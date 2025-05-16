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18+
16.05.2025 в 11:15

«Изменение медиаландшафта. E-commerce»

20 мая эксперты «Родной Речи» расскажут о главных изменениях и новых возможностях

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFJw9vBA

Группа компаний «Родная Речь» проведет вебинар «Изменение медиаландшафта. E-commerce» 20 мая (11:00). Участников ждет подробный разбор трансформации диджитал-среды и ключевых изменений на рынке электронной коммерции за первый квартал 2025 года.

Эксперты расскажут, как меняются маркетплейсы, что происходит с потребительским спросом, какие рекламные стратегии работают сегодня — и чего ждать в ближайшие месяцы.

Основные темы обсуждения:

  • Актуальное состояние рынка e-commerce: объемы, игроки, динамика.
  • Громкие новости онлайн-ритейлеров и как они влияют на рекламу.
  • Обновления в ритейл-медиа: рекламные кабинеты, новые возможности.
  • Рост ePharma и E-Grocery: тренды и новости ключевых площадок.

Спикеры «Родной Речи»:

  • Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции.
  • Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции.
  • Анастасия Перейма, заместитель директора по электронной коммерции и ритейл-медиа.
  • Валерия Суховерхова и Екатерина Гребенюк, руководители групп по размещению рекламы в электронной коммерции и ритейл-медиа.

Отдельное внимание будет уделено одному из главных инфоповодов начала года — запуску видеоплатформы Wibes от Wildberries. Ольга Чинова, эксперт по Wibes, «Центр поддержки предпринимателей PRO Wildberries» в рамках вебинара расскажет:

  • Как устроена новая платформа с точки зрения пользователей, продавцов и блогеров.
  • Как брендам и продавцам уже сейчас эффективно использовать видеоконтент для продвижения.

Регистрируйтесь по ссылке и будьте в курсе главных e-commerce трендов 2025 года.

Информационные партнеры мероприятия: Adpass, АКАР, АРИР и РАМУ.

ГК «Родная речь»
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