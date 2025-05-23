Как эффективно внедрять ИИ в маркетинг: перспективные решения и подходы

Искусственный интеллект кардинально меняет правила игры в маркетинге, открывая новые горизонты автоматизации и роста эффективности. Эксперты обсудили лучшие практики внедрения технологий на вебинаре «AI-решения для маркетинга: автоматизация и рост» от агентства RTA . Спикеры поделились с Sostav инсайтами, кейсами из опыта и практическими рекомендациями по внедрению ИИ.

Константин Карпов, эксперт Центра развития RTA, представил авторский гайд для оценки уровня ИИ-зрелости компании (AI Maturity Framework), состоящий из трех разделов: «Стратегия и лидерство», «Культура и компетенции», «Данные и инфраструктура». Каждый из них включает пять критериев с описаниями начального, среднего и продвинутого уровней соответствия компаний необходимым требованиям.

Помимо этого, Константин Карпов рассказал о трех перспективных способах применения ИИ в маркетинговых процессах:

Гиперперсонализация для повышения ROI. Компьютерное зрение и поведенческий анализ позволяют сегментировать пользователей с очень высокой точностью, увеличивая конверсию и лояльность. На сегодняшний день можно тегировать миллионы фотографий в сутки, а продвинутые серверные системы помогают выявлять неочевидные взаимосвязи между продуктом, контентом и аудиторией пользователя или инфлюенсера и повышать performance-результаты.

Компьютерное зрение и поведенческий анализ позволяют сегментировать пользователей с очень высокой точностью, увеличивая конверсию и лояльность. На сегодняшний день можно тегировать миллионы фотографий в сутки, а продвинутые серверные системы помогают выявлять неочевидные взаимосвязи между продуктом, контентом и аудиторией пользователя или инфлюенсера и повышать performance-результаты. AI-эксперименты без производства. Виртуальное тестирование снижает риски, экономит ресурсы и делает маркетинг более гибким. Короткий путь вывода продуктов из лабораторий на полки станет реальностью уже через несколько лет.

Виртуальное тестирование снижает риски, экономит ресурсы и делает маркетинг более гибким. Короткий путь вывода продуктов из лабораторий на полки станет реальностью уже через несколько лет. Снижение расходов на производство контента и демократизация творчества. AI-инструменты стирают барьеры входа в создание фильмов, анимации и UGC, но резко повышают конкуренцию за внимание аудитории.

Как отметил Константин Карпов, корреляция «внимание — прибыль» выше, чем «показы — прибыль». Ключевой метрикой становится ACPM, стоимость вовлеченных 1 000 секунд.

Денис Сметнев, сооснователь Skyeng & uForce, проанализировал свежие кейсы и рассказал о четырех актуальных способах применения ИИ в маркетинге:

Технологии AI-скаутов для работы с блогерами. Уже сегодня ИИ превращается в мощный коммуникационный инструмент, способный взаимодействовать и вести диалог с тысячами людей одновременно. При этом он отвечает на сообщения с молниеносной скоростью и помнит все детали предыдущих взаимодействий, что обеспечивает высокий уровень персонализации. Модель ИИ самостоятельно делает рассылку, обсуждает условия работы, запрашивает необходимую статистику и даже торгуется. Результат: экономия операционных ресурсов на задачи рассылки и согласование условий работы с блогерами.

Уже сегодня ИИ превращается в мощный коммуникационный инструмент, способный взаимодействовать и вести диалог с тысячами людей одновременно. При этом он отвечает на сообщения с молниеносной скоростью и помнит все детали предыдущих взаимодействий, что обеспечивает высокий уровень персонализации. Модель ИИ самостоятельно делает рассылку, обсуждает условия работы, запрашивает необходимую статистику и даже торгуется. Результат: экономия операционных ресурсов на задачи рассылки и согласование условий работы с блогерами. Написание комментариев в соцсетях. Искусственный интеллект может генерировать сотни и тысячи комментариев в день. Вопреки стереотипам, при правильном подходе они обладают высоким уровнем нативности. Метод позволяет достигать почти 100%-ной видимости для целевых пользователей. В одном из рассмотренных кейсов масскомментинг на YouTube обеспечил прирост органического трафика на сайт на 13,1 млн визитов за один месяц.

Искусственный интеллект может генерировать сотни и тысячи комментариев в день. Вопреки стереотипам, при правильном подходе они обладают высоким уровнем нативности. Метод позволяет достигать почти 100%-ной видимости для целевых пользователей. В одном из рассмотренных кейсов масскомментинг на YouTube обеспечил прирост органического трафика на сайт на 13,1 млн визитов за один месяц. Оптимизация рекламных кампаний через глубокое обучение. Преимущества: уменьшение стоимости привлечения на 20−30% благодаря более точному таргетингу и снижению числа бесполезных кликов; возможность сосредоточиться на привлечении клиентов, которые принесут долгосрочную прибыль; ускоренное обучение.

Преимущества: уменьшение стоимости привлечения на 20−30% благодаря более точному таргетингу и снижению числа бесполезных кликов; возможность сосредоточиться на привлечении клиентов, которые принесут долгосрочную прибыль; ускоренное обучение. Прогнозирование поведения клиентов на основе данных телеком-операторов. Предобученная модель определяет вероятность совершения покупки на основе номера телефона в заявке. Метод позволяет экономить ресурсы, обеспечивая снижение затрат на отдел продаж на 50%, и увеличивать конверсии. Значительно упрощается процесс покупки для высоковероятных клиентов, повышается эффективность лидогенерации (идентификация потенциальных покупателей без посещения сайта).

Александр Глибичук, директор департамента интернет-маркетинга туроператора «Интурист», рассказал о практиках применения ИИ для SEO-задач и роста трафика:

Ускорение создания оптимизированных продуктовых страниц в 1 000 раз. Они могут генерироваться под самые разные запросы пользователей. В рамках недавнего эксперимента «Интурист» за 48 часов опубликовал 3 400 страниц — раньше это потребовало бы примерно года ручного труда. Несмотря на такой «массовый» подход, получаемые материалы хорошо продуманы и структурированы и легко воспринимаются пользователями. Одну страницу можно сгенерировать за 20 секунд, а тысячу — за час.

Они могут генерироваться под самые разные запросы пользователей. В рамках недавнего эксперимента «Интурист» за 48 часов опубликовал 3 400 страниц — раньше это потребовало бы примерно года ручного труда. Несмотря на такой «массовый» подход, получаемые материалы хорошо продуманы и структурированы и легко воспринимаются пользователями. Одну страницу можно сгенерировать за 20 секунд, а тысячу — за час. В основе метода — интеграция с Search API «Яндекса». Бот-помощник в админке сайта на основе полученного запроса создает страницу с уникальным адресом и выбирает нужный продукт из списка тегов.

Бот-помощник в админке сайта на основе полученного запроса создает страницу с уникальным адресом и выбирает нужный продукт из списка тегов. Далее несколько AI-ассистентов работают над SEO-текстом. Один — пишет, другие — проверяют его на уникальность и фактические ошибки.

Александр Глибичук представил авторский гайд «Руководство по выбору моделей ChatGPT для департамента интернет-маркетинга». В нем проанализированы и сопоставлены модели, доступные на рынке по состоянию на апрель 2025 года. Из гайда можно узнать, какие из них лучше всего подходят для различных типов маркетинговых задач. В руководстве описаны практические сценарии для команд (SMM, email-маркетинг, дизайнеры, SEO-копирайтеры, SEO-специалисты, копирайтеры и редакторы) с оптимальными комбинациями нейромоделей.

Агентство RTA опубликовало инсайты, кейсы и гайды спикеров в чек-листе, созданном по итогам вебинара.