06.11.2025 в 19:01

Кабмин хочет сохранить льготу по НДС при реализации IT-компаниями отечественного софта

Также власти смягчат условия применения НДС малыми и средними компаниями

Правительство России предложило сохранить льготный режим для ИТ-компаний по налогу на добавленную стоимость (НДС) при реализации прав на собственные разработки. Это должно стать стимулом для укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны. Об этом на заседании кабинета министров сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр также рассказал, что будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. Пороги уплаты налога изменят поэтапно: с 2026 года обязанность платить НДС возникает при доходах в 20 млн руб., с 2027 года — 15 млн руб., с 2028 года — 10 млн руб. Для налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС, могут установить мораторий на привлечение к ответственности.

Также кабмин учел предложение бизнеса о сохранении возможности применения патента для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

О том, что власти обсуждают смягчение условий по НДС для малых предприятий, стало известно в конце октября. Сообщалось, что возможен рост порога дохода для бизнеса на «упрощенке», после которого применяется НДС, до 30 млн руб.

