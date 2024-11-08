Как HD Outdoor, «Мегамаркет» и «СберМаркетинг» подготовили детей к школе

Реклама перестает быть классической, и этот тренд невозможно игнорировать, считают специалисты компании HD Outdoor — оператора наружной и indoor-рекламы. В 2024 году они модернизировали продукт, запущенный годом ранее — пилоны дополненной реальности, создав плеер, позволяющий размещать рекламу и играть, не используя дополнительных гаджетов. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В этом году «Мегамаркет» совместно с HD Outdoor реализовали игру в самый активный период подготовки к школе: с 16 по 31 августа. Адресная программа проходила в торговых центрах города Москвы: «Щелковский», «Охотный ряд», Columbus , «Саларис» и «Океания».

Двухсторонняя конструкции размеров 2,7×2,4 решала разные задачи: одна сторона использовалась для размещения продуктовой линейки «Мегамаркета» — косметики, канцелярии, бытовой техники и других товаров, а вторая сторона пилона — для игр.

Концепция игры — «Готовься к школе с "Мегамаркет"»

Главный герой игры — маскот «Мегамаркета» — Кешбой бежит по школьному коридору. Цель игры — собрать как можно больше необходимых предметов для подготовки к школе, избегая ненужных. На экране можно было ознакомиться с правилами игры и управления, которое происходит перемещением игрока вправо и влево. Симуляция ограничена по времени и длится 1 минуту.

Для активации игры пользователь должен встать перед конструкцией в поле видимости камеры и виртуально нажать на кнопку начала игры. Это можно было поднести ладонь на уровень соответствующего значка — используя ее как привычную всем мышку на экране компьютера.

Екатерина Рожнова, директор по продажам компании HD Outdoor: Мы хотим помогать компаниям, бренду строить коммуникацию с потребителем: формировать лояльность, доверие и вовлеченность в мир бренда. Креативный проект, который мы запустили вместе с «Мегамаркетом» и «СберМаркетингом», привлек к себе повышенное внимание аудитории. Количество завершенных игровых сессий за период составило 6 366.

Антон Белов, руководитель отдела медиапланирования и специальных проектов, «Мегамаркет»: Мы в «Мегамаркете» решили подсветить нашу школьную распродажу с использованием пилонов с технологиями дополненной реальности. Главной целью было — дать возможность потребителям в прямом смысле «погрузиться» в бренд, а также подсветить разнообразие ассортимента школьных товаров на маркетплейсе в яркой, вовлекающей форме.

Подобная механика размещения позволяет быстро разработать и запустить игру, а главное — привлечь внимание аудитории разных возрастов. Игровые системы, рассчитанные на большую аудиторию, только начинают использоваться в Out of Home и реализация игры может меняться практически в онлайн режиме.

Команда проекта

«Мегамаркет» (клиент)

Руководитель управления бренд-маркетинга: Денис Шинкарь

Руководитель отдела медиапланирования и специальных проектов: Антон Белов

Руководитель группы по офлайн рекламе: Наталия Николаенко

Менеджер по офлайн-рекламе: Анастасия Тимофеева



HD Outdoor (оператор)

Генеральный директор: Чуйкова Дарья

Директор по продажам: Екатерина Рожнова

Дизайнер: Дмитрий Кулаков



«СберМаркетинг» (агентство)

Руководитель направления клиентского сервиса: Ольга Никифорова

Руководитель группы Indoor рекламы: Мария Тутыхина

Младший эксперт клиентского сервиса: Варвара Харчик