19 ноября эксперты «Родной Речи» расскажут про изменение медиаландшафта в e-commerce

19 ноября в 11:00 пройдет вебинар «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Эксперты поделятся новостями рынка E-commerce, рекламными трендами и прогнозами по развитию сферы, а приглашенный спикер расскажет про возможности единой рекламной платформы «Яндекса». Онлайн-мероприятие бесплатное, для его посещения необходима регистрация.

На вебинаре будет освещено 6 блоков:

Рынок е-commerce

Изменения ландшафта рынка е-com, основные тренды в предпочтениях и ожиданиях пользователей в связи с трансформацией рынка.

Изменения ландшафта рынка е-com, основные тренды в предпочтениях и ожиданиях пользователей в связи с трансформацией рынка. Маркетплейсы

Ключевые новости и изменения в рекламном инвентаре основных маркетплейсов за Q3: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», «Магнит Маркет».

Ключевые новости и изменения в рекламном инвентаре основных маркетплейсов за Q3: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», «Магнит Маркет». Нишевые маркетплейсы, eGrocery, ePharma

Актуальные новости и обновления инвентаря в омниканальных ритейлерах и нишевых компаниях, сегментах eGrocery и ePharma.

Актуальные новости и обновления инвентаря в омниканальных ритейлерах и нишевых компаниях, сегментах eGrocery и ePharma. Click-out реклама

Развитие рекламных форматов click-out инвентаря.

Развитие рекламных форматов click-out инвентаря. Внешний e-commerce инвентарь

Эффективность e-commerce кампаний через использование ритейл-данных и инструментов внешнего e-commerce трафика. Обзор традиционных рекламных платформ и их инструментов для генерации товарного трафика на маркетплейсы.

Эффективность e-commerce кампаний через использование ритейл-данных и инструментов внешнего e-commerce трафика. Обзор традиционных рекламных платформ и их инструментов для генерации товарного трафика на маркетплейсы. Единая рекламная платформа e-com сервисов «Яндекса»

Возможности единой рекламной платформы «Яндекса» для click-in и click-out — цели, использование и целевая аудитория.

Спикеры онлайн-конференции от группы компаний «Родная Речь»:

Козлова Ирина, управляющий директор коммерс, перформанс и программатик;

Новичкова Александра, директор по электронной коммерции и ритейл-медиа;

Мария Быстрицкая, руководитель группы ритейл-маркетинга;

Митькина Екатерина, руководитель группы электронной коммерции;

Шурубор Даниил, руководитель группы по автоматизированной закупке рекламы.

Приглашенный спикер: Небыкова Яна, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркета»

Информационными партнерами мероприятия выступают: АКАР, АРИР, РАМУ, SIMB-AD.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.