IZMENI SOZNANIE 2025 объявляет о старте продаж

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE:

В этом году в Шанхае пройдет юбилейная 20-я конференция IZMENI SOZNANIE. Наша команда искренне благодарит всех участников и партнеров конференции за эти годы! Это наш общий праздник, и мы от души всех поздравляем!

Все эти 20 лет IS привлекает сильнейших игроков рекламного рынка, в том числе благодаря профессиональному контенту и опытным спикерам. За эти годы мы все стали свидетелями эволюции в подходах к диджитал-рекламе и взаимодействию с клиентами: от простой баннерной рекламы на нескольких сайтах до высокотехнологичных, креативных, персонализированных кампаний, основанных на анализе больших данных и использовании искусственного интеллекта. Мы стоим на пороге новой эры, где физическое и цифровое пространство сливаются воедино, открывая новые возможности и горизонты для инноваций и креатива. А впереди нас ждет еще больше свершений!