К наблюдению за выборами привлекут блогеров

К осенним выборам в Госдуму привлекут блогеров. Они должны будут работать примерно в 60% участковых избирательных комиссий страны, чтобы развеять сомнения россиян в честности происходящего на избирательных участках и заодно помочь разоблачению предвыборных фейков, сообщает «Коммерсант».

Задачи блогеров описаны в проекте «Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021». У этих наблюдателей будет конкретная задача — информировать граждан о том, что на самом деле происходит на избирательных участках. В частности, они должны сформировать позитивное мнение о ходе голосования, оперативно информировать населения о выборах в формате «с места», обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса.

По сообщению источника «Ведомостей», участникам этого проекта уже были даны рекомендации, как вести себя в течение трех дней голосования, фактически четкий тайминг и план работы. В частности, не менее восьми раз в день с 17 по 19 сентября писать в социальных сетях о том, что происходит на избирательном участке и обязательно подводить итоги того, как шло голосование. Предположительный KPI для всех блогеров по итогу всех трех дней работы составит около 1 400 000 сообщений о выборах — без учета репостов.

Источник «Коммерсанта», работающий над проектом, уточняет, что речь идет не столько о привлечении уже известных блогеров, сколько об обучении самих наблюдателей владению соцсетями. По его словам, такое обучение проводят в том числе сотрудники ЦУРов. Однако несколько опрошенных блогеров подтвердили, что им предлагали поучаствовать в освещении выборов.

Ранее стало известно, что блогеров привлекут к развитию туризма в России. По заявлению депутата Госдумы Бориса Пайкина, блогосфера может дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способны дать только государственные институты.