Как будет работать инфлюенс-маркетинг в России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года инфлюенс-маркетинг в России ждут серьезные изменения: компаниям запрещается размещать рекламу на платформах, доступ к которым ограничен. Для брендов и блогеров это станет окончательным запретом на продвижение в зарубежных соцсетях и создаст риск привлечения к административной ответственности. Какие стратегии теперь будут работать и куда переносить рекламные бюджеты — рассказывает генеральный директор Getblogger (входит в МТС AdTech) Марина Кондрашова.

Новые правила: что должен знать каждый рекламодатель?

С 1 сентября 2025 года вступает в силу Федеральный закон № 72-ФЗ, запрещающий распространять рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Ключевым примером таких площадок являются Instagram*(запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Facebook*(принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Ранее формального запрета на размещение рекламы на таких ресурсах не существовало. С 1 сентября это правило меняется. Контролировать соблюдение требований будет ФАС, но не исключено, что и Роскомнадзор.

Санкции регулируются КоАП РФ и аналогичны тем, что действуют для большинства других нарушений в сфере рекламы: для физических лиц (блогеры, которые не оформлены как ИП) штраф — от 2 тыс. до 2, 5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Что является рекламой, а что — нет? По закону реклама — это любая информация в любой форме и через любые каналы, если она обращена к неопределенному кругу лиц и направлена на то, чтобы привлечь внимание к бренду, товару или услуге, вызвать интерес и продвинуть их на рынке.

Например, интеграция, где блогер рассказывает о конкретном бренде чая и делает акцент на его вкусе, — реклама, а контент, где инфлюенсер готовит блины и использует муку известного бренда, не называя его и не акцентируя на нем внимание, — нет.

Юридический нюанс. Согласно законодательству, рекламодателем не обязательно является сам бренд: им может быть признано лицо, которое инициировало рекламное сообщение — то есть определившее объект рекламирования или содержание рекламы. Это означает, что если блогер самостоятельно, без договоренности с компанией, публикует пост с рекламой товара, ответственность за нарушение рекламного законодательства ложится исключительно на автора контента, а не на бренд.

P. S. В конце статьи мы поделились чек-листом, который поможет определить, является ли бренд рекламодателем в спорных ситуациях.

Как перестроить инфлюенс-маркетинг: план для рекламодателей

Шаг 1. Проведите аудит старых материалов.

Прежде чем выходить на новые площадки, нужно успеть провести аудит старых материалов. С рекламой, которая была размещена до 1 сентября, есть несколько нюансов:

Закон не имеет обратной силы — то есть штрафовать за публикации, сделанные до вступления в силу изменений, формально не должны.

Но важно: если рекламная интеграция продолжает работать после 1 сентября (например, закрепленный пост, актуальные в Instagram*, баннеры на сайте с запрещенными ссылками), это уже считается действующей рекламой, и на нее будут распространяться новые правила.

Что следует сделать?

Зафиксируйте факт публикации рекламы до 1 сентября (скриншоты с датой/временем, ссылка, отчет от блогера). Это важно, потому что если кто-то начнет предъявлять претензии после вступления закона в силу, вы сможете показать: реклама была размещена заранее, в разрешенный период. По сути, это ваша «страховка» — как папка с документами, которую можно достать в суде или при проверке и спокойно доказать, что вы ничего не нарушили.

Приостановите «активную рекламу». Если реклама продолжает оставаться «в активе» (в закрепленных сторис, рилсах, репостах старого контента и т. д. ), с 1 сентября ее могут трактовать как новое размещение после запрета, даже если фактически пост был опубликован раньше.

), с 1 сентября ее могут трактовать как новое размещение после запрета, даже если фактически пост был опубликован раньше. Проведите аудит договоров с блогерами. Чтобы перестраховаться и заранее быть готовыми к изменениям, проверьте действующие контракты с блогерами и агентствами. Особое внимание уделите пунктам, где прописаны интеграции в запрещенных соцсетях. Если в договорах все еще остались обязательства по публикациям в сервисах Meta*(признана экстремистской и террористической организацией в России), их нужно либо изменить, либо перенести на другие платформы, чтобы не нарушить закон и не сорвать кампании.

Уберите все ссылки с призывом на рекламу на запрещенных платформах: виджеты, кнопки и любые элементы сайта/приложений, автопостинг, боты, UTM-метки, QR-коды и лендинги. Ссылки не должны вести на рекламу в запрещенных соцсетях.

Несмотря на ужесточение законодательства, инфлюенс-маркетинг продолжает работать — просто теперь нужно более внимательно подходить к организации кампаний. Сейчас для брендов важно сосредоточиться на аудите и планировании будущего контента, а также заранее выстраивать долгосрочные отношения с блогерами на доступных площадках, в чем помогают специализированные платформы для работы с блогерами вроде Getblogger.

Шаг 2. Проанализируйте рынок и определите, какие площадки сейчас востребованы у аудитории

После аудита следующий шаг — понять, где сейчас сосредоточена аудитория. Не стоит просто переносить бюджеты «по привычке»: важно проанализировать рынок, изучить активность пользователей на разных платформах и определить, какие каналы дают реальные точки контакта с потенциальными клиентами.

Сейчас лидером по приросту активной аудитории является Telegram — с авторскими каналами, чатами и интеграциями через лидеров мнений. По данным МТС AdTech, 62% пользователей используют Telegram ежедневно, 90% заходят регулярно в течение месяца. К тому же он стал первым из мессенджеров в России, который достиг аудитории в 100 млн пользователей.

«ВКонтакте» усиливает позиции в сегменте видеоконтента и сообществ. Это особенно актуально для брендов, работающих на широкую аудиторию. Исследование «ВКонтакте» показывает, что аудитория проводит в среднем на 18% больше времени в сервисах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (данные за I квартал 2025).

Несмотря на ограничения, TikTok также остается одним из ключевых каналов для рекламодателей, ориентированных на молодежь. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) провела исследование и выяснила, что в 2025 году вырос уровень вовлеченности аудитории TikTok в России. Репостов стало больше на 74%, комментариев — на 5%. К тому же TikTok стал самой скачиваемой соцсетью в России на начало 2025 года.

YouTube сохраняет лидерство среди площадок для образовательного и развлекательного контента. По данным исследования Mediascope (январь 2025), платформой ежемесячно пользуются 86,9 млн россиян, что составляет 70,7% населения страны. Несмотря на то что охват снизился, YouTube остается одним из ключевых каналов с высокой вовлеченностью и доверием пользователей.

Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogge: Новые требования закона не ставят точку в развитии инфлюенс-маркетинга. Напротив, рынок уже прошел через ключевой перелом — после 2022 года, когда зарубежные соцсети оказались под блокировками, аудитория массово перешла на доступные платформы. Этот переход сформировал новые привычки потребления контента и рекламные возможности для брендов. Задача рекламодателя — не просто выбрать площадку, а грамотно распределить бюджеты, учитывая, где именно его аудитория проводит больше времени и в какой форме воспринимает рекламу.

Шаг 3. Разберитесь, что сейчас действительно хотят видеть пользователи

После того как вы проанализировали, куда переходит аудитория, важно понять, какой контент на этих площадках вызывает живой отклик. В 2025 году привычки пользователей существенно изменились: аудитория устала от шаблонной рекламы и однотипных публикаций. Компания больше не может «заходить с плакатом» — чтобы быть услышанным, нужно научиться выглядеть как неотъемлемый участник диалога, а не как внешний рекламодатель. Контент должен подходить под формат, то есть соответствовать привычкам аудитории на каждой платформе:

В Telegram аудитория ждет экспертных и лаконичных форматов. Здесь ценятся экспертные посты, личный тон блогера и естественная интеграция в его привычный контент.

аудитория ждет экспертных и лаконичных форматов. Здесь ценятся экспертные посты, личный тон блогера и естественная интеграция в его привычный контент. Во «ВКонтакте» работает вовлекающий видеоконтент, короткие форматы и живое общение в сообществах. Нативная подача помогает бренду стать «одним из друзей» подписчиков.

работает вовлекающий видеоконтент, короткие форматы и живое общение в сообществах. Нативная подача помогает бренду стать «одним из друзей» подписчиков. В TikTok работает легкий и динамичный контент — короткие видео, челленджи, трендовые звуки. Пользователи ценят искренность и креатив, а бренды, которые умеют подстраиваться под язык платформы, становятся частью ленты, а не навязчивой рекламой.

работает легкий и динамичный контент — короткие видео, челленджи, трендовые звуки. Пользователи ценят искренность и креатив, а бренды, которые умеют подстраиваться под язык платформы, становятся частью ленты, а не навязчивой рекламой. На YouTube ключевым становится сторителлинг: длительные видео, в которых блогер не просто упоминает продукт, а вплетает его в сюжет и делится личным опытом.

Текущие тренды, на которые стоит обратить внимание брендам:

Акцент в инфлюенс-маркетинге сместился в сторону микроблогеров — авторов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков. Их охваты меньше, но влияние выше, а рекомендации воспринимаются как личный совет за счет нативности контента.

На первый план выходит UGC (пользовательский контент). Это новый стандарт вовлечения: люди доверяют реальным историям и отзывам куда больше, чем классической рекламе.

Еще один ключевой тренд — долгосрочные отношения с блогерами. Разовые коллаборации больше не работают: аудитория лучше реагирует на бренд, который появляется в ленте любимого автора регулярно и органично.

У страха глаза велики

Новые требования к инфлюенс-маркетингу — это не ограничения, а возможность перезапустить стратегию с чистого листа. Те, кто смогут адаптироваться до 1 сентября, получат не просто защиту от штрафов, а реальное преимущество: доверие аудитории, прозрачность и эффективность кампаний, а также доступ к самым перспективным блогерам.

У брендов осталось немного времени, чтобы провести аудит контента и перераспределить бюджеты в пользу Telegram, «ВКонтакте», YouTube и TikTok. И здесь не стоит действовать в одиночку — профессиональные платформы уже подготовили полный пакет решений. Например, Getblogger предлагает не только базы верифицированных блогеров и юридически безопасные договоры, но и индивидуальный подбор площадок для размещения в разных форматах рекламы. Главное — начать действовать сейчас, тестировать альтернативные соцсети, не рискуя и не дожидаясь первых проверок.

Чек-лист для брендов: как подтвердить или опровергнуть рекламное сотрудничество с блогером

Если нужно доказать:

Заключите договор с блогером.

Фиксируйте все платежи с пометкой и реквизитами договора.

Ведите переписку через официальные каналы коммуникации, закрепленные в договоре.

Подписывайте акты выполненных работ.

Сотрудничайте с платформами для работы с блогерами (они фиксируют факт заказа).

Если нужно опровергнуть:

Проверьте, нет ли платежей этому блогеру в бухгалтерской отчетности.

Найдите письменные доказательства отсутствия договоренностей (например, ваш отказ на его предложение о сотрудничестве).

Сохраните скриншоты, где блогер указывает, что действует по своей инициативе (например, пост «Купил сам, делюсь впечатлениями»).

Подготовьте данные об отсутствии предыдущих совместных проектов.

Важно!