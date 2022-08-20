Как историческому скринлайф сериалу охватить 66 млн человек в «Одноклассниках»

Исторический скринлайф-сериал охватил более 66,4 млн человек в «Одноклассниках». О том, как в сжатые сроки добиться успехов скетчкому нового формата, который обыгрывает путешествие Петра I в Европу на современный лад, Sostav рассказала команда «Менделеев Маркетинг».

Цели и задачи проекта

Кинокомпания «Базелевс» сняла мини-сериал в формате скринлайф (формат киноповествования, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера) «Как Петр ездил в Голландию и на верфи работал» в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. Главную роль в сериале сыграл Филипп Киркоров.

Рекламную кампанию по продвижению исторического скетчкома «Базелевс» предложили провести диджитал-агентству «Менделеев Маркетинг». Во время продвижения команда планировала повысить узнаваемость проекта и собрать не менее 5 млн просмотров сериала. Сроки на промо были достаточно сжатые. Всего две недели на подготовку и несколько дней на то, чтобы вызвать у зрителей интерес к скетчкому, снятому так, будто в эпоху первого Петра I существовали смартфоны, соцсети и интернет.

Реализация

Команда «Менделеев маркетинг» предложила запустить проект эксклюзивно в «Одноклассниках». Коммуникация «Базелевс» и «Одноклассников» велась при участии менеджеров и генерального директора агентства. Сериал вышел в официальной группе студии «Базелевс» и сопровождался дополнительными активностями для пользователей соцсети. «"Одноклассники" сейчас — это площадка, которая в последние месяцы активно растет и интенсивно меняется. Их аудитория молодеет, увеличивается количество пользователей до 25 лет, которые заинтересованы в новых форматах контента. При этом ядро аудитории — люди среднего возраста и выше, для которых личность главного героя является дополнительной мотивацией к просмотру», — считают авторы проекта.

Работу по подготовке к промо сериала начали за две недели до презентации. За это время команда подготовила стикерпак в эстетике императорской эпохи, а также рамки для аватарок в той же стилистике. Кроме того, «Базелевс» совместно с «Одноклассниками» и «Менделеев маркетинг» создали квиз с забавными и интересными фактами из жизни Петра I. В активности приняли участие более 150 тыс человек. По итогу прохождения квиза пользователи получали индивидуальные стикерпаки, разработанные дизайнерами агентства.

Также команда «Менделеев маркетинг» создала уникальные тизеры сериала, которые были опубликованы в соцсетях Филиппа Киркорова. Это помогло увеличить количество просмотров и привлечь новую аудиторию.

За два дня до официального старта сериала на экраны вышел трейлер. Охват постов с ним составил более 370 тыс пользователей только в «Одноклассниках».

9 июня на площадке вышла первая серия скетчкома. На следующий день пользователям стали доступны специальные тематические рамки и стикеры, а также квиз о великом императоре, после прохождения которого можно было получить уникальный значок на аватарку.

Анонсирование скринкаста проходило в официальной группе соцсети «Одноклассники. Всё ОК» и группе кинокомпании «Базелевс». Также в рамках пресс-сопровождения проекта в СМИ: о нём написали более 180 крупных федеральных («Известия», Rambler, «Газета.ru», ТАСС, «РИА Новости») и региональных изданий. Более того — пресс-релиз попал в топ поисковиков по количеству упоминаний в разделе «Культура».

Результаты работы

«Реализовать полноценную маркетинговую кампанию в сжатые сроки — всегда непростая задача, но совместная работа идейных людей — большое подспорье в этом деле», — считают сотрудники «Менделеев Маркетинг».

В итоге сериал о путешествии Петра I в Европу суммарно собрал более 6,2 млн просмотров. Каждая серия по отдельности — от 1,5 до 1,8 млн. Трейлер сериала показывали на федеральных и региональных каналах, связанных с кино и юмористическим контентом, в результате чего удалось охватить более 66,4 млн человек.

Также высокий охват получили активности, поддерживающие проект. К примеру, стилизованный стикерпак в «Одноклассниках» собрал более 6,5 тыс установок, индивидуальные рамки для украшения фотографий — 45 тыс, в интерактивном квизе приняли участие более 13,5 тыс пользователей.