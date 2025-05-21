Известны имена председателей жюри ADCR Awards 2025

Александр Алексеев, президент клуба Арт-директоров России:

Во вторую очередь, умение услышать жюри: умение дать каждому высказаться, и при этом вовремя завершить дискуссию, чтобы принять решение.

Обсуждение проектов для жюри — это главная ценность, те минуты, когда лучшие креаторы страны разговаривают на важные профессиональные темы. Поэтому председатели поощряют обсуждение, но не тратят драгоценное время жюрения. Один из приемов: меньше обсуждать шорт-лист, чтобы оставить возможность для будущих победителей.

А помогает председателю жюри в первую очередь его безусловный авторитет, дающий право вырулить обсуждение в конструктивном направлении.

Все наши председатели, конечно, обладают этим авторитетом, иначе они не были бы выбраны нашим клубом. А их профессиональный опыт поможет услышать жюри, составленное из победителей ADCR Awards.