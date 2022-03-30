Датский мебельный ритейлер Jysk уходит из России

Датский мебельный ритейлер Jysk объявил, что «полностью уйдёт» с российского рынка. «После четырёх недель временного закрытия магазинов в России стало ясно, что они закроются навсегда», — говорится в сообщении, опубликованном на главном сайте компании.

По словам главы Jysk Яна Бёга, в нынешней ситуации руководство и владельцы компании (ритейлер принадлежит Lars Larsen Group — прим. Sostav) не видят альтернативы полному прекращению деятельности в России.

В ближайшее время представители Jysk свяжутся с владельцами зданий, в которых размещены магазины сети, «чтобы договориться о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах».

31 марта магазины Jysk в России временно откроются для проведения распродаж. Как только товар будет реализован, торговые точки закроют навсегда. При этом сотрудники получат выплаты в связи с ликвидацией организации, отметили в компании.

3 марта сеть мебельных магазинов объявила об их временном закрытии в России. Всего в стране 13 торговых точек.

Накануне представитель немецкой сети товаров для дома и строительства OBI в России, начальник отдела закупок компании Максим Суравегин заявил, что все её гипермаркеты начнут работу со следующей недели. Позже в глобальном офисе OBI опровергли эту информацию, подчеркнув, что все магазины в стране останутся закрытыми, как и сообщалось ранее.