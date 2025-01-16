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16.01.2025 в 17:00

IZMENI SOZNANIE 2025 объявляет о старте продаж

Юбилейная 20-я конференция пройдет с 23 по 28 апреля в Шанхае

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ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ ООО | izmenisoznanie.com
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Ежегодная диджитал-конференция IZMENI SOZNANIE анонсировала старт приема заявок на участие. Креативная концепция мероприятия — THIS IS 20. Об этом Sostav сообщили организаторы.

С 23 по 28 апреля на конференции в Шанхае традиционно соберутся топ-менеджеры крупнейших рекламодателей, ключевых агентств, площадок и медиахолдингов, а также технологических платформ.

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE:

В этом году в Шанхае пройдет юбилейная 20-я конференция IZMENI SOZNANIE. Наша команда искренне благодарит всех участников и партнеров конференции за эти годы! Это наш общий праздник, и мы от души всех поздравляем!

Все эти 20 лет IS привлекает сильнейших игроков рекламного рынка, в том числе благодаря профессиональному контенту и опытным спикерам. За эти годы мы все стали свидетелями эволюции в подходах к диджитал-рекламе и взаимодействию с клиентами: от простой баннерной рекламы на нескольких сайтах до высокотехнологичных, креативных, персонализированных кампаний, основанных на анализе больших данных и использовании искусственного интеллекта. Мы стоим на пороге новой эры, где физическое и цифровое пространство сливаются воедино, открывая новые возможности и горизонты для инноваций и креатива. А впереди нас ждет еще больше свершений!

По вопросам приобретения билетов:

[email protected]

По вопросам выступления на конференции:

Никита Кисенков — [email protected]

По вопросам приобретения партнерских пакетов:

Никита Кисенков — [email protected]
Ольга Тищенко — [email protected]

Больше новостей о проекте вы сможете узнать в официальном Telegram-канале организаторов

Китай IZMENI SOZNANIE 2025
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