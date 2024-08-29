Как «ИТ-Пикник» стал громким городским событием

17 августа в музее-заповеднике Коломенское в Москве прошёл «ИТ-Пикник» — ежегодный семейный фестиваль для ИТ-специалистов, который второй год подряд проводят «Т-Банк», «Мельница» и Codefest. В тот день социальные сети популярных блогеров, городские Telegram-паблики были заполнены фотографиями и информацией о фестивале.

Айтишники постоянно на слуху — о них пишут треды в Twitter и материалы в медиа, распространяют стереотипные мемы про удалёнку и зарплаты. Поэтому фестиваль для нескольких десятков тысяч ИТ-специалистов, вызывает интерес даже у тех, кто не имеет прямого отношения к ИТ.

Креативное продвижение фестиваля, музыкальный лайн-ап, активности для детей — всё это превратило фестиваль для айтишников в культурное событие для широкой аудитории. Про «ИТ-Пикник» писали в своих личных социальных сетях как гости фестиваля, так и те, кто не смог на него попасть. Контент с фестиваля можно было увидеть и у блогеров — например, у стендап-комика Филиппа Воронина и Ильи Куруча.

В социальных сетях и в комментариях под постами про «ИТ-Пикник» в городских пабликах обсуждались лекции, подбор музыкальных артистов, разнообразие стендов и активностей для детей.

Некоторые, судя по всему, использовали «ИТ-Пикник» и для решения более нестандартных задач. Например, искали мужа-айтишника. По словам организаторов, на «ИТ-Пикнике» должна была собраться вся ИТ-тусовка России — участницы креативно подошли к поиску новых знакомств.

Анализ социальных сетей, проведенный редакцией, показал, что в день фестиваля гости сделали более 200 публикаций с упоминаниями «ИТ-Пикника». На сегодняшний день они набрали около 600 тыс. просмотров.

Что было «до»

Одной из причин такого большого объёма UGC-контента может быть креативная кампания, которую организаторы «ИТ-Пикника» провели за месяц до фестиваля. Сначала «Т-Банк» разместил рядом с московскими офисами ИТ-компаний персональную наружную рекламу с приглашением на фестиваль. Чтобы привлечь внимание целевой аудитории, приглашение на «ИТ-Пикник» визуализировали в виде поставленной задачи в Jira — популярного инструмента для управления проектами среди айтишников.

Также кампания включала офлайн-активацию в городском пространстве и на воде. Капибара и жёлтый медведь проехались по городу на брендированных мустангах и прокатились на катерах по Москве-реке мимо офисов ИТ-компаний. Эти персонажи уже знакомы ИТ-сообществу и ассоциируются с «Т-Банком», так как присутствовали в прошлых креативных кампаниях бренда для приглашения на ИТ-мероприятия — например, на «ИТ-каток». Зверинец навестил московские офисы крупных ИТ-компаний России — Avito, «Мира», «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и других. Сотрудники компаний делились контентом в корпоративных соцсетях. О перемещениях персонажей по городу писали айтишные и городские Telegram-каналы.

Крупные бренды всё чаще используют креативные кампании для подогрева интереса к своим инфоповодам, и это находит отклик у аудитории. «ИТ-Пикник» можно считать примером того, как нестандартные механики могут стать толчком к вирусному UGC-контенту и спровоцировать большое количество органических публикаций в медиаполе.