Как масштабировать рекламную 3D-кампанию на медиафасадах

Считается, что контент с технологией 3D Naked Eye производится только на угловые медиафасады. На самом деле, технология может быть реализована и на плоских медиафасадах. Это дает большие возможности для масштабирования рекламной кампании.

Студия Benzzy реализовала проект для Ozon fresh. Она разработала 15-секундный видеоролик, в котором разные категории продуктов упаковываются для доставки. За основу выбрали образ реактивной машинки, чтобы сделать акцент на скорости доставки.

Эффект замедленной анимации дает возможность рассмотреть продукты в аппетитном свежем виде. Быстрая анимация подчеркнула скорость работы платформы и доставки. За счет чередования быстрой и медленной анимации удалось подчеркнуть преимущества Ozon fresh и создать динамику, которая привлекала внимание зрителей.

Дарья Кузьмина, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Ozon fresh: Это был наш первый опыт в создании наружной рекламы в 3D-формате. С ее помощью мы хотели рассказать всем, что Ozon fresh — это свежие и вкусные продукты с быстрой доставкой. Мы забрифовали ребят из Benzzy, накидали направления и тезисы про бренд, а они принесли несколько идей под задачу. Уже на этапе разработки эскизов начали отбор фасадов в Москве. Вот тут мы и поняли, что в центре города самые зрелищные экраны — плоского формата. Оказалось, что это не проблема, и ролик удалось показать на экранах разных форматов. Нам очень понравилась визуализация — и стильная машина, и микс динамики с плавным вращением продуктов, и цветовая гамма. Понравилось, как проработали продукты — была видна каждая семечка на хлебе и капелька на томате. На наш взгляд, этот ролик как нельзя лучше рассказывает о нашем сервисе буквально за 15 секунд.

Видеоролик показали на 15 фасадах. Задействовали как угловые, так и плоские форматы экранов в разных локациях — за счет этого удалось охватить большую аудиторию.

Также для этой кампании использовали новые форматы — диджитал-мобили. Это грузовые автомобили, вместо кузова у которых установлены современные бесшовные LED-экраны с высоким разрешением.