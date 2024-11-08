Как HD Outdoor, «Мегамаркет» и «СберМаркетинг» подготовили детей к школе

Реклама перестает быть классической, и этот тренд невозможно игнорировать, считают специалисты компании HD Outdoor — оператора наружной и indoor-рекламы. В 2024 году они модернизировали продукт, запущенный годом ранее — пилоны дополненной реальности, создав плеер, позволяющий размещать рекламу и играть, не используя дополнительных гаджетов. Об этом Sostav рассказала команда проекта.
В этом году «Мегамаркет» совместно с HD Outdoor реализовали игру в самый активный период подготовки к школе: с 16 по 31 августа. Адресная программа проходила в торговых центрах города Москвы: «Щелковский», «Охотный ряд», Columbus, «Саларис» и «Океания».
Двухсторонняя конструкции размеров 2,7×2,4 решала разные задачи: одна сторона использовалась для размещения продуктовой линейки «Мегамаркета» — косметики, канцелярии, бытовой техники и других товаров, а вторая сторона пилона — для игр.
Концепция игры — «Готовься к школе с "Мегамаркет"»
Главный герой игры — маскот «Мегамаркета» — Кешбой бежит по школьному коридору. Цель игры — собрать как можно больше необходимых предметов для подготовки к школе, избегая ненужных. На экране можно было ознакомиться с правилами игры и управления, которое происходит перемещением игрока вправо и влево. Симуляция ограничена по времени и длится 1 минуту.
Для активации игры пользователь должен встать перед конструкцией в поле видимости камеры и виртуально нажать на кнопку начала игры. Это можно было поднести ладонь на уровень соответствующего значка — используя ее как привычную всем мышку на экране компьютера.
Екатерина Рожнова, директор по продажам компании HD Outdoor:
Мы хотим помогать компаниям, бренду строить коммуникацию с потребителем: формировать лояльность, доверие и вовлеченность в мир бренда. Креативный проект, который мы запустили вместе с «Мегамаркетом» и «СберМаркетингом», привлек к себе повышенное внимание аудитории. Количество завершенных игровых сессий за период составило 6 366.
Антон Белов, руководитель отдела медиапланирования и специальных проектов, «Мегамаркет»:
Мы в «Мегамаркете» решили подсветить нашу школьную распродажу с использованием пилонов с технологиями дополненной реальности. Главной целью было — дать возможность потребителям в прямом смысле «погрузиться» в бренд, а также подсветить разнообразие ассортимента школьных товаров на маркетплейсе в яркой, вовлекающей форме.
Подобная механика размещения позволяет быстро разработать и запустить игру, а главное — привлечь внимание аудитории разных возрастов. Игровые системы, рассчитанные на большую аудиторию, только начинают использоваться в Out of Home и реализация игры может меняться практически в онлайн режиме.
Команда проекта
«Мегамаркет» (клиент)
Руководитель управления бренд-маркетинга: Денис Шинкарь
Руководитель отдела медиапланирования и специальных проектов: Антон Белов
Руководитель группы по офлайн рекламе: Наталия Николаенко
Менеджер по офлайн-рекламе: Анастасия Тимофеева
HD Outdoor (оператор)
Генеральный директор: Чуйкова Дарья
Директор по продажам: Екатерина Рожнова
Дизайнер: Дмитрий Кулаков
«СберМаркетинг» (агентство)
Руководитель направления клиентского сервиса: Ольга Никифорова
Руководитель группы Indoor рекламы: Мария Тутыхина
Младший эксперт клиентского сервиса: Варвара Харчик