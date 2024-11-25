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25.11.2024 в 11:10

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

В 2024 году чемпионат по алгоритмическому и робототехническому программированию собрал 12,5 тыс. участников, а финальные шоу-кодинг и роботогонки привлекли внимание 3,5 тыс. офлайн-зрителей.

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8 ноября на площадке «МТС Live Холл» в Москве состоялся всероссийский чемпионат по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. В этом году участниками стали 12,5 тыс. человек со всей страны, а за финалом в формате шоу-кодинга и гонки роботов наблюдали 3,5 тыс. офлайн-гостей и более 600 тыс. онлайн-зрителей. Оксана Воробьева, генеральный директор МТС Диджитал, рассказала Sostav, как прошло мероприятие и какие глобальные цели компания реализует с его помощью.

Как привлекать айтишников?

По данным Минцифры, в России не хватает около 700 тыс. ИТ-специалистов. Компании стремятся предложить кандидатам лучшие условия, начиная с уровня зарплат, заканчивая well-being-программами. Но главное, чего хотят соискатели — интересные задачи и участие в создании сервисов, которыми они сами хотят пользоваться. Не менее важна ИТ-специалистам и корпоративная культура, все хотят работать с профи, быть частью дружной команды, делиться экспертизой с рынком и, конечно, трудиться в комфортных условиях.

МТС начала трансформироваться из телеком-оператора в цифровую экосистему в 2021 году, тогда мы стали активно развивать нашу технологическую культуру, чтобы зарекомендовать себя как крупный ИТ-бренд. Наряду с этим, нам было важно вносить вклад в развитие отрасли в целом. Так, мы начали организовывать различные профильные митапы, а затем провели нашу первую большую конференцию True Tech Day, которая стала одной из самых масштабных в стране. Нашей главной идеей было создать площадку, где специалисты из разных компаний, разного уровня и стека, смогут делиться друг с другом экспертизой и просто общаться.

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech
Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

Мы получили множество положительных отзывов о нашей конференции и решили пробовать и другие форматы событий, чтобы охватить разную аудиторию. Люди, которые приходили на эти ивенты, стали ядром нашего ИТ-комьюнити True Tech, в котором сегодня уже больше 25 тысяч человек — как действующие специалисты, так и студенты и школьники. Кроме конференции, мы провели хакатон, летний кэмп и тот самый чемпионат по программированию, о котором говорила в начале и теперь хочу продолжить подробнее.

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

Фишки True Tech Champ

Особенность всех наших ивентов — яркие, необычные форматы. К тому же программа всегда включает как образовательную, так и развлекательную части. Благодаря этой синергии нам удается ежегодно увеличивать число участников и зрителей. Например, в этом году мы получили почти вдвое больше заявок на участие в True Tech Champ, а число зрителей онлайн-трансляции выросло аж в 35 раз.

Финал соревнований прошел в виде шоу-кодинга и гонки роботов. Ребята на скорость решали алгоритмические задачи и программировали робомышей, чтобы те как можно скорее находили выход из лабиринта. Задачу усложняли спецэффекты — подвижные стены, вспышки света и дым.

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

«Айтивности» для гостей

На площадке было более десяти развлекательных зон, за победу в «айтивностях» можно было выиграть стильный мерч. Кстати, его у нас с удовольствием носят все — и топ-менеджеры, и сотрудники.

Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС

У посетителей была возможность почувствовать себя финалистами соревнований и поучаствовать в роборейсинге — поуправлять с джойстика робомышью с гироскопом и лазером, и попытаться вывести ее из лабиринта. Экстремалы покоряли скалодром по маршруту, сгенерированному ИИ, и кодили, преодолевая натяжение троса.

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

Для любителей прикладных активностей проходил мастер-класс по пайке плат, а в специально оборудованном лектории в стиле гаража прошли разные командные интеллектуальные игры и воркшоп от рекрутеров МТС «Плохой собес», а вечером там стартовал камеди-баттл «Плохие прогерские шутки».

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

Также мы оборудовали зону 18+, где совершеннолетние гости могли набить татуировку.

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

А на главной сцене выступали топовые эксперты МТС и других компаний, а также российские ученые. Например, сооснователь и генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов порассуждал о будущем отрасли в целом и развитии OpenSource, а доктор биологических наук Вячеслав Дубынин, рассказал о том, как соревновательность формирует характер и какие гены и гормоны отвечают за стремление к победе и азарт.

После торжественной церемонии награждения победителей, гостей ждал концерт популярных артистов — Антона Токарева, A.V.G, Jakone и DJ Константина Телешева

Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech Как МТС продвигает ИТ-бренд при помощи ивентов True Tech

Немного цифр, резюмируя

  • Количество заявок на участие в True Tech Champ превысило 12,5 тыс.
  • Трансляция финала соревнований набрала 652 тыс. просмотров.
  • Площадку посетили более 3,5 тыс. офлайн-гостей
  • Охват в СМИ составил 58 млн человек.
  • В социальных сетях новости о чемпионате охватили 78,5 млн человек.
МТС ivent MTС True Tech
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