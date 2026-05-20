В Кейптауне прошла 21-я конференция IZMENI SOZNANIE 2026

С 23 по 29 апреля Кейптаун стал местом встречи рекламной индустрии: здесь прошла 21-я конференция IZMENI SOZNANIE в области диджитал-маркетинга и интернет-рекламы. Мероприятие собрало топ-менеджеров крупнейших рекламодателей, агентств, медиахолдингов, площадок и технологических платформ — всего 400 участников.

Деловая программа прошла 26 и 27 апреля в Baxter Theatre, знаковой локации Кейптауна. Главной темой IS26 стал «Культурный код»: язык, на котором сегодня говорит индустрия, и смыслы, которые формируют коммуникацию брендов с аудиторией.

Деловая программа IS26 была сформирована совместно с контентной редакцией, в состав которой вошли:

Юлия Удовенко — управляющий директор по стратегии и продукту, группа компаний RW+;

— управляющий директор по стратегии и продукту, группа компаний RW+; Андрей Сикорский — заместитель генерального директора, РБК;

— заместитель генерального директора, РБК; Александр Сироватский — управляющий партнер, MI Prime (консалтинг Media Instinct Group);

— управляющий партнер, MI Prime (консалтинг Media Instinct Group); Михаил Шкляев — главный управляющий директор, Okkam.

За два дня на сцену вышли 34 спикера, которые делились исследованиями, инсайтами и практическими кейсами. По итогам голосования лучшим спикером IS26 стала Александра Месяцева, Partnerships & Licensing Director, Mundfish (ATOMIC HEART). Вместе с титулом Александра получила уникальный арт-объект, созданный в коллаборации PRT, IZMENI SOZNANIE и художницы Евгении Гольцевой.

Утро второго дня конференции началось с бизнес-игры в формате Executive MBA по дисциплине Disruptive Innovations с кейсом Wearable AI. Модератором выступил Денис Марфутин — член совета директоров «Ароматный мир» и Marshall Automotive, преподаватель бизнес-школ MBA РАНХиГС и ВШЭ, выпускник MIT. На протяжении двух дней деловой программы во внутреннем дворе Baxter Theatre работал лаунж «Яндекс Плюс AdTech»: камерное пространство для встреч и разговоров между сессиями.

Также для участников конференции были организованы три ужина — отдельные события со своей атмосферой, концепцией и культурным акцентом.

Первый, приветственный, ужин с концепцией Magnetic Picnic прошел 25 апреля при поддержке партнера мероприятия «Авито Реклама» на территории Cape Point Vineyards, среди виноградных полей и под африканским закатом. Музыкальную атмосферу создавали Tessi Nandi и Awonke.

Второй ужин с концепцией Digital Orangery состоялся 26 апреля при поддержке T2 AdTech в стеклянном павильоне Vergelegen Wine Estate, историческом винном поместье. Хедлайнерами вечера стали Mark Schedrin, DJ Lochive и DJ Dokta OOZA.

Финальный ужин с концепцией In Situ прошел 27 апреля при поддержке «Яндекс UrbanAds» в Cabo Beach Club, на берегу океана, среди серебра, воды и света. Вечер открыли Chaxlie и Mark Schedrin, продолжили Ivashkevich (AIV) b2b Kazakov, а хедлайнером вечера стала группа Cream Soda.

Помимо деловой и вечерней программы, участников ожидала обширная серия мероприятий и активностей.

В свободный день конференции, 28 апреля, для делегатов были организованы три экскурсии на выбор: сафари в заповеднике Aquila Game Reserve при поддержке партнеров SOLTA и TopTraffic, поездка к колонии африканских пингвинов на пляже Болдерс и Мысу Доброй Надежды или подъем на Столовую гору с прогулкой по городу.

В этот же день на кортах Artur F Padel Arena прошел падел-турнир при поддержке JAMI LUP Sport — спортивное событие, ставшее традицией для конференции. Призы победителям предоставило спортивное комьюнити PADEL DRUZHOK.