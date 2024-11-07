Кейс «ГПМ Рекламы» и Violette: к звёздам — как по нотам с помощью спецпроекта 360°

«ГПМ Реклама»(сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга») совместно с агентством «Маркетинг для бизнеса» и брендом творожного сыра Violette рассказали Sostav, как реализовали кросс-медийную рекламную кампанию в шоу «Новая Фабрика звёзд» на ТНТ, вовлекли зрителей в игровую механику и интегрировали аппетитные закуски в жизнь молодых артистов.

Идея

«Новая Фабрика звёзд» — возрождение культового проекта 2000-х, подарившего российскому шоу-бизнесу не один десяток звёзд. В обновленном формате шоу участники берут уроки вокала и танца у лучших преподавателей российской эстрады, записывают собственные песни и учатся быть настоящими звёздами под руководством известных музыкантов и продюсеров.

Вдохновение и уверенность в себе — главные атрибуты исполнителей, которые ценят свободу самовыражения. Целевая аудитория Violette — активные, современные и увлеченные молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для них жизненно важно ежедневное движение и разнообразие. Им не составляет труда пробовать себя в самых разных начинаниях и моментально переключаться с одной деятельности на другую. Они любят вкусные и при этом сбалансированные блюда из невредных продуктов, часто перекусывают, поэтому снэки для быстрых перекусов должны быть легкими, вкусными, то есть на пользу и в удовольствие.

Задачи

Нарастить знание бренда среди молодой аудитории.

Вовлечь аудиторию телеканала ТНТ в длинный качественный контакт с брендом Violette.

Донести ключевые имиджевые характеристики бренда: «отличный продукт для меня», «разделяет мои интересы», «имеет широкий ассортимент форматов и вкусов», «легкий и воздушный сыр, с которым любая закуска приносит удовольствие».

Реализация

Для вовлечения целевой аудитории бренда была разработана креативная рекламная кампания в ТВ и в цифровой среде. С марта по май 2024 года сыр Violette интегрировался в «Дневники», реалитийную часть «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ, которые показывают будни участников, их ежедневную рутину. Такое решение позволило максимально нативно смоделировать жизненные сценарии и продемонстрировать использование продукта. В каждой интеграции начинающие артисты делились со зрителями лайфхаками, интересами, маленькими секретами и большими мечтами, сильными переживаниями и яркими эмоциями: играли в игру «Угадай, кто я», устраивали уютный вечер просмотра кино с закусками из сыра Violette и поддерживали друг друга в сложные моменты аппетитными блюдами с любимым творожным сыром.

А для более эффективного закрепления названия бренда был создан лаконичный динамический логотип «Violette — легкое удовольствие!». Интеграции выходили в эфире телеканала ТНТ, на сайте tnt-online, национальном видеохостинге RUTUBE, а также продвигались с помощью Streaming Ads, инструмента, позволяющего размещать видеорекламу в стриминге телеканалов «Газпром-Медиа Холдинга».

Для полного погружения был разработан спецпроект с игровой конкурсной механикой. С 20 апреля по 19 мая пользователи с помощью микрофона в своем мобильном устройстве могли принять участие в онлайн-челлендже, задача которого заключалась в сборе максимального количества внутриигровых бонусов в виде нот. Игроки управляли шаром, который поднимался вверх в зависимости от громкости и интонации их голоса: чем громче и продолжительнее звучал голос, тем выше взлетал шар. Если участник переставал петь, шар опускался на землю. Количество набранных баллов приравнивалось к максимальной высоте подъема шара.

Участникам предоставлялось неограниченное количество попыток в день, а итоговый рейтинг учитывал лучший результат каждого игрока. Лидер ежедневно возобновляемого рейтинга получал в качестве приза брендированную худи.

Спецпроект продвигался с помощью баннеров на сайте телеканала ТНТ, программатик-рекламы на ресурсах Getintent (входит в «ГПМ Реклама»), также в социальной сети «ВКонтакте» на страницах ТНТ, «Новой Фабрики звёзд» и ведущей дома фабрикантов, Анны Хилькевич. Кроме того, в эфире «Дневников» вышел ролик, где герои шоу пытались поставить совместный рекорд, играя в онлайн-игру «К звёздам — как по нотам».

Результаты

В ходе кампании все плановые показатели были перевыполнены, а вовлеченность аудитории достигла рекордных значений.

В креативных роликах с участниками шоу «Новая Фабрика звёзд» команда передала ключевые сообщения Violette, помогла бренду создать новые смыслы и передать широкой аудитории сильные эмоции.

ТВ:

охват проекта составил: 6 389 000*;

количество контактов с аудиторией: 26 980 000*.

Диджитал:

количество игр на сайте спецпроекта: 9 699**;

конверсия просмотров в игру: 4,2%**.

Наталья Кондратьева, директор по маркетингу АО «Карат»: Спонсорство «Новой Фабрики Звезд» на ТНТ послужило триггером, привлекающим и удерживающим широкую аудиторию рядом с Violette. За четыре месяца проект стал уникальной платформой для создания новых ценностей бренда — легкости, радости, оптимизма, креативности и свободы. Интеграция Violette в проект получилась органичной, бесшовной на уровне ДНК бренда. Все это — результат слаженной работы прекрасной команды увлеченных людей. Все мы — ТНТ, «ГПМ Реклама», «Маркетинг для бизнеса» и АО «Карат» — в проекте делили один на всех вайб и драйв, и именно поэтому даже в сложном для спонсорских интеграций формате реалити-шоу мы добились впечатляющих результатов. Искренне хотела бы поблагодарить всех и каждого в отдельности, кто был частью прекрасного проекта, за профессионализм, поддержку, открытость и готовность реализовывать самые смелые идеи.

Лукерья Родионова, руководитель управления продаж и коммуникаций с каналами ТНТ и ТНТ4, «ГПМ Реклама»: Кросс-медийная кампания Violette в рамках шоу «Новая Фабрика звёзд» — это успешный пример интеграции бренда в развлекательный контент. Благодаря встраиванию продукта в повседневную жизнь молодых артистов, бренд смог создать вкусный и яркий эмоциональный контакт с аудиторией, а разработанная игра расширила интерактивное взаимодействие с продуктом.

Марина Левихина, генеральный продюсер спонсорско-продюсерского центра «Маркетинг для бизнеса»: Мы всегда готовы подобрать для бренда подходящую ТВ-спонсорскую платформу под решения задач любой сложности. Особенно, если нужно найти молодую целевую аудиторию. Спасибо бренду Violette за сотрудничество. Мы рады тому, как точно и оригинально удалось воплотить идею. Такая рекламная кампания получается только если проектная группа из представителей продакшена, канала и агентства работает сообща — благодарим всех коллег. Мы сделали не просто вовлекающую механику, а соединили всё в живой сторителлинг о продукте: в том числе, интегрировали диджитал-игру «К звёздам — как по нотам» в эфир и добились впечатляющих охватов кампании.

* Mediascope, Россия 0+, март-май 2024, ТНТ, All 14−44, 05:00—29:00 .

** по данным «Яндекс.Метрики» за период с 20.04.2024 по 19.05.2024.

«ГПМ Реклама», телеканалы ТНТ, ТНТ4 и национальный видеохостинг RUTUBE входят в структуру «Газпром-Медиа Холдинга».