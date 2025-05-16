Как скрепка стала главным героем рекламной кампании

«СберМобайл» вышел на рынок в 2018 году. Развитие собственного телеком направления стало для «Сбера» логичным шагом в создании обширной экосистемы, объединяющей все цифровые сервисы и позволяющей клиентам получать услуги в формате одного окна.

По данным Минцифры России, в 2024 году в стране насчитывалось 270 млн активных абонентов мобильной связи. На этом фоне для привлечения новых абонентов сотовые операторы вынуждены «переманивать» их у конкурентов, предлагая более выгодные условия, дополнительные сервисы и реализуя эффективные маркетинговые активности.

По данным ВЦИОМ за последние два года почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона.

Именно эти факторы стали отправной точкой для создания рекламной кампании, которую «СберМобайл» запустил 17 марта.

В основу креативов легла идея о том, что перейти в сеть «СберМобайл» с сохранением номера — просто. А самое сложное в процессе — найти ту самую скрепку (кстати, она называется эджектор), которая обычно поставляется в комплекте со смартфоном для открывания слота сим-карты и теряется сразу после активации гаджета.

Создание креативов

Над созданием рекламной кампании работало собственное подразделение «СберМаркетинг». Руководителем творческой группы выступил Евгений Подергин.

Евгений Подергин, руководитель творческой группы, «СберМаркетинг»: Во время разработки кампании несколько наших сотрудников и сами переносили свой номер на «СберМобайл». Многие меняли симку прямо в офисе, и так стало очевидно, что самый сложный момент в процессе — это найти «открывашку» слота сим-карты. Так идея рекламной кампании материализовалась буквально из воздуха. А главное, ситуация наглядно продемонстрировала, что тема, взятая нами за основу, будет близка и понятна целевой аудитории. На рынке много предложений, и чтобы выделиться, нужно не только предоставлять каждые услуги, но и создавать прочную эмоциональную и ассоциативную связь с потребителем. Немного юмора — отличный инструмент для этого.

Так главными персонажами кампании стали всевозможные приспособления для извлечения сим-карты: скрепки, булавки, рыболовные крючки, сережки.

Рекламная кампания объединила имиджевые ролики, баннеры и макеты, позволившие достигнуть охвата 360 градусов. Креативы «СберМобайла» появились на наружных баннерах, на ТВ, в социальных сетях оператора, у блогеров и в других диджитал-каналах.

«СберМобайл» также подключил игровые вовлекающие механики. Параллельно с рекламными имиджами в социальных сетях оператора стартовала онлайн-игра: пользователям предстоит найти ключи для замены сим-карты в смоделированных в 3D интерьерах. За успешное прохождение заданий участникам начисляются баллы для участия в розыгрыше призов от оператора.

Валерия Зубова, руководитель направления маркетинговых коммуникаций и бренда «СберМобайл»: Основа сервиса «СберМобайл» — это комфорт абонента. Он включает самые разные аспекты: удобство использования, безопасность, интеграцию со всей экосистемой «Сбера». Сейчас наша цель повысить узнаваемость бренда и акцентировать внимание потребителя на нашем УТП. Все эти идеи были вложены и в рекламную кампанию, которая иллюстрирует, что просто не только перейти на «СберМобайл», но и в целом использовать эту сеть. Беспроблемность — то, что действительно нужно каждому абоненту. И, как и все продукты «Сбера», мы стремимся удовлетворить эту потребность.

Вирусное подкрепление

В социальных сетях рекламную кампанию подкрепила локальная «рекламная война». В Telegram над концепцией «СберМобайла» подшутил «Т-Банк», запустивший вирусный ролик с Антоном Лапенко. Телеком сервис банка, «Т-Мобайл», в этот период времени также выходил на рынок с кампанией, посвященной переносу номера.

Блогер отметил, что в их случае эджектор прилагается к сим-карте.

«СберМобайл» ответил изящно. Оператор привлек популярного персонажа соцсетей Сантану Новикову — альтер-эго Стаса Круглицкого, рассказывающего в образе своей героини о милых привычках девушек. По популярным Telegram-каналам распространился кружок, в котором Сантана открывает слот для сим-карты с помощью подручных средств, напоминая: главное — не модная упаковка, а то, что внутри.

«СберМобайл»: Эджекторница, булавочница, скрепочница — неважно, каким способом открывать этот слотец. Главное, чтобы внутри была симка «СберМобайла».

Взаимные подколы операторов пошли рекламной кампании только на пользу: охват интеграции Сантаны в Telegram превысил 900 000 пользователей.

Рекламная кампания завершилась 30 апреля, однако маркетинговые усилия бренда по-прежнему направлены на стимулирование переноса номера в сеть «СберМобайл», для чего в настоящее время используются нативные интеграции в медиа и соцсетях.

Состав творческой группы

СберМобайл (клиент)

Директор по маркетингу: Виталий Урезченко

Руководитель направления маркетинговых коммуникаций и бренда: Лера Зубова

Медиа-менеджер: Кирилл Косинский

Медиа-директор: Анастасия Тетерина

Арт-директор: Полина Тихоненко

СберМаркетинг (агентство)

Руководитель группы: Дягилева Юлия

Креативный директор: Дима Моисеев

Арт-директор: Катя Лупына

Руководитель творческой группы: Женя Подергин

Ведущий креатор: Женя Дударев