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04.06.2025 в 09:40

JVO запустила AI-агента для автоматизации задач в e-commerce

От анализа данных к принятию решений

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JVO, экосистема для управления бизнесом в e-commerce, представила «JVO Агента» — ИИ-агента для автоматизации задач менеджеров маркетплейсов. По оценке команды, в перспективе агент способен освободить до 90% времени сотрудников. Об этом Sostav рассказали в компании.

Обработка данных с помощью ИИ и выдача рекомендаций стали базовой функцией во многих цифровых продуктах. Однако текущие тенденции указывают на переход к следующему этапу — когда искусственный интеллект начинает выполнять не только вспомогательные, но и управленческие функции.

Максим Логинов, CEO JVO:

JVO Агент призван забрать на себя до 90% рутинных задач и освободить время предпринимателей в e-commerce для стратегических решений и роста.

По данным JVO Research, до 70% времени сотрудников уходит на однотипные задачи: корректировка цен, расчет маржи, работа с отзывами, устранение Out of Stock и другие. Это снижает операционную эффективность и ограничивает возможности для стратегического развития.

JVO запустила AI-агента для автоматизации задач в e-commerce JVO запустила AI-агента для автоматизации задач в e-commerce JVO запустила AI-агента для автоматизации задач в e-commerce

В первой версии модуля пользователям уже доступна функция «Автоответы».«JVO Агент» полностью забирает на себя коммуникацию с клиентами: генерирует персонализированные ответы на вопросы покупателей с учетом контекста карточек товара и tone of voice бренда в режиме реального времени, ИИ предлагает сопутствующие товары в ответах на положительные отклики и вопросы покупателей, стимулируя кросс-продажи.

По словам разработчиков, «JVO Агент» автоматически формирует регулярные R&D отчеты по каждому направлению работы и отправляет их пользователю через электронную почту или Telegram. Также система отслеживает показатели воронки продаж и предлагает алгоритмы для ее оптимизации. В ближайшие месяцы JVO планирует поэтапно открывать доступ к новым возможностям модуля.

JVO
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