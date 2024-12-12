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12.12.2024 в 13:00

Как провести рекламную кампанию, охватывающую российский и китайский города

«ТВ-3» запустил трансграничную рекламную кампанию сериала «Кордон»

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ГПМ РТВ ООО | tnt-online.ru
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В преддверии премьеры детективного сериала «Кордон» телеканал «ТВ-3» совместно с коммуникационным агентством «Аура» (в составе Газпром-Медиа холдинг) провел рекламную кампанию, охватывающую российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ. Промо-ролик сериала украсило колесо обозрения с медиафасадом, расположенное на территории Китая, но хорошо видное с обеих сторон границы. Помимо этого, со стороны Китая были задействованы китайские блогеры Cristina и Ning Ning (на двоих более 1 млн подписчиков в TikTok). О результатах кампании Sostav рассказала команда агентства.

Задача

Основная цель промокампании — привлечь как аудиторию канала «ТВ-3» к просмотру нового сериала, так и познакомить дополнительную аудиторию с новым проектом канала.

Сериал «Кордон», стартовавший 25 ноября, рассказывает историю бывшего пограничника Александра Дымова, несправедливо осужденного и вернувшегося в родную деревню Кордонку, чтобы начать жизнь заново.

Дополнительно к стандартному размещению наружной рекламы нужно было подключить диджитальную часть.

Решение

Для усиления промокампании проекта и для дополнительного охвата и привлечения внимания были задействованы китайские тикток-блогеры из города Харбина — Christina и Ning Ning, которые во время размещения проморекламы на колесе обозрения с китайской стороны сняли обзор для своих подписчиков с подключением главного актера Петра Рыкова, который с экрана смартфона блогера обратился с призывом собраться всем вместе за просмотром сериала «Кордон».

Елена Голдаева, маркетинг-директор «ТВ-3»:

Для промо сериала «Кордон» мы решили выйти за рамки границ, расширив географию нашей кампании. Поддержка в прямом смысле на границе России и Китая — интересный ход, на который нас вдохновило название сериала.

Комаров Александр, заместитель генерального директора агентства «Аура»:

Основная задача — это привлечь внимание к промо сериала, тем самым заинтересовав аудиторию и «подсадив» ее на просмотр как первой серии, так и всего сериала на телеканале. Мы всегда готовы поддержать наших клиентов во всех идеях и реализовать их в самые кратчайшие сроки.

Результаты

По статистике Mediascope, TV Index:

  • доля премьерных серий сериала «Кордон» 25 ноября составила 5.9% по аудитории России от 14 до 44 лет;
  • доля премьерных серий 25 ноября составила 7.5%, по молодой аудитории России от 14 до 34 лет;
  • «ТВ-3» попал в топ-3 каналов слота (17:00—18:50).
Аура телеканал ТВ-3
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