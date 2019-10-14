Губернатор Калифорнии подписал закон о запрете продажи меха и выступлений животных в цирке

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект для борьбы с жестоким обращением с животными, сообщается на официальном сайте Ньюсома.

Согласно документу, на территории штата запрещается продавать изделия из меха, а также нельзя использовать диких животных (слонов, тигров и медведей) в цирковых представлениях, охотиться на рысь и держать ее в неволе.

Согласно новому закону, меховые изделия на территории штата нельзя не только продавать, но и производить, дарить, обменивать. Это касается и одежды, и обуви, и головных уборов, и брелоков. Также нельзя будет использовать кожу и мех в религиозных целях. Нельзя забивать диких и домашних лошадей.

Сегодня, 14 октября, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату законопроект, согласно которому можно будет в досудебном порядке блокировать сайты, на которых есть материалы о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает ТАСС.

22 мая Дом Моды Prada отказался от использования меха в своих коллекциях. Запрет вступит в силу с 2020 года, но изделия с мехом из прошлых коллекций будут распродаваться, пока не закончатся.