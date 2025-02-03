Как создать рекламу, которую не пропустят

Креативное агентство FABULA creative и Shchi Production объединили усилия, создав для «Острова Мечты» восемь скетч-роликов, которые превратили OLV-рекламу в развлекательный контент. Команда проекта рассказала Sostav о том, как создавался этот продукт.

Создать рекламные ролики, которые не хочется пропустить, — задача сродни проектированию аттракциона. Нужно учесть предпочтения аудитории, эмоциональную динамику и предложить нечто большее, чем просто маркетинг. У парка широкий круг целевых групп — от семей с детьми до подростков и искателей острых ощущений. Поэтому нужно было найти универсальное решение в рамках бюджета OLV, но при этом говорить с каждой аудиторией на ее языке. Ответом стали скетчи — короткие истории, встроенные в развлекательный поток контента.

Каждый ролик — это отдельный маршрут: завязка, развитие и обязательный ироничный твист, как финальная петля на американских горках. Ролики удерживают внимание, вызывая то улыбку, то удивление. При этом акцент сделан на легкости восприятия и эмоциональной вовлеченности.

Съемки проходили в атмосфере реального парка. Аттракционы, шум посетителей — все это органично вошло в сюжет. Ирония, юмор и точное попадание в эмоции позволили превратить каждую сцену в запоминающуюся мини-историю, которая не только продвигает аттракционы, но и делает «Остров Мечты» частью медиапространства.