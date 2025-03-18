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18+
18.03.2025 в 09:00

Как масштабировать рекламную 3D-кампанию на медиафасадах

Студия Benzzy реализовала проект с помощью угловых и плоских форматов экранов в разных локациях для Ozon fresh

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ПЫРЬЕВ К.С ИП | benzzy.com
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Считается, что контент с технологией 3D Naked Eye производится только на угловые медиафасады. На самом деле, технология может быть реализована и на плоских медиафасадах. Это дает большие возможности для масштабирования рекламной кампании.

Студия Benzzy реализовала проект для Ozon fresh. Она разработала 15-секундный видеоролик, в котором разные категории продуктов упаковываются для доставки. За основу выбрали образ реактивной машинки, чтобы сделать акцент на скорости доставки.

Эффект замедленной анимации дает возможность рассмотреть продукты в аппетитном свежем виде. Быстрая анимация подчеркнула скорость работы платформы и доставки. За счет чередования быстрой и медленной анимации удалось подчеркнуть преимущества Ozon fresh и создать динамику, которая привлекала внимание зрителей.

Дарья Кузьмина, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Ozon fresh:

Это был наш первый опыт в создании наружной рекламы в 3D-формате. С ее помощью мы хотели рассказать всем, что Ozon fresh — это свежие и вкусные продукты с быстрой доставкой.

Мы забрифовали ребят из Benzzy, накидали направления и тезисы про бренд, а они принесли несколько идей под задачу. Уже на этапе разработки эскизов начали отбор фасадов в Москве. Вот тут мы и поняли, что в центре города самые зрелищные экраны — плоского формата. Оказалось, что это не проблема, и ролик удалось показать на экранах разных форматов.

Нам очень понравилась визуализация — и стильная машина, и микс динамики с плавным вращением продуктов, и цветовая гамма. Понравилось, как проработали продукты — была видна каждая семечка на хлебе и капелька на томате. На наш взгляд, этот ролик как нельзя лучше рассказывает о нашем сервисе буквально за 15 секунд.

Видеоролик показали на 15 фасадах. Задействовали как угловые, так и плоские форматы экранов в разных локациях — за счет этого удалось охватить большую аудиторию.

Также для этой кампании использовали новые форматы — диджитал-мобили. Это грузовые автомобили, вместо кузова у которых установлены современные бесшовные LED-экраны с высоким разрешением.

Как масштабировать рекламную 3D-кампанию на медиафасадах Как масштабировать рекламную 3D-кампанию на медиафасадах

Пырьев Кирилл, продакшн-директор студии Benzzy:

Рекламные кампании в формате 3D Naked Eye показывают отличные результаты. Мы расширяем применение этого формата, теперь он используется не только на угловых экранах. В проекте Ozon fresh задействовали 15 медиафасадов, включая плоские, а также представили новый формат — диджитал-мобили. Благодаря этому удалось показать видеоролик в самых оживленных местах, с большим трафиком пешеходов и автомобилей.

Ozon fresh Benzzy
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