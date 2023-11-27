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27.11.2023 в 10:00

21 декабря состоится вечеринка Digital Elka от Izmeni Soznanie

Мероприятие традиционно соберёт более 1,5 тыс. гостей

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ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ ООО | izmenisoznanie.com
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Izmeni Soznanie возвращает новогоднюю вечеринку Digital Elka. Мероприятие в сфере российской индустрии диджитал-маркетинга пройдет 21 декабря в усадьбе Салтыковых-Чертковых в центре Москвы. Об этом Sostav рассказали организаторы вечеринки.

Концепция Digital Elka 2023 — «Алиса подросла», в рамках которой каждый участник может пофантазировать на тему мира взрослой Алисы в стране чудес. Пространство особняка будет поделено на множество тематических интерактивных зон. За музыкальную часть будут отвечать: электронный дуэт Geju, Виталий Козак, Monoplay, Софья Родина, Андрей Чагин и Кирилл Зубов.

Ольга Тищенко, генеральный директор Izmeni Soznanie:

Мы все когда-то погружались в сказочный мир вместе с героиней известной «взрослой сказки» и бродили по лабиринтам её воображения. Мы повзрослели, и наши мечты тоже. 21 декабря мы сможем снова полностью отдаться нашим грёзам и попасть в мир «повзрослевшей» Алисы, чтобы с помощью фантазии и «костюмированного» формата Ёлки явить в нём себя.

В этом году гости в лучших костюмах впервые будут назначены королём и королевой вечера в рамках конкурса от генерального информационного партнёра Sostav. Редакция портала и специальное жюри выберут самые креативные, красивые и концептуальнве наряды.

Digital Elka в последний раз проводилась в «доковидном» 2019 году. Вечеринка известна:

  • различными местами проведения: в разные годы проходила, например, в премиальном фитнес-центре, в нескольких специально объединённых в единое пространство азиатских ресторанах и не только;
  • музыкальным лайн-апом;
  • иммерсивными постановками и костюмированными креативными концепциями, от «русского» стиля до спортивной тематики и собирательной эстетики Китая.
IZMENI SOZNANIE Digital Елка
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