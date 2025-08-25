Jolbors Festival: Осталось 10 дней до финального дедлайна

4 сентября — финальный дедлайн на подачу кейсов на Jolbors Awards International. Фестиваль креативных коммуникаций, созданный и завоевавший авторитет в Центральной Азии, с 2025 года стал международным и вошел в несколько рейтингов АКАР.

Подать заявки можно в 72 номинации 10 категорий: Film, Film Craft, Campaigns, Branding, Print&Outdoor, PR&ESG, Marketing, Media, Strategy, Digital.

Jolbors Festival был создан 14 лет назад и за это время стал одним из самых сильных фестивалей на территории СНГ. В 2024 году в шорт-лист попало всего 19% кейсов, а награду взяли чуть более 12% заявок, что показывает высокий уровень фестиваля. Его подтверждает креативный директор W&K Amsterdam Евгений Примаченко, который ранее был в составе жюри:

Евгений Примаченко, креативный директор W&K Amsterdam: Для меня большая честь быть частью Jolbors уже много лет. Я видел фестиваль с самого его начала и должен сказать, что он невероятно вырос. Организаторы создали потрясающую площадку для развития креативности. За эти годы я видел, как работы Jolbors выходили на уровень победителей Cannes Lions. Комьюнити фестиваля — сильное, открытое и, пожалуй, самое дружелюбное среди всех фестивалей, которые я знаю. С нетерпением жду, чем нас удивит этот год. До встречи в Ташкенте.

В жюри Jolbors Festival 2025 года вошли эксперты и лидеры креативной индустрии из Испании, Италии, Германии, России, Шри-Ланки, Африки, Южной Корее, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Центральной Азии. Они — обладатели многочисленных международных наград, таких как Cannes Lions, D&AD, Red Dot, Clio, Spikes Asia, Epica Awards, Red Apple, White Square и других престижных премий. Среди российских представителей — Андрей Губайдуллин (со-владелец и креативный директор агентства Voskhod for Peace), Андрей Пауков (со-основатель и креативный продюсер агентства Zebra Hero), Кристина Денина (креативный директор агентства Contrapunto) и Алина Щербинина (эксперт по стратегии и развития бренда, экс-CMO PepsiCo и P&G).

Все подробности, категории, условия участия и полный состав жюри на сайте jolbors.com. В случае вопросов по подаче заявок можно обратиться к Сабине Рейнгольд — sabinareingold@gmail.com или в Телеграм — @esreingold

Генеральный партнер фестиваля: Ipak Yuli Bank

Официальный партнер: SAG

Партнеры: BI Group, Humo