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03.02.2025 в 12:10

Как создать рекламу, которую не пропустят

FABULA creative и Shchi Production превратили рекламную кампанию в цикл мини-историй с юмором и иронией

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Креативное агентство FABULA creative и Shchi Production объединили усилия, создав для «Острова Мечты» восемь скетч-роликов, которые превратили OLV-рекламу в развлекательный контент. Команда проекта рассказала Sostav о том, как создавался этот продукт.

Создать рекламные ролики, которые не хочется пропустить, — задача сродни проектированию аттракциона. Нужно учесть предпочтения аудитории, эмоциональную динамику и предложить нечто большее, чем просто маркетинг. У парка широкий круг целевых групп — от семей с детьми до подростков и искателей острых ощущений. Поэтому нужно было найти универсальное решение в рамках бюджета OLV, но при этом говорить с каждой аудиторией на ее языке. Ответом стали скетчи — короткие истории, встроенные в развлекательный поток контента.

Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят Как создать рекламу, которую не пропустят

Каждый ролик — это отдельный маршрут: завязка, развитие и обязательный ироничный твист, как финальная петля на американских горках. Ролики удерживают внимание, вызывая то улыбку, то удивление. При этом акцент сделан на легкости восприятия и эмоциональной вовлеченности.

Съемки проходили в атмосфере реального парка. Аттракционы, шум посетителей — все это органично вошло в сюжет. Ирония, юмор и точное попадание в эмоции позволили превратить каждую сцену в запоминающуюся мини-историю, которая не только продвигает аттракционы, но и делает «Остров Мечты» частью медиапространства.

Евгений Пырьев, креативный директор FABULA creative, генеральный продюсер Shchi Production:

Если контент выглядит, как реклама, — скип обеспечен. Поэтому наши скетчи — это не просто реклама, а короткие истории с поворотами, которые встроены в развлекательный поток. Мы достаточно много времени провели с командой в парке, исследуя, анализируя и вливаясь в местный вайб, чтобы придумать и снять сюжеты, говорящие на языке своей аудитории, превращая бренд в часть удовольствия, которое не хочется прерывать.

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