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В Кейптауне прошла 21-я конференция IZMENI SOZNANIE 2026

С 23 по 29 апреля Кейптаун стал местом встречи рекламной индустрии: здесь прошла 21-я конференция IZMENI SOZNANIE в области диджитал-маркетинга и интернет-рекламы. Мероприятие собрало топ-менеджеров крупнейших рекламодателей, агентств, медиахолдингов, площадок и технологических платформ — всего 400 участников.

Деловая программа прошла 26 и 27 апреля в Baxter Theatre, знаковой локации Кейптауна. Главной темой IS26 стал «Культурный код»: язык, на котором сегодня говорит индустрия, и смыслы, которые формируют коммуникацию брендов с аудиторией.

Деловая программа IS26 была сформирована совместно с контентной редакцией, в состав которой вошли:

  • Юлия Удовенко — управляющий директор по стратегии и продукту, группа компаний RW+;
  • Андрей Сикорский — заместитель генерального директора, РБК;
  • Александр Сироватский — управляющий партнер, MI Prime (консалтинг Media Instinct Group);
  • Михаил Шкляев — главный управляющий директор, Okkam.

За два дня на сцену вышли 34 спикера, которые делились исследованиями, инсайтами и практическими кейсами. По итогам голосования лучшим спикером IS26 стала Александра Месяцева, Partnerships & Licensing Director, Mundfish (ATOMIC HEART). Вместе с титулом Александра получила уникальный арт-объект, созданный в коллаборации PRT, IZMENI SOZNANIE и художницы Евгении Гольцевой.

Утро второго дня конференции началось с бизнес-игры в формате Executive MBA по дисциплине Disruptive Innovations с кейсом Wearable AI. Модератором выступил Денис Марфутин — член совета директоров «Ароматный мир» и Marshall Automotive, преподаватель бизнес-школ MBA РАНХиГС и ВШЭ, выпускник MIT. На протяжении двух дней деловой программы во внутреннем дворе Baxter Theatre работал лаунж «Яндекс Плюс AdTech»: камерное пространство для встреч и разговоров между сессиями.

Также для участников конференции были организованы три ужина — отдельные события со своей атмосферой, концепцией и культурным акцентом.

Первый, приветственный, ужин с концепцией Magnetic Picnic прошел 25 апреля при поддержке партнера мероприятия «Авито Реклама» на территории Cape Point Vineyards, среди виноградных полей и под африканским закатом. Музыкальную атмосферу создавали Tessi Nandi и Awonke.

Второй ужин с концепцией Digital Orangery состоялся 26 апреля при поддержке T2 AdTech в стеклянном павильоне Vergelegen Wine Estate, историческом винном поместье. Хедлайнерами вечера стали Mark Schedrin, DJ Lochive и DJ Dokta OOZA.

Финальный ужин с концепцией In Situ прошел 27 апреля при поддержке «Яндекс UrbanAds» в Cabo Beach Club, на берегу океана, среди серебра, воды и света. Вечер открыли Chaxlie и Mark Schedrin, продолжили Ivashkevich (AIV) b2b Kazakov, а хедлайнером вечера стала группа Cream Soda.

Помимо деловой и вечерней программы, участников ожидала обширная серия мероприятий и активностей.

В свободный день конференции, 28 апреля, для делегатов были организованы три экскурсии на выбор: сафари в заповеднике Aquila Game Reserve при поддержке партнеров SOLTA и TopTraffic, поездка к колонии африканских пингвинов на пляже Болдерс и Мысу Доброй Надежды или подъем на Столовую гору с прогулкой по городу.

В этот же день на кортах Artur F Padel Arena прошел падел-турнир при поддержке JAMI LUP Sport — спортивное событие, ставшее традицией для конференции. Призы победителям предоставило спортивное комьюнити PADEL DRUZHOK.

Партнеры конференции:
«Яндекс UrbanAds», T2 AdTech, «Авито Реклама», «Яндекс Плюс AdTech», «Т-Реклама», MoeVideo, «Эфир», JAMI LUP, SOLTA, TopTraffic, Adlook, PRT, Programmatica.com
Информационный партнер:
Sostav
Коммуникационный партнер:
Медиахолдинг МАЕР
Rowan Leibbrandt, Drinks Entrepreneurs
Rowan Leibbrandt, Drinks Entrepreneurs
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Александр Захаров, Digital Alliance
Александр Захаров, Digital Alliance
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Александр Кукса, SALO
Александр Кукса, SALO
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Александр Сироватский, MI Prime (консалтинг Media Instinct Group)
Александр Сироватский, MI Prime (консалтинг Media Instinct Group)
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Александр Смирнов, Ведомости
Александр Смирнов, Ведомости
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Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart)
Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart)
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Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart)
Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart)
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Анастасия Луканова, VK RuStore; Глеб Данилов, BetBoom; Артём Боев, Bonsai Agency; Верона Городкова, JAMI LUP SPORT
Анастасия Луканова, VK RuStore; Глеб Данилов, BetBoom; Артём Боев, Bonsai Agency; Верона Городкова, JAMI LUP SPORT
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Андрей Ивашкевич, Okko; Александр Казаков, AI-Formance
Андрей Ивашкевич, Okko; Александр Казаков, AI-Formance
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Андрей Сикорский, РБК; и Юлия Удовенко, Группа RW+
Андрей Сикорский, РБК; и Юлия Удовенко, Группа RW+
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Анна Барсамова и Андрей Гевак, Яндекс Плюс AdTech
Анна Барсамова и Андрей Гевак, Яндекс Плюс AdTech
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Анна Смирнова, Авито Реклама
Анна Смирнова, Авито Реклама
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Анна Тимохина, Яндекс UrbanAds, Яндекс Еда
Анна Тимохина, Яндекс UrbanAds, Яндекс Еда
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Арсен Ревазов, основатель движения IZMENI SOZNANIE
Арсен Ревазов, основатель движения IZMENI SOZNANIE
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Вадим Сигаев, SA MEDIA
Вадим Сигаев, SA MEDIA
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Василий Хусаинов, MoeVideo; Юлия Долгова, JAMI LUP; Данил Петров, DADA Agency
Василий Хусаинов, MoeVideo; Юлия Долгова, JAMI LUP; Данил Петров, DADA Agency
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Вероника Маркина, Т-Банк и Иван Парышев, Astralab
Вероника Маркина, Т-Банк и Иван Парышев, Astralab
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Виктория Радецкая, Светлана Красник, Александра Маргулис, Анастасия Ларина, Digital Alliance
Виктория Радецкая, Светлана Красник, Александра Маргулис, Анастасия Ларина, Digital Alliance
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Вячеслав Соловьёв, ФК "Спартак-Москва"
Вячеслав Соловьёв, ФК "Спартак-Москва"
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Денис Марфутин, Ароматный мир / Marshall Automotive
Денис Марфутин, Ароматный мир / Marshall Automotive
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Дмитрий Бескромный, bQ Group
Дмитрий Бескромный, bQ Group
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Дмитрий Завиша, Независимый Эксперт; Василий Хусаинов, MoeVideo; Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech; Андрей Червонский, LAVRY; Владимир Барткович, Ozon Банк
Дмитрий Завиша, Независимый Эксперт; Василий Хусаинов, MoeVideo; Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech; Андрей Червонский, LAVRY; Владимир Барткович, Ozon Банк
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Дмитрий Малина, TV-STREAM.TV
Дмитрий Малина, TV-STREAM.TV
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Дмитрий Федосеев, Hybrid
Дмитрий Федосеев, Hybrid
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Игорь Бажан, Lagom
Игорь Бажан, Lagom
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Игорь Пискунов, MosAIc
Игорь Пискунов, MosAIc
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Константин Локтев, Нильсен
Константин Локтев, Нильсен
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Кристина Самохина, Ozon; Ольга Куликова, VK; Дмитрий Калинин, Astralab; Александра Маргулис, Digital Alliance; Алексей Максимович, Национальная Лотерея; Екатерина Новикова, SkyAlliance; Жанна Смолицкая, Weborama; Григорий Мосесов, SkyAlliance
Кристина Самохина, Ozon; Ольга Куликова, VK; Дмитрий Калинин, Astralab; Александра Маргулис, Digital Alliance; Алексей Максимович, Национальная Лотерея; Екатерина Новикова, SkyAlliance; Жанна Смолицкая, Weborama; Григорий Мосесов, SkyAlliance
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Ксения Пономарёва, Digital Club / ArrowMedia / IZMENI SOZNANIE
Ксения Пономарёва, Digital Club / ArrowMedia / IZMENI SOZNANIE
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Любовь Никовская, СберСеллер
Любовь Никовская, СберСеллер
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Мария Лапушкина, Digital Alliance / IZMENI SOZNANIE; Анастасия Ларина, Александра Маргулис, Станислав Грудзинский, Digital Alliance
Мария Лапушкина, Digital Alliance / IZMENI SOZNANIE; Анастасия Ларина, Александра Маргулис, Станислав Грудзинский, Digital Alliance
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Мария Яковлева, МТС
Мария Яковлева, МТС
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Мини-гольф, Авито Реклама
Мини-гольф, Авито Реклама
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Михаил Белошапка, Далее х Скотч
Михаил Белошапка, Далее х Скотч
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Михаил Шкляев, Okkam
Михаил Шкляев, Okkam
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Надя Сурикова, Drinks Entrepreneurs
Надя Сурикова, Drinks Entrepreneurs
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Олег Николаев, Between Exchange
Олег Николаев, Between Exchange
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Олег Темботов, Mediasystem (Group4Media)
Олег Темботов, Mediasystem (Group4Media)
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Олеся Чечик, X5 Медиа
Олеся Чечик, X5 Медиа
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Ольга Пономарёва, Группа «Самолет»
Ольга Пономарёва, Группа «Самолет»
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Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE; Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart); Ольга Муртазашвили, PRT
Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE; Александра Месяцева, Mundfish (Atomic Heart); Ольга Муртазашвили, PRT
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Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
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Офелия Шафир, Независимый Эксперт
Офелия Шафир, Независимый Эксперт
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Павел Вавилов, T2 AdTech; Сергей Чувашов, Дарья Белова, Александр Разумов, Яндекс UrbanAds
Павел Вавилов, T2 AdTech; Сергей Чувашов, Дарья Белова, Александр Разумов, Яндекс UrbanAds
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Падел-турнир JAMI LUP
Падел-турнир JAMI LUP
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Первый ужин в Cape Point Vineyards
Первый ужин в Cape Point Vineyards
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Первый ужин в Cape Point Vineyards
Первый ужин в Cape Point Vineyards
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Первый ужин в Cape Point Vineyards
Первый ужин в Cape Point Vineyards
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Первый ужин в Cape Point Vineyards
Первый ужин в Cape Point Vineyards
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Первый ужин в Cape Point Vineyards
Первый ужин в Cape Point Vineyards
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Родион Жеронкин, Whiteleads
Родион Жеронкин, Whiteleads
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Роман Терсков, Visible; Елена Белая, MediaSniper; Александр Кубанеишвили, Digital Club / IZMENI SOZNANIE
Роман Терсков, Visible; Елена Белая, MediaSniper; Александр Кубанеишвили, Digital Club / IZMENI SOZNANIE
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Сергей Доведов, Aleph Group Inc
Сергей Доведов, Aleph Group Inc
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Сергей Книжук, Starlab (ГК Starlink)
Сергей Книжук, Starlab (ГК Starlink)
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Сергей Солонин, Nuanu Creative City и Андрей Сикорский, РБК
Сергей Солонин, Nuanu Creative City и Андрей Сикорский, РБК
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Сергей Юрченко, X5 Медиа
Сергей Юрченко, X5 Медиа
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Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech
Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech
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Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech
Татьяна Ковалевская (Долдо), T2 AdTech
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Татьяна Обидина, ПАО «Банк ПСБ»
Татьяна Обидина, ПАО «Банк ПСБ»
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Третий ужин в Cabo Beach Club
Третий ужин в Cabo Beach Club
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Хай Иен Нгуен (Мария), Маревен Фуд Сэнтрал («Роллтон», BIGBON)
Хай Иен Нгуен (Мария), Маревен Фуд Сэнтрал («Роллтон», BIGBON)
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Хай Иен Нгуен (Мария), Маревен Фуд Сэнтрал («Роллтон», BIGBON)
Хай Иен Нгуен (Мария), Маревен Фуд Сэнтрал («Роллтон», BIGBON)
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Эдуард Габриелян, Aleph Group Inc; Наталья Кашина, Sostav
Эдуард Габриелян, Aleph Group Inc; Наталья Кашина, Sostav
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Юлия Долгова, JAMI LUP
Юлия Долгова, JAMI LUP
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Юлия Сараева, MediaSniper
Юлия Сараева, MediaSniper
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Юлия Удовенко, Группа RW+
Юлия Удовенко, Группа RW+
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Юлия Чистякова, SINTEC Group; Екатерина Новикова, SkyAlliance; Ангелина Малахова, SINTEC Group; Любовь Никовская, Сберселлер; Любовь Ячкова, Билайн Adtech
Юлия Чистякова, SINTEC Group; Екатерина Новикова, SkyAlliance; Ангелина Малахова, SINTEC Group; Любовь Никовская, Сберселлер; Любовь Ячкова, Билайн Adtech
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Юрий Панов, Группа компаний «Родная речь»
Юрий Панов, Группа компаний «Родная речь»
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Яков Пейсахзон, Авито Реклама
Яков Пейсахзон, Авито Реклама
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Cream Soda
Cream Soda
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Mark Schedrin
Mark Schedrin
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Александр Аузан, МГУ имени М.В.Ломоносова
Александр Аузан, МГУ имени М.В.Ломоносова
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