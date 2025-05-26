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18+
26.05.2025 в 14:00

Как будут выживать Lime, Gloria Jeans и другие, когда иностранные бренды вернутся

Что такое бренд и как им стать, чтобы зарабатывать миллионы

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Эксперты из агентств и брендов расскажут в новом выпуске шоу «Сегодня, да!» от студии видеопродакшена Yes, today! Film .

Ответили на вопросы о том, почему после ухода зарубежных брендов заметно выросли цены в российских магазинах и нормально ли это, как оценить успешность бренда, какие элементы делают из компании бренд и что делать сейчас российским компаниям, чтобы выжить, когда зарубежные гиганты вернутся на отечественный рынок?

А также обсудили позиционирование Lime, рекламную кампанию Gloria Jeans с Ириной Шейк, происхождение фирменного цвета Золотого яблока и историю создания Dyson.

Пишите в комментариях, будете ли вы покупать товары российских брендов после возвращения Zara, H&M и других зарубежных компаний?

«Yes, Today! Film» Сегодня, да!
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