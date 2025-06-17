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18+
17.06.2025 в 11:00

Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения»

1-го июля эксперты холдинга расскажут, как строить эффективные рекламные стратегии для работы с зумерами

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ГРУПФОРМЕДИА ООО | group4media.ru
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Мероприятие объединит экспертов медиарынка, представителей брендов и креативной индустрии, чтобы обсудить, как меняются ценности и поведенческие паттерны новой аудитории потребителей, и что это значит для стратегий коммуникации, маркетинга и медиа.

Откроет деловую программу генеральный директор Group4Media Мария Колосова, которая расскажет, как поколение Z живет в условиях экономики нетерпения и цифровой фрагментации внимания, как зумеры взаимодействуют с алгоритмами, принимают решения, делают выбор — в контенте, в потреблении, в жизни.

В фокусе повестки форума — медиапотребление Gen Z, их поведение в точках покупки и восприятие рекламных сообщений. Эксперты Group4Media разберут, как молодое поколение меняет подходы к контенту и брендам, почему самовыражение становится частью потребительского выбора, и как бизнесу быть релевантным для тех, кто взрослеет в мире стримов и маркетинга от первого лица.

Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения» Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения» Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения» Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения» Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения» Как работать с Gen Z: в Москве пройдет «Летний форум. Поколения»

Спикеры проанализируют:

  • Почему зумеры ценят искренность и выбирают формат «на равных».
  • Как соцсети заменяют часть институтов взросления и влияют на коммуникационные привычки.
  • Какие медиаканалы формируют доверие Gen Z.
  • В чем ценность взаимодействия с блогерами и как брендам использовать инфлюенс-маркетинг, чтобы привлечь внимание молодежи.
  • Как ценности Gen Z — осознанность, быстрота, цифровизация и поиск уникального опыта — влияют на покупательское поведение.

Приглашенными гостями станут Максим Лутчак, блогер и популярный зумер, а также Евгения Шамис, основатель исследовательского центра «RuGenerations — российская школа Теории поколений». Эксперты проведут паблик-толк на тему культурных и поведенческих аспектов разных поколений, развеют стереотипы про Gen Z и обсудят, как брендам привлечь внимание зумеров.

«Летний форум. Поколения» пройдет в гибридном формате: участники смогут присоединиться как лично, так и онлайн. Group4Media проведет прямую трансляцию не только на русском, но и на китайском языке. Регистрация и программа мероприятия доступны на официальном сайте. Обращаем внимание, что количество мест офлайн ограничено.

Group4Media
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