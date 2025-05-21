Известны имена председателей жюри ADCR Awards 2025

21-ый сезон конкурса ADCR Awards — это не только изменения в номинациях и категориях, но и традиционное обновление состава жюри. Последнее невозможно без председателей. В 2025 году ими стали:
- Блок Advertising: Максим Пономарев, креативный директор и сооснователь Friends.
- Блок Design: Константин Фролов, арт-директор бренд-бюро «Щука».
- Блока Young & Students: Юрий Гулитов, графический дизайнер, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, основатель и руководитель студии «Гулитовдизайн».
Александр Алексеев, президент клуба Арт-директоров России:
Во вторую очередь, умение услышать жюри: умение дать каждому высказаться, и при этом вовремя завершить дискуссию, чтобы принять решение.
Обсуждение проектов для жюри — это главная ценность, те минуты, когда лучшие креаторы страны разговаривают на важные профессиональные темы. Поэтому председатели поощряют обсуждение, но не тратят драгоценное время жюрения. Один из приемов: меньше обсуждать шорт-лист, чтобы оставить возможность для будущих победителей.
А помогает председателю жюри в первую очередь его безусловный авторитет, дающий право вырулить обсуждение в конструктивном направлении.
Все наши председатели, конечно, обладают этим авторитетом, иначе они не были бы выбраны нашим клубом. А их профессиональный опыт поможет услышать жюри, составленное из победителей ADCR Awards.
Форма или содержание?
Председатели жюри конкурса по-разному расставляют акценты, но все ждут от участников смелых решений.
Однако не стоит забывать, что внимание аудитории — еще не доверие, а обсуждаемость продукта не всегда приводит к продажам. Настоящее мастерство кроется в способности выстроить коммуникацию, где форма цепляет, а содержание подталкивает к действию. Максим Пономарев, председатель блока Advertising, говорит о тонком балансе между креативностью формы и убедительностью содержания.
Максим Пономарев, креативный директор и сооснователь Friends:
Если твою рекламу не заметили, как ты продашь свой бренд? Если же ее все обсуждают, то убеждает ли она купить продукт или услугу? Многое зависит от силы бренда, ситуации на рынке в целом, твоей категории и, главное, аудитории. Для каких-то брендов отсутствие обсуждения равносильно отсутствию бренда в коммуникации, взять тот же Diesel или Burger King. А для кого-то убедительность, сила и роль продукта всегда будут важнее, например, для рекламы лекарств. Поэтому мы и восхищаемся проектами и брендами, которые смогли соединить в одно, гармоничное целое и то и другое, на каком-то этапе своего развития. И еще больше теми, кто умеет делать это регулярно.
Председатель блока Design Константин Фролов рассуждает о визуальных решениях, которых эксперты ожидают от фестивальных работ.
Константин Фролов, арт-директор бренд-бюро «Щука»:
Если дизайнер берет даже банальный образ вроде сердца, дома или солнца — и находит в нем что-то свежее, дерзкое, пластичное — возникает то самое чувство: «А так можно было?». Восхищение формой, остроумием, точностью попадания; то, что хочется сохранить и изучить. Ведь этого чувства мы ждем от фестивальных работ.
Перспективы роста
Работы молодых авторов — это поле для экспериментов, поиск новых решений и визуального языка. Юрий Гулитов, председатель блока Young & Students, отличает действительно сильные студенческие проекты по наличию в них авторского «Я».
Юрий Гулитов, графический дизайнер, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, основатель и руководитель студии «Гулитовдизайн»:
В студенческой работе должна быть выполнена не только задача, но и сверхзадача. Да, проект должен быть профессионально собран с учетом всех художественных правил и основ, должен отвечать современным тенденциям, но в нем должно быть что-то большее, личное, оригинальное. На такие проекты обращаешь внимание, они становятся интересными.
Участие в ADCR Awards — это возможность заявить о себе и быть признанным внутри профессионального сообщества креативной индустрии.
Прием работ продолжается до 22 августа. Подать заявку можно на сайте конкурса. Следить за информацией и обновлениями — в телеграм-канале ADCR Awards.