Как продюсер выстраивает бизнес вокруг вирусного продукта

Вирусный контент сам по себе не гарантирует автору прибыль. Без готового продукта, юридической базы и продуманной воронки продаж даже громкий проект рискует остаться разовой вспышкой: интерес аудитории угаснет, а устойчивый бизнес так и не появится. О том, как превратить популярность контента в работающую бизнес-модель, Sostav рассказал Александр Александров, основатель школы нейросетей и продюсер ИИ-артистки «Снегурочка».

Рынок ИИ-контента в России: цифры и тренды

Российский рынок генеративного ИИ-контента находится в стадии активного становления. В 2025 году его объем составил 316,1 млрд. Это на 29,7% больше, чем год назад, а за два года рынок удвоился. К 2030-му, по прогнозам аналитического агентства AIANA, он может вырасти до 830 млрд рублей по базовому сценарию или до 582 млрд по консервативному. Для сравнения: глобальный рынок ИИ в 2025 году оценивался в рекордные 254,5 млрд долларов, и в ближайшие годы он будет расти в среднем на 37% в год.

При этом 88% российских компаний уже используют ИИ в той или иной форме, от маркетинга до клиентского сервиса. Однако лишь 10% из них видят реальный экономический эффект. В креативных индустриях картина та же: генерировать контент научились многие, а превращать его в деньги — единицы.

Именно об этом разрыве между массовым внедрением и реальным результатом стоит поговорить.

Главная иллюзия: просмотры не равны прибыли

Почему при росте рынка и массовом внедрении технологий реальный эффект от ИИ получают единицы? Потому что охваты часто путают с результатом.

Вирусный успех легко принять за конечный результат. Миллионы просмотров выглядят как победа, хотя на деле это лишь внимание аудитории — ресурс краткосрочный и сам по себе не приносящий прибыли. Многие авторы оказываются к нему не готовы: интерес к контенту стремительно растет, но превратить его в продажи не удается.

Чтобы вирусный контент стал бизнесом, за ним должна стоять заранее выстроенная система: контент привлекает внимание, качественный результат вызывает доверие, а доверие формирует спрос на существующие продукты.

При этом важно начинать работу над монетизацией до того, как вирусная волна наберет силу. Обычно креаторы приступают к созданию продукта, построению воронки и оформлению юридической базы уже после того, как ролик залетает. Однако к этому моменту часть возможностей уже может быть упущена: интерес аудитории быстро угасает, и, если зритель не находит нужного предложения сразу, он с большой вероятностью уходит.

Как создать контент, который выделяется

Сегодня практически любой человек за пять минут может сгенерировать картинку или видео. Мы все видим этот однотипный безликий контент — одни и те же стили, лица, движения. Все используют одинаковые промпт-паттерны и выставляют настройки по умолчанию, потому что так можно быстро получить приемлемый результат.

Поэтому важно не просто нагенерировать множество вариантов, а выбрать тот единственный, который точнее всего раскроет общий замысел. И тут, конечно, важно, чтобы этот замысел был.

«Снегурочку» придумывали в преддверии Нового года, когда этот образ был актуален. К тому же набирал оборот тренд на культурный код и русские народные традиции. И мы решили вместо милой девочки представить, какой сказочная героиня была бы сегодня.

Так появилась идея взрослой «Снегурочки» — узнаваемой, но при этом новой, современной и максимально реалистичной. Этот персонаж хорошо подходил именно для нейросетей: нашей задачей было не создать цифровую копию реального человека, а «оживить» сказочную героиню. Гипотеза заключалась в том, что сочетание знакомого архетипа, актуального момента и неожиданной интерпретации вызовет у зрителя узнавание, интерес и эмоциональный отклик.

Когда замысел был понятен, промпт-инженер создал около тридцати реалистичных моделей. Финальную героиню выбирали интуитивно — по взгляду, внешности, характеру и внутренней энергии. Но в данном случае профессиональная интуиция не равна случайной догадке: за ней стоят многолетний опыт фотографа, насмотренность и множество ранее принятых решений.

Технически создать красивую картинку не так сложно: этим навыкам можно научиться на различных курсах — освоить промпты, свет, композицию, стилистику и работу с моделями. Важно научиться видеть среди десятков качественных вариантов тот единственный, в котором есть жизнь.

Заранее подготовьте продукт

«Снегурочка» сработала во многом потому, что к моменту вирусного успеха у нас уже работала офлайн- и онлайн-школа фотографии. Курс был готов, продажи шли, прием платежей работал. Но это не единственный сценарий, есть проекты, где продукт готовили еще более системно, в корпоративном масштабе. Один из них — кейс российского ретейлера «М.Видео» и его ИИ-персонажа Эм.Ви.

Эм.Ви — фотореалистичный виртуальный инфлюенсер и цифровой консультант, созданный совместно со студией ITSALIVE, агентством Instinct и Sber Metaverse Tech. Она умеет отвечать на вопросы клиентов, распознает речь, синхронизирует движения губ с голосом в реальном времени. При этом ее языковая модель настроена на фирменный стиль бренда, так что каждый ответ звучит в единой манере общения.

Вирусный эффект наступил быстро. «М.Видео» первой в России реализовала VTubing-проект — стрим в расширенной реальности (XR) на базе Unreal Engine, где Эм.Ви с помощью захвата движений и ИИ-моделей обработки речи самостоятельно вела прямой эфир и общалась с подписчиками. Эфир прошел на площадке VK и собрал более 8 млн зрителей. Практически сразу после этого Эм.Ви выпустила клип на танцевальный хит «Пятница» совместно с Клавой Кокой и DJ SMASH — первую в России коллаборацию виртуального персонажа с топ-артистами. Потом последовали другие стримы и интеграции с топ-блогерами, в числе которых Wylsacom и Ляйсан Утяшева.

Если бы Эм.Ви осталась только медийным персонажем без реальных точек контакта и бизнес-функции, значительная часть вирусного трафика не превратилась бы в продажи или лояльность. Но благодаря четкому пути взаимодействия вирусный хайп стал катализатором не просто узнаваемости, а практического применения. С марта 2025 года Эм.Ви консультирует покупателей в новом офлайн-магазине в Botanica Mall и помогает в мобильном приложении, на сайте и на горячей линии.

Этот кейс подтверждает общий принцип: вирусный контент работает как катализатор спроса, когда у бизнеса есть качественный продукт и понятный путь к его покупке или использованию.

Постройте воронку до роста трафика

Аудитории нужен понятный и короткий путь от первого просмотра до целевого действия: покупки, заявки, подписки или рекламного контракта. Без готовой воронки даже самый мощный хайп останется просто цифрами в статистике просмотров.

Хороший пример простой и заранее выстроенной воронки — проект ИИ-блогерши Маргоши. Ее создательница Валерия Новикова запустила аккаунт в январе 2026 года: виртуальная героиня снимала рилсы про отношения, жаловалась на бывших, делилась личными переживаниями — и уже через несколько дней стала вирусной.

Валерия заранее отладила технологический процесс: она записывает видео со своим участием, а затем с помощью нейросетей трансформирует внешность, превращаясь в Маргошу. Валерия с самого начала ведет открытый «дневник ИИ-модели», показывая подписчикам, как шаг за шагом развивает цифрового персонажа.

Путь зрителя прост: пользователь видит вирусный рилс, подписывается, вовлекается в обсуждение — и остается в экосистеме. Монетизация не встроена напрямую в контент. Коммерческие предложения (рекламные интеграции) появлялись органично: бренды сами выходили на создательницу, когда видели рост аудитории и вовлеченность.

Инфраструктура для монетизации начала работать мгновенно. Уже на четвертый день после запуска Маргоше предложили сотрудничество сразу два бренда — продуктовый магазин и музыкальный исполнитель. Через неделю начались переговоры с крупными компаниями, а позже — съемки для телеканалов.

Как и в случае со «Снегурочкой», здесь работает один и тот же принцип: вирусный контент становится катализатором, если заранее продумана воронка и инфраструктура готова принять трафик. Разница лишь в модели монетизации — курс в школе ИИ-контента у «Снегурочки» и рекламные интеграции у Маргоши, — но механика одна и та же.

Как масштабироваться через новые проекты

Один успешный проект — стартовая площадка, а не финишная прямая. «Снегурочка» привела к коллаборациям с Димой Биланом и Валерией, а также к коммерческому сотрудничеству с крупными компаниями. Проект с Биланом позиционировался как первый в мире официальный дуэт живого артиста и ИИ-артистки. Он работал на репутацию и статусность, показывая, что команда способна сделать продукт уровня большой музыкальной индустрии.

Похожая логика масштабирования, но в глобальном масштабе, развернулась вокруг полностью синтетического инфлюенсера Granny Spills. Ее создали два 20-летних контент-креатора из нью-йоркской студии Blur Studios — Эрик Суарез и Адам Васерштейн. Бабуля в розовом костюме Chanel раздает циничные жизненные советы, балансирующие между мудростью и безжалостностью. Ее коронная фраза: «Цветы умирают, милочка. Мои сумки Chanel — навсегда». Проект стартовал 4 июля 2025 года, и всего за четыре месяца аудитория во всех соцсетях достигла 3,6 млн человек.

Успех Granny Spills открыл несколько направлений монетизации. Создатели заработали 15 тыс. долларов на видеокурсе "Get Views With AI", где обучают созданию вирусных роликов с помощью ИИ. Через платформу Cameo бабуля записывает персонализированные видео: 51 евро для обычных пользователей, 213 евро — для бизнеса.

Стали появляться брендовые коллаборации: спустя пять месяцев после запуска пришел первый крупный заказчик — бренд косметики HAVEN с рекламой губной помады. Среди подтвержденных сделок сотрудничество с Kurt Geiger и Papi Steak. Сами создатели не остановились на одном персонаже: у них уже есть целая армия ИИ-персонажей — Бигфут, уличный интервьюер Joey on the Streets (624 тыс. подписчиков), фитнес-тренер. Каждый новый персонаж работает на ту же аудиторию и те же рекламные возможности.

При выборе следующего проекта для сотрудничества нужно смотреть не только на потенциальные просмотры, но и на три фактора: творческий потенциал, стратегическую ценность и возможный бизнес-эффект. Не каждый проект обязан приносить прибыль напрямую, иногда его главная окупаемость заключается в доверии, репутации и возможностях, которые появляются после него. Granny Spills — идеальная иллюстрация этого принципа. Один успешный ИИ-проект стал стартовой площадкой для целой линейки персонажей, рекламных контрактов, образовательных продуктов и платных сервисов. Именно это и есть масштабирование: не просто повторить успех, а превратить его в системный бизнес.

И не забывайте о юридической части

Юридические риски могут сорвать или существенно ограничить монетизацию. «Снегурочку» заблокировали на стримингах из-за прав на песню: мы использовали произведение Юрия Энтина и Геннадия Гладкова, наложив стихи на новую музыку. О том, что текст и музыка в этом произведении — единое неотъемлемое целое, узнали только после блокировки. При этом пытались связаться с правообладателями до публикации: писали в «Союзмультфильм», но ответа не получили. После публикации выяснилось, что для такого использования произведения требовалось согласование с правообладателями, и отсутствие ответа на обращение согласия не означало.

До блокировки песня «Расскажи, Снегурочка» была на пятом месте в новогодних топ-чартах. На урегулирование юридических вопросов ушло две недели, и когда песня вернулась в чарты, выйти на первое место она уже не смогла — момент был упущен.

Чтобы не попадать в подобные неприятные ситуации, проверяйте права до публикации. Для этого можно задать себе ряд вопросов.

Правомерно ли вы получили доступ к этому материалу?

Если он выложен в интернет, это не значит, что его можно свободно использовать. Даже отсутствие явного запрета не является разрешением.

Кто правообладатель и можно ли с ним связаться?

У каждого опубликованного произведения есть конкретный держатель прав. Найти его до публикации проще и дешевле, чем урегулировать конфликт после блокировки.

Используете ли вы материал как вдохновение или воспроизводите его напрямую?

Чем ближе ваш результат к оригиналу, тем выше риск претензий. Заимствование узнаваемых элементов — мелодии, текста, образа — требует отдельного согласования.

Что произойдет, если ролик завирусится?

Пока аудитория мала, правообладатели редко вмешиваются, но при резком росте просмотров растет и внимание к контенту. Сценарий действий должен быть продуман до публикации.

И в любой момент будьте готовы договариваться. Даже при самой аккуратной работе с правами иногда требуются переговоры, так что стоит заранее найти контакты хорошего юриста.

Выводы

Главный урок всех этих кейсов — начинать нужно с идеи. До того, как будет написан первый промпт, стоит честно ответить себе на три вопроса: что я хочу сказать, кому и почему это важно именно сейчас. Инструменты лишь способ донести замысел, но сам замысел рождается до любого кода или генерации.

А дальше — выбор и дисциплина. Лучше взять одну нейросеть и пройти с ней весь путь — от первой идеи до финальной публикации, — чем распыляться на десятки инструментов и бесконечные эксперименты. Этот принцип работает и дальше: не нужно публиковать все подряд, покажите аудитории один лучший результат — тот, что точнее попадает в цель.

Главный риск для ИИ-креатора сегодня — принять техническую новизну за настоящую ценность. Раствориться в трендах, погнаться за красивой картинкой и потерять характер. Легко сгенерировать реалистичное лицо или эффектный кадр. Гораздо сложнее вложить в персонажа эмоцию, точку зрения, историю. Поэтому вместо вопроса «Что умеет эта нейросеть?» стоит всегда спрашивать: «Что я хочу сказать людям?» Вы как автор должны дать людям причину смотреть контент и тем или иным образом платить за него. Именно человеческое видение превращает технологию из игрушки в бизнес.