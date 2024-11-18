19 ноября эксперты «Родной Речи» расскажут про изменение медиаландшафта в e-commerce

19 ноября в 11:00 пройдет вебинар «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Эксперты поделятся новостями рынка E-commerce, рекламными трендами и прогнозами по развитию сферы, а приглашенный спикер расскажет про возможности единой рекламной платформы «Яндекса». Онлайн-мероприятие бесплатное, для его посещения необходима регистрация.
На вебинаре будет освещено 6 блоков:
- Рынок е-commerce
Изменения ландшафта рынка е-com, основные тренды в предпочтениях и ожиданиях пользователей в связи с трансформацией рынка.
- Маркетплейсы
Ключевые новости и изменения в рекламном инвентаре основных маркетплейсов за Q3: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», «Магнит Маркет».
- Нишевые маркетплейсы, eGrocery, ePharma
Актуальные новости и обновления инвентаря в омниканальных ритейлерах и нишевых компаниях, сегментах eGrocery и ePharma.
- Click-out реклама
Развитие рекламных форматов click-out инвентаря.
- Внешний e-commerce инвентарь
Эффективность e-commerce кампаний через использование ритейл-данных и инструментов внешнего e-commerce трафика. Обзор традиционных рекламных платформ и их инструментов для генерации товарного трафика на маркетплейсы.
- Единая рекламная платформа e-com сервисов «Яндекса»
Возможности единой рекламной платформы «Яндекса» для click-in и click-out — цели, использование и целевая аудитория.
Спикеры онлайн-конференции от группы компаний «Родная Речь»:
- Козлова Ирина, управляющий директор коммерс, перформанс и программатик;
- Новичкова Александра, директор по электронной коммерции и ритейл-медиа;
- Мария Быстрицкая, руководитель группы ритейл-маркетинга;
- Митькина Екатерина, руководитель группы электронной коммерции;
- Шурубор Даниил, руководитель группы по автоматизированной закупке рекламы.
Приглашенный спикер: Небыкова Яна, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркета»
Информационными партнерами мероприятия выступают: АКАР, АРИР, РАМУ, SIMB-AD.
Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.