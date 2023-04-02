Как Big Data помогла нишевому телеканалу привлечь зрителей из интернета

Как телеканалу увеличить собственную долю и привлечь новую аудиторию? Телеканал Udar, который транслирует боевые единоборства, использовал технологию для связи телевидения и интернета в единое рекламное пространство. Это позволило получить почти 30 тыс. зрителей к прямому эфиру. Команда Platforma, которая реализовала рекламную кампанию, раскрыла Sostav её техническую сторону.

Привлечь внимание

Телевидение — высококонкурентный рынок, где нишевые каналы соперничают за внимание с крупнейшими федеральными игроками. Привлекать телезрителей помогает реклама. Она играет определяющую роль в получении аудитории, особенно для новичков. Телеканал Udar относится к их числу: он создан в 2022 году.

Целевая аудитория канала — люди, которые интересуются единоборствами. Для привлечения новых зрителей Udar решил использовать рекламу в интернете. Классическая диджитал-кампания в данном случае сталкивается со сложностями.

Контент должен действительно заинтересовать человека. После просмотра рекламы пользователь должен захотеть включить телевизор на нужном канале и посмотреть его.

В момент показа рекламы у человека должна быть техническая возможность включить телевизор и увидеть бой на большом экране. То есть он должен находиться дома, а, например, не в дороге, общественном месте или на работе.

Анализ результатов. Сложно отследить путь зрителя от просмотра рекламы в интернете до телеэкрана. Без опроса аудитории непросто понять, что именно привело её на телеканал: рекомендации знакомых, случайный перебор каналов, реклама в интернете или даже фрагмент передачи, подсмотренный на планшете у соседа в метро.

Для эффективной кампании в интернете телеканалу требовался инструмент, который учитывает эти факторы. Кроме того, он должен был устранить разрыв между аудиторией в интернете и на телевидении, чтобы обеспечить прослеживаемость в привлечении новых зрителей. То есть рекламодателю было важно знать, сколько интернет-пользователей включили телеканал после показа рекламы и оценить post-view.

Big Data приходит на помощь

Для запуска диджитал-рекламы телеканал обратился в компанию Platforma. Благодаря инстурментам омниканальной аналитики Platforma может проанализировать и пересечь аудитории в интернете с аудиторией ТВ. Инструменты Platforma используют анонимизированные данные до домохозяйства, в которых предоставляются услуги домашнего интернета и цифрового ТВ.

Система Platforma анализирует трафик домохозяйств, подключенных к интернету «Ростелекома», классифицирует зашифрованные данные по тематике, составляет портрет пользователей по интересам. Из данных пользователей сервиса Wink — просматриваемый канал, тематика канала и телепередачи, время и продолжительность просмотра — формируются сегменты для ТВ-кампаний. Затем с помощью алгоритмов ML данные о телесмотрении и интересах в интернете объединяются. Это позволяет использовать ТВ-сегменты для показа диджитал-рекламы, и наоборот — транслировать в телевизионном эфире ролики по интересам, основанным на поведении в Интернете.

Рекламная кампания телеканала Udar проходила 25−27 мая и анонсировала прямой эфир турнира Top Dog 14. На баннерах были представлены участники титульного боя и предложение смотреть турнир Top Dog 14 только на телеканале Udar 27 мая. Сегмент для показа определили на основе анонимизированных данных от «Ростелекома» (и его видеосервиса Wink) и Tele2. Platforma проанализировала поведение телезрителей, которые смотрят по ТВ контент про единоборства, посещают сайты соответствующей тематики в домашнем и мобильном интернете. Благодаря этому баннеры демонстрировали только людям из данной целевой аудитории, при этом учитывалось место их нахождения, преимущественно реклама показывалась тем, кто в этот момент находится дома, чтобы они могли включить рекламируемый канал.

Результаты кампании

Вовлечённость аудитории показала, что сегмент был сформирован правильно: в результате за три дня Udar включили 27 тыс. зрителей, это 10% пользователей, которые увидели рекламные баннеры. Четверть из них смотрели канал впервые, то есть стали его новой аудиторией. Максимальный прирост таких зрителей отмечался в день проведения турнира, то есть 27 мая.