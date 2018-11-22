Как управлять неуправляемым поколением: ROOM485 меняет своё позиционирование

Группа компаний RCG перезапускает свою креативную студию: Millennial minded ADgency ROOM485 сфокусируется на создании омниканальных кампаний, производстве контента и креативном консалтинге.

Агентство ROOM485 представило свой авторский подход к работе с самым диджитализированным, мобильно ориентированным, контентопоглощающим и аддиктивным поколением из ныне платежеспособных. ДНК агентства, он же подход и принципы к разработке коммуникаций, выстраивается на четырёх элементах — experiential disruption, transmedia storytelling, gamification и social good.

«Мы не ограничиваем себя работой исключительно с миллениальной аудиторией, которая, кстати, на данный момент составляет 42,2 млн человек или 29% всего населения России. И даже если вы скажете мне, что ваш бренд не работает с миллениалами потому, что он премиальный, то задумайтесь о том, что к 2020 году это будет самая широкая платежеспособная аудитория в принципе», — комментирует управляющий креативный директор ROOM485 Елена Калинина.



«Мир изменился, а с ними изменились и правила игры. Сегодня быть вовремя — это значит опоздать, и поэтому нам необходимо постоянно перерождаться и трансформироваться. Мы не создаем новые сервисы, мы создаем продукты, актуальные времени. На данный момент наш фокус — это контент: быстрый, динамичный и персонализированный. За этот год мы прошли огромный путь от креативной студии к продакшн-хаусу, собрали сильную команду единомышленников и хулиганов, пересмотрели подход к работе и к себе. Мы дети своего времени, и кому как не нам точно знать, как получать кайф от того, что мы делаем. Мы — агентство, ориентированное на людей с миллениальным мышлением. Тех, для кого YOLO и FOMO — это образ жизни, а Digital Native — ген в ДНК», — говорит Елена Калинина.

Со сменой позиционирования родилась и новая айдентика ROOM485, которая вдохновлена супрематизмом, но при этом отражает главные тренды графического дизайна — яркие цветовые схемы, плоскостные иллюстрации и угловую геометрию. Такой приём подчёркивает характер агентства и просто предлагает «оторваться по полной». Каждый элемент отличается простотой форм, легко запоминается и доносит ключевую информацию. Всё это открывает безграничные возможности для развития айдентики и адаптации стиля на любые носители.



Знание и понимание своей аудитории отражено и в подходе агентства к работе с соцсетями. Instagram ROOM485 и концепция #365днейтрендов — это геймификационный подход к созданию trendwatching digest. Это проект о том, что мы узнали сегодня и забудем уже завтра.

Учитывая, что ежесекундно объём создаваемого контента стремительно увеличивается, мы не успеваем следить за модой, политикой и выходом новых приложений. ROOM485 фильтрует весь поток информации, превращает в иронично-циничный контент и фиксирует в своей новостной ленте. В конце года агентство планирует выпустить свой календарь трендов 2018 года как продолжение проекта STICK’N’TREND.