подстраиваясь под новые технологии, ожидания аудитории и глобальные вызовы. Чтобы оставаться на вершине, брендам и специалистам важно следить за актуальными тенденциями, которые будут формировать коммуникационные стратегии в ближайшие годы. Какие тренды определят развитие отрасли в 2025 году, Sostav рассказала Сима Мусатова — Founder & CEO агентства LUMO.

Больше эмпатии

В 2025 году аудитория будет активнее стремиться к аутентичному взаимодействию с компаниями: проявлять интерес к искренним и общительным.

Чтобы быть впереди своих конкурентов, бренды начнут активнее внедрять стратегию двусторонней коммуникации. Она предполагает общение в режиме реального времени через мессенджеры, например, Telegram. Важно будет учитывать и мнение аудитории, чтобы построить крепкую связь и создавать персонализированные сообщения.

Клиенты будут отдавать свои «лайки» тем брендам, которые не боятся шутить, рассказывать истории и проявлять искреннюю эмпатию. При этом важно, чтобы у компании было свое «лицо», которое общается с ЦА. Один из примеров — «Вкусвилл». Бренд общается со своими подписчиками дружелюбно и открыто: не боится задавать вопросы и вовлекать в диалог, быстро реагирует на негатив и всегда старается поддержать.

Микроинфлюенс-маркетинг

В 2025 году бренды будут ориентироваться на работу с микроинфлюенсерами — людьми, у которых есть небольшой, но очень активный круг подписчиков в социальных сетях (обычно от 1 тыс. до 100 тыс. человек).

Почему? В отличие от селебрити, у микроблогеров более высокий % вовлеченности (с разницей в 6−9%) и высокий уровень доверия у подписчиков.

Чтобы использовать эти преимущества и построить успешную стратегию продвижения, брендам придется определить, кто и что влияет на их аудиторию. Это могут быть совершенно неочевидные ниши: садоводство или фермерство. Компаниям следует тестировать разные тематики и подбирать подходящих микроблогеров в каждой из них. Пример — флористический бренд Amnesia организовал ужин для микроинфлюенсеров.

Больше персонализации

Казалось бы, куда? Но люди требуют. Поэтому на первый план выйдут ультраперсонализированные PR-сообщения, адаптированные под каждого конкретного пользователя. Или, например, персональные райдеры в салонах красоты, экскурсии по вашему пространству, индивидуальные подарки от партнеров.

Чтобы сообщения вызывали больший отклик у клиентов, пригодится ИИ, который собирает данные о клиентах. Так компании будут лучше понимать потребности/боли своей аудитории, генерировать качественный целевой контент.

Например, ВТБ, MediaInstinct Group и Mail.ru Group для продвижения продукта «ВТБ Мои инвестиции» использовали машинное обучение, чтобы продвигать персонализированные креативы на разные сегменты аудитории.

Упрощенная коммуникация

Всем пиарщикам читать «Пиши, сокращай». В 2023 году в ВШЭ подсчитали: около 85% россиян заходят в интернет с мобильных устройств, и с каждым годом этот процент растет. Соответственно — меняются и запросы на контент, привычки его потребления.

В 2025 году, когда «быстрого» контента будет еще больше, у брендов будет всего 1 секунда, чтобы привлечь внимание аудитории. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны упрощать свои тексты, сжимать их и делать простыми, выразительными и цепляющими.

Лучше — умещать все в одну картинку или видео. Когда информация ясная и краткая, ее легче воспринимать, а главное — запомнить. Это особенно важно, если аудитория занята, и у нее нет времени читать длинные и сложные статьи. К слову, специалисты из компании Demandsage выяснили: 91% хотели бы видеть больше видео от брендов. Например, банк «Точка» преподносит сложную информацию — в карточках, длинные и заковыристые предложения с канцеляризмами — мимо.

Стратегии, основанные на данных

Хотя мы и говорим, что PR нельзя оцифровать, с развитием ИИ мы наблюдаем, как индустрия все больше ориентируется на цифровые данные. Благодаря им мы можем проанализировать реакцию людей на контент, составить более точный портрет целевой аудитории, собрать обратную связь о продукте и так далее.

Нам особенно важно знать, как ведет себя человек и что он чувствует, соприкасаясь с брендом. Поэтому важно использовать инструменты сбора данных и анализировать. Уже сейчас «Лента.ру» применяет ИИ для анализа новостных трендов и интересов аудитории, что помогает редакторам создавать более точные и увлекательные материалы.

Жизнь через подписку

Платные модели контента помогают брендам строить долгосрочные отношения с клиентами, создавать ощущение принадлежности к эксклюзивному клубу и предоставлять постоянную ценность. PR в контексте «жизни через подписку» должен отражать перечисленные цели компании.

Собственные СМИ

В 2025 году мы будем наблюдать тренд на создание новостных блогов на собственных сайтах или других платформах. Форматов контента может быть много: подкасты, статьи, документальные фильмы, интервью. Главное — создать комьюнити вокруг бренда, где люди могут получать полезную информацию, обучаться и решать конкретные вопросы. Это поможет компаниям увеличить лояльность и узнаваемость, удержать существующих клиентов или привести новых. Кроме того, это снижает затраты на традиционные форматы рекламы.

Один из примеров бренд-медиа «Т-Банка» — Т—Ж. В журнале можно найти полезные статьи о бизнесе и финансах, а еще о путешествиях, образовании, психологии и другие.

Широкое распространение мультимедийного контента

С каждым годом увеличивается время, которое мы проводим за смартфонами. Это говорит о том, что спрос на мультимедийный контент постоянно растет. Поэтому вместо статей и полезных колонок записывайте подкасты, короткие ролики или видеоинтервью. Так бренд получит не только просмотры и лайки, но и приток новой лояльной аудитории.

О чем не стоит забывать? Закрывать потребности людей, размещать контент на нескольких площадках для увеличения охвата, приглашать инфлюенсеров и постоянно следить за трендами.

Вот как это делает «Яндекс»: бренд активно ведет свой канал на Youtube и публикует разговоры с экспертами, короткие видеоинструкции и анонсы мероприятий.

Социальная ответственность

Теперь это не модный тренд, а необходимость. Потребители, особенно представители молодого поколения, все больше ориентируются на ценности брендов, оценивая их вклад в общество и окружающую среду. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, 71% опрошенных откажутся от продуктов компании, которая не заботится о людях, готовы отказаться от марки, для которой прибыль важнее заботы о людях.

Чтобы быть в тренде, сформируйте свою социальную роль, коллаборируйтесь с НКО, благотворительными проектами или запускайте собственные спецпроекты. Например, SberShop выпустил коллекцию одежды из переработанного хлопка, чтобы напомнить о том, как важно заботиться о нашей планете.

Разнообразие и инклюзия

Если реклама — то о реальных людях, которые могут быть разными. Показывайте разнообразные группы населения в рекламных кампаниях и на рабочих местах.

К примеру, недавно бренд одежды Befree совместно с инклюзивным футбольным клубом «47в Игре» выпустил коллекцию одежды, чтобы привлечь внимание к людям с синдромом Дауна.

Расширение цифровых каналов

PR-кампании должны охватывать широкий спектр цифровых платформ: социальные сети, блоги, подкасты, онлайн-медиа, видеохостинги. Сообщения должны быть адаптированы под специфику каждой платформы.

Гибридные форматы коллабораций

В 2025 году коллаборации будут выходить за рамки традиционных форматов. Ожидается рост количества совместных проектов в метавселенной, использования NFT и других технологий Web3. Это шанс создать эксклюзивный новый пользовательский опыт, удивить и запомниться.

Еще одна интересная возможность в метавселенных — сбор данных для исследований ЦА. В игровой форме бренды могут изучать поведение и предпочтения клиентов, находить новые инсайты, запускать кастдев и так далее.

Так, в 2022 году бренд Nike запустил виртуальный мир NIKELAND в коллаборации с Roblox. Там можно найти площадки, арены для соревнований и магазин компании.

Запрос на глобальность и экспертизу

Благодаря более чем более 700 млн пользователей со всего мира платформа позволяет организациям и частным лицам продемонстрировать свои знания и возможности для более широкой аудитории, с точки зрения PR. Инструменты таргетинга LinkedIn позволяют компаниям продвигать контент так, чтобы максимально эффективно взаимодействовать с разными аудиториями — по местоположению, профессии, демографии.

В 2025 году важно выходить в мир и демонстрировать свое интеллектуальное лидерство.

Медиахолдинги

Медиахолдинги часто включают в себя издания различной тематики и форматов (печатные, онлайн, видео), что активирует доступ к более широкой аудитории и повышает интерес к себе от PR-служб. Один из таких медиахолдингов — Independent Media. В портфель компании входят известные бренды, такие как «Правила жизни», «ТехИнсайдер», «Новый Очаг» и другие.