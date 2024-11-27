«Сделано в ПИК»: как создавался научпоп-сериал с Wylsacom

В конце августа в соцсетях ПИК появилась первая серия одного из самых масштабных видеопроектов в истории девелопера. ПИК предложил зрителю увидеть своими глазами все этапы создания современного дома: от разработки архитектурной концепции до благоустройства. Из всех форматов выбрали научно-популярный сериал, чтобы рассказывать о различных направлениях внутри компании с логичным переходом для зрителя. Ведущим стал техноблогер Wylsacom. О том, как создавался проект, рассказала бренд-директор ПИК Элина Афанасьева.

С чего всё началось

Изначально идея родилась внутри блока исследований и стратегических инициатив ПИК, где сотрудники регулярно ищут и изучают новые тенденции. Стал заметен набирающий обороты тренд «Сделано в России», а именно — желание людей выбирать и поддерживать российских производителей. Вместе с группой спецпроектов и группой продюсеров мы доработали проект до финального воплощения.

Для нашего проекта мы сформулировали две цели:

легко, интересно и понятно рассказать о масштабе и полном цикле производства в компании;

дать понять аудитории, что ПИК — полностью автономен.

Нам было важно показать, что ПИК не только строит дома и управляет кварталами, но и разрабатывает технологии строительства, которыми пользуются другие девелоперы. В условиях санкций и ухода с рынка зарубежных подрядчиков мы хотели продемонстрировать нашим клиентам, сотрудникам и партнёрам, что нам как девелоперу ничего не грозит. Достроим качественно в срок, потому что все технологические решения созданы в России.

Чтобы зрителям было проще воспринимать сложную объёмную информацию, мы выбрали формат научпоп-сериала с известным блогером. А в качестве креативной рамки использовали популярный формат «распаковки», только для целого дома.

5 серий по 10 минут — комфортный хронометраж, чтобы не заскучать. Внутри — 5 этапов строительства: от мастер-плана до озеленения.

Чат проекта был создан 11 января, а первая серия вышла 23 августа. Получается, что с момента разработки идеи до её реализации прошло 7 месяцев. Рассказываем, что было проделано за это время.

Выбор ведущего

Мы ответственно подошли к выбору лица проекта. Рассматривали разные варианты: отдельный ведущий для каждой серии, пара ведущих или единственный амбассадор проекта. Всего наша команда просмотрела около 300 блогеров и лидеров мнений. Мы оценивали, насколько совпадают наши ценности и наша аудитория. Делает ли человек контент ради контента или хочет донести свои мысли до подписчиков? Проживает ли в России? Наконец, какой гонорар за съёмки просит блогер?

В шорт-лист вошли семь известных блогеров и ведущих, в конце концов мы решили предложить стать лицом проекта Wylsacom. Валентин с самого начала был в фаворитах, так что вся команда была счастлива, когда получилось договориться именно с ним. Умение рассказывать просто о сложном, лояльная аудитория 30+, технические обзоры и постоянное желание погружаться в инновации — вот четыре причины, почему мы выбрали Wylsacom.

Съёмки

В работе над сериалом были задействованы самые разные блоки, департаменты и производства компании. Наша dream team состояла из команд маркетинга, дизайна, продукта, цифровизации продаж. Также нам очень помогли коллеги, работающие на заводах и производствах ПИК в Москве, Московской области и Обнинске.

Из-за участия в проекте большого количества героев, множества локаций, а также плотного графика самого Валентина у нас были очень насыщенные съёмки — семь дней подряд. Много времени отнимали переезды в Наро-Фоминск, Обнинск, Новую Ригу, Гольяново. Иногда съёмочные сцены заканчивались уже после полуночи. На пятый день съёмок близкие стали аккуратно интересоваться, где мы каждый день пропадаем до двух часов ночи.

В проектах с большим количеством участников и длительным видео-продакшеном всегда возникают сложности. Главное — это не бояться принимать важные решения и делать это оперативно. Мы быстро укрепляли команду агентства по креативу, помогали перестраивать съёмочный план, договаривались с жителями проектов. Уже на этапе постпродакшна мы приняли важное решение и сменили подрядчика, который отвечал за монтаж картинки, графики и звука, что значительно улучшило финальный результат.

Зачем создавать собственный сериал?

Прежде всего, такие проекты «очеловечивают» бренд и придают ему убедительный тон. Зрители видят реальных сотрудников и экспертов, благодаря чему между брендом и клиентом сокращается дистанция, возникает доверие.

Элина Афанасьева, бренд-директор ПИК: Мы можем гордо сказать, что у нас получилось создать по-настоящему оригинальный проект. В процессе подготовки к съёмкам мы искали референсы для будущего проекта, но только убедились в том, что до "Сделано в ПИК" ни одна компания не снимала сериал про своё производство с такой детальной проработкой. После финального монтажа у нас получилось 5 серий по 10 минут, но в них не вошли сотни преинтервью и многочасовые съёмки в квартирах и на производствах в разных городах Московской области. Однако это помогло нам создать базу и основу для сериала. Мы рады, что у нас получилось рассказать обо всём ёмко и интересно.

Wylsacom, блогер: Когда мне предложили поучаствовать в сериале ПИК про технологии, я немного удивился. Конечно, мы ранее делали “распаковки” автомобилей или даже поездов, но до домов не добирались. Было круто, что удалось познакомиться и пообщаться с большой и увлечённой командой ПИК, а возможность побывать на производстве — это классный опыт.

Вместе с командой ПИК над проектом также работали:

YoCo.digital — помогали с подбором блогеров и в коммуникации с Wylsacom

Blacklight — разработка креатива, препродакшн, съемка

Cult — постпродакшн