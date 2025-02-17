Как ИИ меняет правила игры, заменяя классические съемки и Full CG-контент

В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, «быстрого контента», когда бюджеты сокращаются, а конкурентная среда только растет, маркетологам и компаниям необходимо искать новые пути создания вовлекающего качественного контента, не теряя при этом в уникальности и креативе. Искусственный интеллект выходит на передний план, предлагая инструменты, которые позволяют не только экономить бюджеты, но и снижать CPM и CPC. Кирилл Устименко, CEO AI студии BlueCheese рассказал Sostav о преимуществах и недостатках работы с ИИ.

Новые горизонты без традиционных съемок и графики

Современные технологии уже сегодня демонстрируют, как можно обойтись без привычных атрибутов классической съемки — актеров, декораций и локаций, при этом сохраняя качество и без «ИИ стилистики», которая до этого сильно мешала выйти на новый уровень. Такой способ не просто снимает ограничения традиционных методов, но и открывает огромные возможности для экспериментов в творчестве и тестах. Отсутствие физических локаций дает возможность мгновенно вносить правки в сценарий — будь то смена сезона или изменение атмосферы.

Экономия в цифрах

Одним из ключевых преимуществ ИИ-видео нового поколения является их экономическая эффективность. При традиционном производстве рекламного ролика затраты могут быть чрезмерно высокими, а сроки реализации — длительными. Новые технологии позволяют добиться существенного сокращения этих показателей:

Вместо привычных 2−3 месяцев, реализация проекта от брифа до финального результата может занять всего от 2 недель до 1 месяца.

Стоимость производства контента с использованием ИИ обходится в 2−3 раза дешевле по сравнению с Full CG, и в 5−10 раз дешевле, в сравнении с классической съемкой. На выходе получается экономия на сотни процентов.

Преимущества и ограничения ИИ-контента

Использование ИИ в производстве контента обладает рядом несомненных плюсов:

Скорость и гибкость: сокращение сроков реализации проектов в 2−4 раза позволяет быстрее реагировать на изменения рынка и требования аудитории.

Экономия бюджета: снижение затрат до 2−3 раз по сравнению с Full CG и в 5−10 раз — по сравнению с традиционной съемкой.

Качество без «ИИ-стилистики»: видео получается такого высокого уровня, как и при классических подходах.

Гибкость правок: возможность вносить изменения даже на поздних этапах производства существенно повышает адаптивность проектов.

Ранняя визуализация результата: компании уже на начальных этапах могут увидеть примерный финальный результат в виде статичных кадров.

Однако, как и любая технология, ИИ имеет и свои ограничения:

Ограничения в динамике: сложные движения камеры, такие как динамичные пролеты, пока остаются вне досягаемости текущих алгоритмов.

сложные движения камеры, такие как динамичные пролеты, пока остаются вне досягаемости текущих алгоритмов. Индивидуальный подход к каждой задаче: иногда после тестового этапа становится ясно, что для достижения наилучшего результата может понадобиться использование 3d в некоторых кадрах. Такой риск минимизируется за счет участия опытных режиссеров и ИИ-супервайзеров, которые разрабатывают альтернативные решения на этапе креатива, не ухудшая качество и стратегическую направленность проекта.

Несмотря на огромный прорыв, ИИ сегодня все же не может заменить все на 100%. По некоторым подсчетам и сравнениям с креативными и стилистическими трендами, ИИ-видео могут заменить продакшн в 50% случаев, а Full CG — в 70%. Но даже в таких условиях это позволяет экономить общие бюджеты в разы.

Международные проекты

Международные бренды уже начали создавать полномасштабные рекламные ролики, а зрители все больше привыкают к разнообразию в рекламных кампаниях. Хотим поделиться с вами уже реализованными проектами и их уровнем. Каждый из примеров создан на 100% при помощи ИИ.

Coca Cola AI: В конце 2024 года, компания выпустила серию традиционных Рождественских роликов.

Видео демонстрирует реалистичность контента, созданного с помощью ИИ.

Is it CG: Ролик, который показывает, что уже сегодня возможно заменить Full CG и создать стилистику, креатив, персонажную анимацию и историю полностью в ИИ.

На первый взгляд классическое OLV для молочной продукции. Но вместо дорогостоящих съемок в горах, коров и графики — ИИ технологии.

Оммаж на рекламные ролики Nike говорит нам о том, что ИИ снимает ограничения по креативу и реалистичности, давая пространство для любых задумок и режиссерских решений.

Взгляд в будущее

Современные технологии ИИ уже сегодня заменяют традиционные подходы к созданию контента. Экономия средств, сокращение сроков производства и расширение творческих возможностей делают ИИ незаменимым инструментом для компаний, стремящихся оставаться на шаг впереди конкурентов.

Учитывая все плюсы и существующие ограничения, можно с уверенностью сказать, что интеграция ИИ в производство — это не временный тренд, а начало новой эры в рекламе. А примеры, приведенные выше, показывают, что это возможно уже сегодня.