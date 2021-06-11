Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2021 в 17:00

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

Министр охраны окружающей среды заявила, что использовать кожу и мех животных в индустрии моды — аморально

1

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из натурального меха, сообщает издание The Jerusalem Post. Поправки в местный закон подписала министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль.

«Использование кожи и меха диких животных для индустрии моды аморально и, безусловно, не является необходимостью. Новый закон сделает израильский рынок более экологичным и добрым к животным», — заявила она.

Соответствующая поправка к законодательству вступит в силу через шесть месяцев. Основатель международной антимеховой коалиции (IAFC) Джейн Халеви заявила, что организация продвигала в Израиле этот законопроект с 2009 года. По данным Animals Now, инициативу поддержали 86% израильтян.

Американский штат Калифорния запретил продажу изделий из меха в 2019 году. Также губернатор штата ввел запрет на использовие диких животных (слонов, тигров и медведей) в цирковых представлениях.

Израиль Экология
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.