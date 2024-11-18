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18+
18.11.2024 в 10:00

19 ноября эксперты «Родной Речи» расскажут про изменение медиаландшафта в e-commerce

На вебинаре будет освещено шесть блоков

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:LjN8KYrJZ

19 ноября в 11:00 пройдет вебинар «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Эксперты поделятся новостями рынка E-commerce, рекламными трендами и прогнозами по развитию сферы, а приглашенный спикер расскажет про возможности единой рекламной платформы «Яндекса». Онлайн-мероприятие бесплатное, для его посещения необходима регистрация.

На вебинаре будет освещено 6 блоков:

  • Рынок е-commerce
    Изменения ландшафта рынка е-com, основные тренды в предпочтениях и ожиданиях пользователей в связи с трансформацией рынка.
  • Маркетплейсы
    Ключевые новости и изменения в рекламном инвентаре основных маркетплейсов за Q3: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», «Магнит Маркет».
  • Нишевые маркетплейсы, eGrocery, ePharma
    Актуальные новости и обновления инвентаря в омниканальных ритейлерах и нишевых компаниях, сегментах eGrocery и ePharma.
  • Click-out реклама
    Развитие рекламных форматов click-out инвентаря.
  • Внешний e-commerce инвентарь
    Эффективность e-commerce кампаний через использование ритейл-данных и инструментов внешнего e-commerce трафика. Обзор традиционных рекламных платформ и их инструментов для генерации товарного трафика на маркетплейсы.
  • Единая рекламная платформа e-com сервисов «Яндекса»
    Возможности единой рекламной платформы «Яндекса» для click-in и click-out — цели, использование и целевая аудитория.

Спикеры онлайн-конференции от группы компаний «Родная Речь»:

  • Козлова Ирина, управляющий директор коммерс, перформанс и программатик;
  • Новичкова Александра, директор по электронной коммерции и ритейл-медиа;
  • Мария Быстрицкая, руководитель группы ритейл-маркетинга;
  • Митькина Екатерина, руководитель группы электронной коммерции;
  • Шурубор Даниил, руководитель группы по автоматизированной закупке рекламы.

Приглашенный спикер: Небыкова Яна, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркета»

Информационными партнерами мероприятия выступают: АКАР, АРИР, РАМУ, SIMB-AD.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

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